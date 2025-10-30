Τσίπρας: Αυτοί είναι οι 41 του επιστημονικού συμβουλίου – Mε Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Μαραντζίδη

Ημέρα ανακοίνωσης των μελών του επιστημονικού συμβουλίου στο Ινστιτούτο Τσίπρα, η Πέμπτη, με τον πρώην πρωθυπουργό να παρουσιάζει τα 41 πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του.

Ανάμεσά τους, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. ο πρώην υπουργός και ομότιμος καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιάννης Δρόσος, ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπύρος Κίντζιος, ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης, η αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ,ΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη κ.α.

Αναλυτικά όλα τα ονόματα εδώ

Στη σχετική ανάρτησή του (δείτε τη κάτω), ο κ. Τσίπρας μιλά για μία «εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης. Ευαίσθητοι πολίτες, που δεν αντιλαμβάνονται την επιστήμη και τη γνώση ως προνόμιο κάποιων ελίτ, ούτε ως βιτρίνα κάποιας κομματικής ή εξουσιαστικής κατασκευής, αλλά ως απαραίτητο εργαλείο κοινωνικής προόδου και ως συμβολή στη βελτίωση της ζωής των πολλών».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News