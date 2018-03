Mini mΒΑ για τους ανθρώπους της καθιερώνει η WIND

Στη συνεχή εξέλιξη των εργαζομένων της επενδύει η WIND θεσπίζοντας ένα νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης, το The WIND mBA.

Είκοσι τρεις επικεφαλής ομάδων της εταιρείας, από δεκατέσσερα διαφορετικά τμήματα επιλέχθηκαν για τον πρώτο κύκλο του The WIND mBA και θα παρακολουθήσουν ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών που σχεδιάστηκε για την εταιρεία και θα υλοποιηθεί από το ALBA, το καταξιωμένο ελληνικό Business School.

Το mini Business Administration πρόγραμμα της WIND υπόσχεται μια πολύπλευρη μαθησιακή εμπειρία δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τις γνώσεις τους στη σύγχρονη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 100 ωρών, περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- θεματικές ενότητες όπως Business Economics, Design Thinking και Customer Experience, Management in the era of Digital Transformation κ.ά.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WIND Ελλάς, Νάσος Ζαρκαλής, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες του προγράμματος κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας εκδήλωσης, τα τελευταία χρόνια στη WIND διανύουν μια εξελικτική πορεία. Οπως σημείωσε ο ίδιος, «επιβεβαιώνει την καθημερινή προσπάθεια όλων μας για να προσφέρουμε στους συνδρομητές μας υπηρεσίες και προϊόντα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Όσο εσείς γίνεστε καλύτεροι, τόσο καλύτερη γίνεται και η εταιρεία».

Ο δρ Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου, πρύτανης του ALBA Graduate Business School του Αμερικανικού Κολεγίου, συμπλήρωσε: «Η ικανότητα να μαθαίνουμε και να προσαρμόζουμε τον εαυτό μας και τις γνώσεις μας είναι κομβικής σημασίας και αυτή ακριβώς την ικανότητα αποσκοπεί να αναπτύξει στις ομάδες των στελεχών το ALBA – WIND mini mΒΑ, ένα πρόγραμμα που προσφέρει σύγχρονες γνώσεις μάνατζμεντ καθώς και δεξιότητες διοίκησης και ηγεσίας για την Ψηφιακή Εποχή».

Το πρόγραμμα The WIND mBA έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης και εξέλιξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο που σχεδιάζει και υλοποιεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Σύμφωνα με τον τελευταίο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, μόνο κατά το 2016, η εταιρεία παρείχε συνολικά 23.378 ώρες εκπαίδευσης σε τεχνικές γνώσεις και διοικητικές δεξιότητες στους εργαζομένους της.

«Η εξέλιξη του καθενός στη WIND ξεχωριστά άλλα και όλων μας σαν σύνολο σημαίνει διαρκή πρόοδο. Αντιμετωπίζουμε πολύπλευρα την έννοια της μάθησης μέσα από πολλές και διαφορετικές πρωτοβουλίες που στόχο έχουν οι άνθρωποι μας «να δείχνουν ποιοι είναι» καθημερινά, δηλαδή, να αναπτύσσονται, να κινητοποιούνται και να οδηγούν τους εαυτούς τους και την εταιρία σε μεγαλύτερες επιτυχίες», επισημαίνει σχετικά με τις δράσεις συνεχούς μάθησης της WIND, η Ιωάννα Τσίτουρα, γενική διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού.