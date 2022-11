Μπαλί: Υπό το βλέμμα του Λαβρόφ, ο Ζελένσκι είπε στην G20 ότι ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος

Την ώρα που στις οθόνες της G20 εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όλοι οι παρευρισκόμενοι ηγέτες των κρατών-μελών έριχναν κλεφτές ματιές στον Σεργκέι Λαβρόφ, που βρισκόταν στην αίθουσα και άκουγε την παρέμβαση του ουκρανού προέδρου, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα, είχε μεταβεί με τον αέρα του θριαμβευτή στη Χερσώνα, όπου ανυψώθηκε και πάλι η σημαία της χώρας του.

Ο Ζελένσκι απευθύνθηκε στους παριστάμενους ηγέτες και τάχθηκε υπέρ της παράτασης «επ’ αόριστον» της συμφωνίας που επιτρέπει εξαγωγές σιτηρών από τα λιμάνια της χώρας του στη Μαύρη Θάλασσα, η ισχύς της οποίας εκπνέει την Παρασκευή.

«Η πρωτοβουλία μας για τις εξαγωγές σιτηρών αξίζει να παραταθεί επ’ αόριστον, ανεξαρτήτως του πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», είπε ο ουκρανός πρόεδρος στη σύνοδο κορυφής. Πρότεινε επίσης, η συμφωνία που διαπραγματεύθηκαν το Κίεβο και η Μόσχα με μεσολάβηση του ΟΗΕ και της Τουρκίας, επιτρέποντας να εξαχθούν κάπου 10 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών, να επεκταθεί σε ακόμη δύο ουκρανικά λιμάνια.

⚡️"We will not allow Russia to wait and build up its forces… I am convinced that now is the time when Russia's war must and can be stopped," — President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi during his speech to the G20 leaders. pic.twitter.com/rXiZKOuX9I

— FLASH (@Flash_news_ua) November 15, 2022