Ελλάδα

Απεργία και την Πέμπτη τα ταξί

Χωρίς ταξί για ένα ακόμη 24ωρο η Αθήνα. Πορεία προς τη Βουλή με βασικό αίτημα την απόσυρση της υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης

Protagon Team Protagon Team 14 Ιανουαρίου 2026, 21:12
Συνεχίζουν και την Πέμπτη την απεργία τους οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, σύμφωνα με απόφαση του συνδικάτου τους (ΣΑΤΑ).

Το απεργιακό ραντεβού είναι για τις 10 το πρωί στα γραφεία του ΣΑΤΑ. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, χωρίς τα ταξί, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων και να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

«Κόκκινο πανί» για τους αυτοκινητιστές ταξί, υπενθυμίζεται, είναι η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Απαιτούν αμεση απόσυρση της ρύθμισης και ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

