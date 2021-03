Χρυσές Σφαίρες με… Zoom, WiFi και άρωμα γυναίκας

Στις Χρυσές Σφαίρες του… Zoom και του καναπέ, η σειρά «Το Στέμμα» και η ταινία «Nomadland» –ένας ύμνος στους σύγχρονους χίπις που διατρέχουν τις Ηνωμένες Πολιτείες– ήταν οι μεγάλοι νικητές.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα τεχνικά προβλήματα στον ήχο και την εικόνα δυσκόλεψαν τους ηθοποιούς και τις δύο παρουσιάστριες, αλλά ας είναι. Η εφετινή εκδήλωση ήταν πρώτα απ’ όλα μια δήλωση ότι η ζωή συνεχίζεται, ακόμα και εν μέσω πανδημίας.

Η Τίνα Φέι και η Εϊμι Πόλερ, που βρίσκονταν σε απόσταση 5.000 χλμ. η μία από την άλλη (σε Νέα Υόρκη και Λος Αντζελες) έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρατήσουν το ενδιαφέρον του κοινού σε μία τελετή που σημαδεύτηκε από τα βέλη τα δικά τους και πολλών ακόμα κατά της διοργανώτριας Ενωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, καθώς στα 87 μέλη της δεν υπάρχουν μαύροι δημοσιογράφοι, ενώ ελάχιστες ήταν οι υποψηφιότητες μαύρων συντελεστών.

«Πολλά σκουπίδια προτάθηκαν για βραβεία, αυτό συμβαίνει πάντα, όμως πολλοί μαύροι ηθοποιοί και δουλειές μαύρων αγνοήθηκαν», είπε χαρακτηριστικά η Πόλερ, ενώ σε άλλο σημείο, η Φέι πρόσθεσε: «Ολοι γνωρίζουμε ότι οι τελετές βραβείων είναι χαζές, αλλά ακόμα και στα χαζά πράγματα, η συμπεριληψιμότητα είναι σημαντική. Ισως εσείς τα μέλη της Ενωσης δεν πήρατε το ενημερωτικό σημείωμα, επειδή το γραφείο σας είναι στο πίσω μέρος κάποιου γαλλικού McDonald’s, αλλά πρέπει να το αλλάξετε αυτό».

Σε κάθε περίπτωση ίσως η πιο δυνατή στιγμή της τελετής αφορούσε έναν αφροαμερικανό ηθοποιό. Τον συγχωρεμένο Τσάντγουικ Μπόoυζμαν που άφησε τον μάταιο τούτο κόσμο, νικημένος από τον καρκίνο, το περασμένο καλοκαίρι. Προηγούμενως, αυτός ο αφάνταστα ταλαντούχος ηθοποιός είχε προλάβει δώσει μια ακόμη συγκλονιστική ερμηνεία στο «Ma Rainey’s Black Bottom», για την οποία τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα α’ ανδρικού ρόλου στην κατηγορία της δραματικής ταινίας.

H βράβευση του Μπόουζμαν σημαίνει ότι η Ενωση Ανταποκριτών του Χόλιγουντ αγνόησε για μία ακόμη φορά τον Αντονι Χόπκινης, ο οποίος μετρά πλέον οκτώ υποψηφιότητες χωρίς βραβείο.

Η Τζέιν Φόντα, που βραβεύθηκε για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο, σχολίασε επίσης την κυριαρχία των λευκών στη βιομηχανία του θεάματος και ζήτησε καλύτερη εκπροσώπηση των μειονοτήτων σε υψηλόβαθμες θέσεις «εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις».

Στο τελετουργικό μέρος της τελετής, υπήρχαν σε κάθε μία από τις δύο τοποθεσίες παρουσιαστές των βραβείων, ενώ το περιορισμένο και με αποστάσεις κοινό αποτελούνταν τιμητικά από υγειονομικό προσωπικό. Οι υποψήφιοι βρίσκονταν όλοι σε άλλες τοποθεσίες, στο σαλόνι τους οι περισσότεροι, και συνδέονταν μέσω Zoom, όταν το WiFi τους το επέτρεπε.

