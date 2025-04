Δασμοί: O Τραμπ διέπραξε το αδίκημα του insider trading;

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέπραξε το αδίκημα του insider trading; Πολλοί Δημοκρατικοί του Κονγκρέσου των ΗΠΑ, αλλά και παράγοντες της αγοράς, αναλυτές και δημοσιογράφοι, διατυπώνουν πολύ σοβαρές υποψίες ότι παρακινώντας σε αγορά μετοχών μόλις πριν από την θεαματική αναδίπλωσή του στο θέμα των δασμών την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χειραγώγησε παρανόμως τις αγορές.

«Οι κοντινοί του Τραμπ επωφελούνται παρανόμως των τεράστιων διακυμάνσεων της χρηματιστηριακής αγοράς μέσω insider trading;», ρώτησε ο δημοκρατικός γερουσιαστής της Καλιφόρνιας Ανταμ Σιφ στον λογαριασμό του στο Χ. «Το Κονγκρέσο πρέπει να ξέρει», είπε ζητώντας την διεξαγωγή κοινοβουλευτικής έρευνας.

Is Donald Trump’s inner circle illegally profiting off of these huge swings in the stock market by insider trading?

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετέχει παρανόμως στην μεγαλύτερη χειραγώγηση της αγοράς στον κόσμο», δήλωσαν από την πλευρά τους μέλη της επιτροπής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Χ.

«Αφού εξαπέλυσε παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και κλόνισε τις αγορές, ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε σήμερα στο TruthSocial, λίγα λεπτά πριν από το άνοιγμα της Wall Street, «ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ».

Λίγες ώρες αργότερα, ανακοίνωνε την αναστολή για 90 ημέρες της επιβολής των επιπλέον δασμών κατά δεκάδων χωρών, με εξαίρεση την Κίνα, προκαλώντας ιστορική εκτίναξη των χρηματιστηρίων.

Επειτα από καταβύθιση ημερών, ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 7,87%, στην μεγαλύτερη επίδοσή του από το 2008, και ο δείκτης Nasdaq κατέγραψε άνοδο 12,16%, πρωτοφανή από το 2001.

Ειδικός σε θέματα Ηθικής δήλωσε επίσης ότι υπάρχει λόγος για έρευνα.

«Οι πρόεδροι δεν είναι επενδυτικοί σύμβουλοι», έγραψε στο Χ ο Ρίτσαρντ Πέιντερ, καθηγητής Δικαίου και πρώην δικηγόρος ειδικός σε θέματα Ηθικής στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας του Τζορτζ Μπους. «Η υπόθεση αυτή μπορεί να εκθέσει τον πρόεδρο σε κατηγορίες χειραγώγησης της αγοράς», δήλωσε στο δίκτυο NBC.

Presidents aren’t investment advisors.

As I told @TheWashingtonPo, he’s looking for a securities lawsuit and other legal problems if he keeps doing this. https://t.co/RKZW7RfBP6

— Richard W. Painter (@RWPUSA) April 9, 2025