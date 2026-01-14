«Τελείωσε ένας εφιάλτης»: Αθωώθηκε η Κιάρα Φεράνι για το Pandorogate

Η διάσημη influencer Κιάρα Φεράνι κρίθηκε την Τετάρτη αθώα από την ιταλική Δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες απάτης που αντιμετώπιζε. Η υπόθεση αφορούσε τη συμμετοχή της σε διαφημιστική εκστρατεία παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου γλυκού (Pandoro) και πασχαλινών αυγών (Dolci Preziosi). To σκάνδαλο είχε πάρει την ονομασία Pandorogate.

Οι εισαγγελείς θεωρούσαν ότι η Φεράνι γνώριζε ότι δεν είχαν καταβληθεί για αγαθοεργίες -όπως πίστευαν οι καταναλωτές- τα ποσά που αντιστοιχούσαν στις πωλήσεις. H ιταλίδα, που υπήρξε για χρόνια το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της ιταλικής μόδας στα κοινωνικά δίκτυα, ανέκαθεν δήλωνε ότι δεν είχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάληξη των συγκεκριμένων χρημάτων και είχε ήδη καταβάλει ως αποζημίωση πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ.

«Είμαστε όλοι συγκινημένοι, ευχαριστώ όλους όσοι με ακολουθούν στο Διαδίκτυο», δήλωσε μετά την απόφαση. «Επιτέλους, τελείωσε ένας εφιάλτης» πρόσθεσε.

Η Φεράνι αθωώθηκε από το δικαστήριο του Μιλάνου εξαιτίας δύο, κύριων στοιχείων: οι δικαστές αποφάσισαν ότι δεν επρόκειτο για απάτη με επιβαρυντικές συνθήκες, σε βάρος των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα από το διαδίκτυο. Παράλληλα, η ιταλική ένωση καταναλωτών Codacons, πριν από ένα χρόνο είχε αποσύρει την μήνυση που είχε υποβάλει, μετά την απόφαση της Φεράνι να καταβάλει αποζημιώσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Βάσει πρόσφατης μεταρρύθμισης της ιταλικής δικαιοσύνης, για το αδίκημα της απάτης χωρίς επιβαρυντικά στοιχεία δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη. Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγγελείς της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχαν ζητήσει την καταδίκη της γνωστής ινφλουένσερ σε ένα χρόνο και οκτώ μήνες φυλάκισης, χωρίς ελαφρυντικά.

«O,τι κάναμε, το κάναμε με καλή πίστη. Κανείς από εμάς δεν επωφελήθηκε», είχε δηλώσει η Φεράνι στο δικαστήριο. Η υπεράσπισή της ισχυρίστηκε ότι η Φεράνι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα, έχει ήδη κλείσει τις διοικητικές διαδικασίες και στις δύο υποθέσεις και έχει προβεί σε δωρεές συνολικού ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ.

