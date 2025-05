O Τζο Μπάιντεν χτυπήθηκε από επιθετικής μορφής καρκίνο

Είναι ένα σοκ. Σε ανθρώπινο επίπεδο αλλά ακόμα και για τα σκληρά δεδομένα της αμερικανικής πολιτικής. Ο Τζο Μπάιντεν, 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη: αυτό ανακοινώθηκε την Κυριακή από το γραφείο του, το οποίο προσέθεσε πως ο 80χρονος πολιτικός, μια ηγετική μορφή του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει «μετάσταση στα οστά».

«Αν και αυτό αντιπροσωπεύει μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος μοιάζει να είναι ορμονοεξαρτώμενος, κάτι που επιτρέπει μια αποτελεσματική διαχείριση», συμπλήρωσαν από το γραφείο του. Ο ίδιος και η οικογένειά του εξετάζουν επιλογές θεραπείας, σημείωσε το γραφείο του Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωση που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η οικογένεια Μπάιντεν είχε ξαναχτυπηθεί από τον καρκίνο: το 2015, ο Μπο Μπάιντεν ο μεγαλύτερος γιος του Τζο, είχε χάσει τη ζωή του από όγκο στον εγκέφαλο, σε ηλικία μόλις 46 ετών.

Οπως εξάλλου υπενθύμισε το BBC, οι Μπάιντεν και η ίδια η μακρά και επιτυχημένη πολιτική σταδιοδρομία του Τζο Μπάιντεν πηγαίνουν μαζί με τραγωδίες: από τον θάνατο, το 1972 σε τροχαίο, της πρώτης συζύγου και της κόρης του Τζο Μπάιντεν, στον θάνατο του Μπο αλλά και στο ενδοκρανιακό ανεύρυσμα που κόντεψε να σκοτώσει τον ίδιο τον μετέπειτα αντιπρόεδρο και πρόεδρο των ΗΠΑ, το 1988, όταν είχε επιχειρήσει για πρώτη φορά να πάρει το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών.

Σε μια ένδειξη μιας κάποιας στοιχειώδους έστω ενσυναίσθησης, o νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε πως «θλίβεται» μετά τη μετάδοση της είδησης ότι ο Τζο Μπάιντεν πάσχει από επιθετικής μορφής καρκίνο του προστάτη.

«Η Μελάνια και εγώ θλιβόμαστε που ακούσαμε την πρόσφατη ιατρική διάγνωση του Τζο Μπάιντεν. Απευθύνουμε τις θερμότερες και καλύτερες ευχές μας στη (σύζυγο του πρώην προέδρου) Τζιλ κι ευχόμαστε στον Τζο ταχεία και επιτυχή ανάρρωση», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσω Truth Social.

Μια λεπτομέρεια: Δεν τον ανέφερε ως «πρόεδρο Μπάιντεν», ούτε φιλικά ως «Τζο». Ο Τραμπ ουδέποτε αποδέχτηκε την ήττα του το 2020 από τον Μπάιντεν και δεν του παρέδωσε ποτέ την εξουσία (είχε άλλωστε πρωτοστατήσει στα γεγονότα που οδήγησαν στο χάος της 6ης Ιανουαρίου 2021 με την εισβολή του όχλου στο Καπιτώλιο).

Τα ηγετικά στελέχη των Δημοκρατικών έσπευσαν να σταθούν στο πλευρό του Μπάιντεν.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είχε ως αντιπρόεδρο και πιστό συνεργάτη τον Μπάιντεν (2009-2017), ανέφερε πως ο Τζο θα δώσει μάχη «με την αποφασιστικότητα που τον χαρακτηρίζει».

«Κανένας δεν έκανε περισσότερα από τον Τζο για να βρεθούν επαναστατικές θεραπείες του καρκίνου σε όλες τις μορφές του κι είμαι βέβαιος ότι θα πολεμήσει αυτή την πρόκληση με την αποφασιστικότητα και τη χάρη που τον χαρακτηρίζει. Προσευχόμαστε για ταχεία και πλήρη ανάρρωση», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ο Μπαράκ Ομπάμα.

Michelle and I are thinking of the entire Biden family. Nobody has done more to find breakthrough treatments for cancer in all its forms than Joe, and I am certain he will fight this challenge with his trademark resolve and grace. We pray for a fast and full recovery.

— Barack Obama (@BarackObama) May 18, 2025