Στις γυναίκες, το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε κωμική ταινία κέρδισε η Ρόζαμουντ Πάικ για την ταινία «I Care A Lot» –ήταν μια έκπληξη καθώς όλοι θεωρούσαν φαβορί τη Μαρία Μπακάλοβα για το «Borat Subsequent Moviefilm».

Οι εκπλήξεις δεν ήταν λίγες άλλωστε:

Η Αντρα Ντέι τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ερμηνείας σε δραματική ταινία για τον ρόλο της στο φιλμ «The United States vs. Billie Holiday», στη θέση της Βαϊόλα Ντέιβις που ήταν εντυπωσιακή στο «Ma Rainey’s Black Bottom».

Η Τζόντι Φόστερ κέρδισε το βραβείο του καλύτερου γυναικείου δεύτερου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Ο Μαυριτανός», ενώ φαβορί ήταν η Γκλεν Κλόουζ.

Ο Ντάνιελ Καλούγια επικράτησε για την ερμηνεία του στο «Judas and the Black Messiah», επί του Σάσα Μπάρον Κόεν που ήταν εξαιρετικός στον β’ ρόλο του στο «The Trial of the Chicago 7».

Βέβαια, ο Σάσα Μπάρον Κόεν ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς. Το «Μπόρατ 2» («Borat Subsequent Moviefilm»), κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία της κωμωδίας και ο ίδιος τιμήθηκε για την ερμηνεία. Στην ομιλία του από τον καναπέ του, ο βρετανός ηθοποιός, ένας προβοκάτορας της Εβδομης Τέχνης, ειρωνεύθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, που ως γνωστόν αρνείται την ήττα του στις εκλογές:

«Περιμένετε, ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί το αποτέλεσμα. Ισχυρίζεται πως ψήφισαν πολλοί νεκροί», είπε.

Σε μία πιο σοβαρή αναφορά στον πρώην πρόεδρο και την εισβολή στο Καπιτώλιο, ο Ααρον Σόρκιν, που κέρδισε το βραβείο σεναρίου για τους «Η δίκη των 7 του Σικάγου», είπε:

«Η δημοκρατία δεν είναι κάτι στο οποίο κρεμάς το καπέλο σου ή κάτι στο οποίο πιστεύεις, αλλά κάτι που κάνεις. Κάτι στο οποίο συμμετέχεις. Αν σταματήσεις, η δημοκρατία καταρρέει. Δεν χρειάζομαι μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό που συνέβη στις 6 Ιανουαρίου για να συμφωνήσω με αυτά τα λόγια του Αμπι Χόφμαν (χαρακτήρα στην ταινία)».

Η ταινία «Nomadland» ήταν νικήτρια στην μεγάλη κατηγορία του καλύτερου δράματος, για την οποία, η σκηνοθέτης Κλοέ Ζάο κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο. Είναι η πρώτη φορά που γυναίκα από την Ασία κερδίζει το βραβείο και η δεύτερη φορά, από το μακρινό 1984 και την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, που γυναίκα σκηνοθέτης τιμάται με Χρυσή Σφαίρα!

Στις δημιουργίες για την τηλεόραση, τα περισσότερα βραβεία κέρδισε «Το Στέμμα», για καλύτερη δραματική σειρά και για τους ηθοποιούς του, ανάμεσά τους και η Γκίλιαν Αντερσον στον ρόλο της Μάργκαρετ Θάτσερ.

Αλλη αγαπημένη στο ελληνικό κοινό σειρά που βραβεύθηκε ήταν το «Γκαμπί της Βασίλισσας» , όπου και η πρωταγωνίστρια Ανια Τέιλορ-Τζόι κέρδισε βραβείο για την ερμηνεία της. Γενικά, και αυτή τη χρονιά, το Netflix είχε την τιμητική του.

Διαβάστε εδώ όλες τις υποψηφιότητες και τους νικητές.