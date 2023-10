Αυτοψία του Επιτρόπου Γεωργίας στη Θεσσαλία: «Η καταστροφή είναι πέραν όσων είχα φανταστεί, θα κάνω ό,τι μπορώ»

Επίσκεψη στη Θεσσαλία πραγματοποίησε την Πέμπτη ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Γιάννους Βοϊτσεχόφκι, μετά από πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη.

Συγκεκριμένα επισκέφθηκε τις πληγείσες από τις πρόσφατες κακοκαιρίες περιοχές της Θεσσαλίας, καθώς και κτηνοτροφικές και γεωργικές μονάδες της περιοχής, προκειμένου να δει από κοντά τις μεγάλες καταστροφές και να συζητήσει με πλημμυροπαθείς. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο γγ του ΥπΑΑΤ Γιώργος Στρατάκος και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος. Στις περιοχές της Καρδίτσας παρών ήταν και ο δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος.

Πριν φθάσει στον Πρόδρομο Καρδίτσας, πρώτο σταθμό της περιοδείας του, ο ευρωπαίος επίτροπος και ο ΥπΑΑΤ, πέταξαν με ελικόπτερο πάνω τα πλημμυρισμένα εδάφη της Φαρκαδόνας, του Κεραμιδίου, του Κοσκινά και του Παλαμά, καθώς και πάνω από τη λίμνη Κάρλα. Βλέποντας από ψηλά τη λίμνη Κάρλα και τις πληγείσες περιοχές στα Τέμπη και στον Τύρναβο, ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Γιάνους Βόιτσεσχόφσκι απέκτησε μια πλήρη εικόνα του μεγέθους της καταστροφής στον Θεσσαλικό Κάμπο και της ανάγκης ουσιαστικής βοήθειας από την ΕΕ, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Στον Πρόδρομο Καρδίτσας το κλιμάκιο επισκέφθηκε οικογενειακή κτηνοτροφική επιχείρηση, που έχασε τα μισά της ζώα στην πλημμύρα και η οποία στον «Ιανό» είχε επίσης υποστεί καταστροφές.

«Η παρουσία του Επιτρόπου υποδηλώνει ότι η Ευρώπη είναι εδώ», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους πληγέντες κτηνοτρόφους στον Πρόδρομο, επισημαίνοντας ότι την επόμενη εβδομάδα το ΥπΑΑΤ θα εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης προς τους πληγέντες παραγωγούς.

Υπενθύμισε το συνεχές ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την περιοχή και τις συνεχείς παρεμβάσεις του στην ΕΕ, ενώ αναφερόμενος στον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό είπε χαρακτηριστικά ότι «έχει δώσει την ψυχή του».

Στο Σταυρό Φαρσάλων επισκέφθηκαν βαμβακοχώραφα, τα οποία έχουν υποστεί ολική καταστροφή.

«Η καταστροφή είναι πέραν όσων είχα φανταστεί και όσων είχα δει στις φωτογραφίες» που του είχε δείξει ο έλληνας υπουργός, δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος ενώ αναφερόμενος στον κ. Αυγενάκη είπε ότι ο ΥπΑΑΤ δραστηριοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, μαζί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ΕΕ.

The destruction in Greece 🇬🇷reminds us that rural communities are at the frontline of climate change.

They cannot stand alone.

We must band together – EU, national, regional, and local authorities – and support these communities to overcome the growing challenges they face.

/1 https://t.co/pzPDOBj21t pic.twitter.com/NM75fBRwXH

— Janusz Wojciechowski (@jwojc) October 5, 2023