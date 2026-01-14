Απεργία και την Πέμπτη τα ταξί

Συνεχίζουν και την Πέμπτη την απεργία τους οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, σύμφωνα με απόφαση του συνδικάτου τους (ΣΑΤΑ).

Το απεργιακό ραντεβού είναι για τις 10 το πρωί στα γραφεία του ΣΑΤΑ. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, χωρίς τα ταξί, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων και να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

«Κόκκινο πανί» για τους αυτοκινητιστές ταξί, υπενθυμίζεται, είναι η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Απαιτούν αμεση απόσυρση της ρύθμισης και ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News