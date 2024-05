Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στο «Μακεδονία» της Σιλιάνοφσκα

Κατάφωρη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών αλλά και του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας κατήγγειλε το υπουργείο Εξωτερικών, μετά την απόφαση της νέα προέδρου της γείτονος, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, να αποκαλέσει τη χώρα της «Μακεδονία» κατά την ορκωμοσία της.

«Κατά τη σημερινή ορκωμοσία της στη Βουλή, και παρά το γεγονός ότι στο επίσημο κείμενο του όρκου που της υπαγορεύθηκε η χώρα αναφερόταν ως “Βόρεια Μακεδονία”, η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, κυρία Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα, επέλεξε να αποκαλέσει τη χώρα της “Μακεδονία”. Η πράξη αυτή παραβιάζει κατάφωρα τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και το Συντάγμα της γείτονος χώρας, το οποίο έχει εναρμονιστεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις», τόνισε το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Η Αθήνα προειδοποίησε, μάλιστα, τα Σκόπια, μέσω της ίδιας ανακοίνωσης, πως η μη εφαρμογή της συμφωνίας θα έχει συνέπειες και σε επίπεδο διμερών σχέσεων και ως προς την ευρωπαϊκή πορεία της βαλκανικής χώρας.

«Η ελληνική κυβέρνηση, παρά τις αντιρρήσεις που είχε εκφράσει ως αντιπολίτευση κατά την κύρωση της συμφωνίας, τη σεβάστηκε ως επικυρωθείσα διεθνή συνθήκη που υπερέχει κάθε άλλης διάταξης νόμου. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτό, δηλώνει κατηγορηματικά ότι η περαιτέρω πρόοδος στις διμερείς σχέσεις της με τη Βόρεια Μακεδονία καθώς και η ευρωπαϊκή πορεία της τελευταίας εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και κυρίως από τη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της χώρας», ανέφερε, συγκεκριμένα, το υπουργείο.

Η ελληνική πλευρά είχε ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την εξέλιξη, με την αποχώρηση της ελληνίδας πρέσβειρας, Σοφίας Φιλιππίδου, από την τελετή ορκωμοσίας της κυρίας Σιλιάνοφσκα.

Η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια είχε άλλωστε λάβει σχετική οδηγία από το ΥΠΕΞ, ανέφεραν πηγές του διπλωματικού ρεπορτάζ.

Αυστηρό μήνυμα στη Βόρεια Μακεδονία έστειλε άμεσα και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλώντας τη χώρα να σεβαστεί τη συμφωνία που την έφερε πιο κοντά στους ευρωατλαντικούς θεσμούς.

«Για να συνεχίσει η Βόρεια Μακεδονία την επιτυχή πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ είναι υψίστης σημασίας να συνεχίσει η χώρα την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τον πλήρη σεβασμό των δεσμευτικών συμφωνιών της, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών» έγραψε στον λογαριασμό της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

For North Macedonia to continue its successful path on EU accession it is paramount that the country continues on the path of reforms and full respect for its binding agreements, including the Prespa Agreement.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2024