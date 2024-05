Απτόητη η Σιλιάνοφσκα, επιμένει να δηλώνει «Πρόεδρος της Μακεδονίας»

Απτόητη από τις διεθνείς αντιδράσεις για την πρόκληση στην οποία προέβη κατά την ορκωμοσία της, η νεοεκλεγείσα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, συνεχίζει να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας της και επιμένει να αυτοαποκαλείται -και γραπτώς- ως «Πρόεδρος της Μακεδονίας».

Περιφρονώντας προφανώς τις προειδοποιήσεις για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας της, όπως αυτές εκφράστηκαν από την ίδια την ηγεσία της ΕΕ, η κυρία Σιλιάνοφο0σκα απάντησε στα συγχαρητήρια της Σουηδίας για την εκλογή της, ως «Πρόεδρος της Μακεδονίας», δείχνοντας έτσι ότι εισερχόμαστε πέραν πάσης αμφιβολίας σε μία νέα περίοδο έντασης με αφορμή το ονοματολογικό της γείτονος που υποτίθεται ότι είχε διευθετηθεί οριστικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Σας ευχαριστώ για τα θερμά συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η Ευρωπαϊκή Ενωση θα έχουν πάντα έναν πιστό σύμμαχο στο πρόσωπο της “Προέδρου της Μακεδονίας” για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και των στόχων της ισότητας των φύλων», έγραψε (δείτε κάτω την ανάρτηση στο Χ) η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, επιμένοντας στον δρόμο των προκλήσεων και της παραβίασης των συνθηκών ως άλλο κράτος-παρίας.

Thank you for your heartfelt congratulations. Sweden 🇸🇪 and the EU 🇪🇺 will have as always a dedicated ally in the President of Macedonia 🇲🇰 for reaching the European 🇪🇺 and gender equality objectives

