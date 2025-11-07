Δανία: Τέλος τα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Σε μια προσπάθεια να θωρακίσει την ψυχική υγεία των παιδιών και να περιορίσει την εξάρτηση από τα κοινωνικά δίκτυα, η Δανία θα εφαρμόσει ένα από τα αυστηρότερα μέτρα στην Ευρώπη: την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το Snapchat.

Η κυβέρνηση της Κοπεγχάγης δηλώνει αποφασισμένη να ανακόψει αυτό που περιγράφει ως «κλοπή παιδικής ηλικίας», από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, βάζοντας στο επίκεντρο την προστασία των νέων χρηστών.

Ωστόσο, οι γονείς θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες σε παιδιά άνω των 13 ετών, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Τον περασμένο μήνα η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, σε ομιλία της στο κοινοβούλιο, τάχθηκε υπέρ της επιβολής περιορισμών στην πρόσβαση των παιδιών σε κοινωνικά δίκτυα, λόγω ανησυχιών για την πνευματική τους υγεία.

«Τα αποκαλούμενα κοινωνικά δίκτυα ανθούν κλέβοντας τον χρόνο, την παιδική ηλικία και την ευμάρεια των παιδιών μας και εμείς θα το σταματήσουμε αυτό τώρα» είπε η υπουργός Ψηφιοποίησης Καρολίνε Στάγκε Ολσεν, μετέδωσε το Reuters.

Τα περισσότερα κόμματα του κοινοβουλίου στηρίζουν το μέτρο.

Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους ανηλίκους στη Δανία είναι οι Snapchat, YouTube, Instagram και TikTok, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Τα παιδιά περνούν κατά μέσο όρο 2 ώρες και 40 λεπτά σε καθημερινή βάση στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Δανία ακολουθεί έτσι το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως της Αυστραλίας που πέρυσι απαγόρευσε την πρόσβαση σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

