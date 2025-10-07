Δανία: Υστερα από τέσσερις αιώνες, ταχυδρομείο τέλος

Ο βασιλιάς Χριστιανός Δ’ της Δανίας (και της Νορβηγίας) δεν είχε, φυσικά, email και, έτσι, αποφάσισε μια μέρα να ιδρύσει τα Δανικά Ταχυδρομεία: τον Δεκέμβριο του 1624, παραμονές της εμπλοκής της Δανίας στον Τριακονταετή Πόλεμο, ο δανός μονάρχης χάραξε εννέα ταχυδρομικές οδούς μεταξύ των κύριων πόλεων του βασιλείου.

Εκτοτε όλοι οι υπήκοοι μπορούσαν να στέλνουν και να λαμβάνουν επιστολές μέσω ενός συστήματος που ανά τους αιώνες έγινε συνώνυμο της αξιοπιστίας. Σύντομα, ωστόσο, δεν θα μπορούν.

Οπως ανακοίνωσε η (κατά 40% δανέζικη και κατά 60% σουηδική) PostNord, στην οποία ανήκουν τα Δανικά Ταχυδρομεία, στις 30 Δεκεμβρίου, πρόκειται να παραδοθεί η τελευταία επιστολή -ή ευχετήρια κάρτα λόγω των ημερών- μετά από περισσότερα από 400 χρόνια λειτουργίας της βασιλικής υπηρεσίας. «Ο ταχυδρόμος του βασιλιά δεν θα περνάει πια», γράφει σε άρθρο του ο Ντανιέλε Καστελάνι Περέλι της ιταλικής La Repubblica.

Οπως ήταν αναμενόμενο, η ανακοίνωση προκάλεσε αίσθηση καθώς και ορισμένες αντιδράσεις, οι οποίες, όμως, δεν εμπόδισαν τα Δανικά Ταχυδρομεία να αρχίσουν να αποσυναρμολογούν τα 1.200 κόκκινα ταχυδρομικά κουτιά που υπάρχουν ακόμα διάσπαρτα ανά την επικράτεια της χώρας.

Το μέλλον από τη σκοπιά της Κοπεγχάγης

Και στην προκειμένη περίπτωση το ζήτημα είναι οικονομικό. Από το 2000 έως σήμερα οι αποστολές γραμμάτων στη Δανία έχουν μειωθεί κατά 85%, από 1,4 δισ. σε 110 εκατ. κατά το τρέχον έτος. Μόνο μεταξύ 2023 και 2024 η μείωση ήταν της τάξης του 30%. Η αποστολή επιστολών είναι πλέον ιδιαίτερα ακριβή για τους πολίτες – 29 κορώνες δηλαδή περίπου 4 ευρώ ανά αποστολή – ενώ η υπηρεσία είναι ζημιογόνος εδώ και χρόνια, με 1.500 από τους 4.600 υπαλλήλους της να έχουν ήδη απολυθεί και σε άλλους 700 να έχει προσφερθεί η δυνατότητα μετάταξης στο τμήμα αποστολής δεμάτων το οποίο ανθεί.

Φυσικά η παρακμή της αλληλογραφίας δεν αποτελεί έκπληξη. Τα email και οι διάφορες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων έχουν αντικαταστήσει τους φακέλους και τα στυλό εδώ και χρόνια. Ομως αυτό δεν αλλάζει το γεγονός πως είναι μια επώδυνη απόφαση.

«Είμαστε η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας εδώ και 400 χρόνια και το να αποφασίσουμε τερματίσουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας ήταν δύσκολο», παραδέχτηκε ο διευθύνων σύμβουλος της PostNord Denmark Κιμ Πέντερσεν. «Αλλά οι Δανοί στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην ψηφιακή τεχνολογία και σήμερα στέλνουν κατά μέσο όρο περί τη μία επιστολή το μήνα. Η αγορά δεν είναι πλέον κερδοφόρα».

Η Δανία βρίσκεται πράγματι στην κορυφή της λίστας με τις πιο ψηφιακές κοινωνίες στον κόσμο και οι διάφορες υπηρεσίες της είναι σχεδόν εντελώς απαλλαγμένες από το χαρτί. Ωστόσο έχει διαπιστωθεί ότι 270.000 πολίτες, το 4,5% του πληθυσμού, είναι ψηφιακά αναλφάβητοι. «Τι θα απογίνουν αυτοί;», διερωτήθηκαν ορισμένοι στο Διαδίκτυο, με τα Δανικά Ταχυδρομεία να απαντούν πως εξακολουθούν να υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες διακίνησης επιστολών.

«Οσον αφορά την εξέλιξη της ψηφιακής κοινωνίας, είμαστε πέντε έως δέκα χρόνια μπροστά από τους υπόλοιπους», ανέφερε ο Κιμ Πέντερσεν. Να αναμένουμε, άρα, πως η αλληλογραφία, στην κλασική της μορφή, σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης;

Ως το τέλος του έτους η γερμανική Deutsche Post θα έχει απολύσει 8.000 υπαλλήλους της. Στη Βρετανία η Royal Mail παραδίδει τη μη επείγουσα αλληλογραφία κάθε δεύτερη μέρα, στη Νορβηγία και στον Καναδά προτείνεται οι επιστολές να παραδίδονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένα καταστήματα/σημεία αντί να διανέμονται στα σπίτια των πολιτών ενώ στη Γαλλία, για να αντισταθμιστεί η ετήσια μείωση της αποστολής γραμμάτων, αυξήθηκαν οι τιμές των γραμματοσήμων.

