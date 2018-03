Η Ολίβια ντε Χάβιλαντ (101 ετών) πάει το Χόλιγουντ στα δικαστήρια

Η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ, γεννημένη την 1η Ιουλίου του 1916, είναι βρετανίδα ηθοποιός και αμερικανίδα υπήκοος από το 1941. Είναι γνωστή για τη συμμετοχή της ως Μέλανι στην ταινία «Οσα παίρνει ο άνεμος», καθώς και για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις ταινίες «Κάπτεν Μπλαντ» του 1935, «Ρομπέν των δασών» του 1938 και «Ο λάκκος με τα φίδια» του 1947. Η αντιπαλότητα με την αδελφή της, την ηθοποιό Τζόαν Φοντέιν, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στον χώρο του Χόλιγουντ για χρόνια. Η Ντε Χάβιλαντ είναι βραβευμένη με δύο Οσκαρ ερμηνείας για τις ταινίες «Δωσ’ μου πίσω το παιδί μου» το 1946 και «Η κληρονόμος» του 1949.

Η Ολίβια Μαίρη Ντε Χάβιλαντ γεννήθηκε στο Τόκιο από βρετανούς γονείς, τον δικηγόρο Ουόλτερ Ντε Χάβιλαντ και την ηθοποιό Λίλιαν Αυγούστα Ρουζ. Οι γονείς της χώρισαν όταν αυτή ήταν τριών ετών και μεταφέρθηκε με τη μητέρα της και την αδελφή της Τζόαν στη Σαρατόγκα της Καλιφόρνια. Οι δυο αδελφές είχαν κακές σχέσεις από μικρές κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωσή τους από το 1975.

Στα 18 της η Ντε Χάβιλαντ, ακόμη φοιτήτρια στη δραματική σχολή, επιλέχθηκε να ερμηνεύσει τον ρόλο της Eρμια στο Oνειρο Θερινής Νυκτός του Σαίξπηρ, που ανέβαινε εκείνη την περίοδο σ’ ένα θέατρο της Καλιφόρνια. Την ίδια χρονιά η εταιρία παραγωγής Warner Bros χρηματοδότησε τη μεταφορά του θεατρικού στη μεγάλη οθόνη κι η Ντε Χάβιλαντ βρέθηκε να ερμηνεύει ξανά τον ρόλο της Χέρνια – αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη. Ακολούθησε το συμβόλαιο με τη Warner Bros και μια σειρά ταινιών στις οποίες υποδύονταν το έτερον ήμισυ του Eρολ Φλιν.

Η αναγνώριση για την Ντε Χάβιλαντ ήρθε όμως μετά τη συμμετοχή της στην επική ταινία του Βίκτορ Φλέμινγκ «Oσα παίρνει ο άνεμος» το 1939, ταινία για την οποία προτάθηκε για Οσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου, το οποίο έχασε από τη συμπρωταγωνίστριά της Χάτι Μακ Ντάνιελ. Η Ντε Χάβιλαντ, όμως, δεν ήταν ευχαριστημένη με τον τρόπο που χρησιμοποιείτο από τη Warner Bros, όπως η φίλη της η Μπέτι Ντέιβις, που είχε προσπαθήσει να σπάσει χωρίς επιτυχία το συμβόλαιό της το 1937. Το 1943 η Ντε Χάβιλαντ πήγε τη Warner Bros στα δικαστήρια και κατάφερε να αποδεσμευτεί του συμβολαίου της κι αυτό ακολούθησε μια σειρά επιτυχημένων ταινιών. Και δύο Οσκαρ ερμηνείας.

Η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ έχει αποσυρθεί από την υποκριτική κι εδώ και χρόνια κατοικεί στο Παρίσι. Τώρα -και ενώ, πια, είναι 101 ετών- επανέρχεται στην επικαιρότητα. Δείτε πώς…

«Για μισόν αιώνα μισούσαν θανάσιμα η μία την άλλη κι εμείς τις αγαπήσαμε γι’ αυτό». Είναι η φωνή της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, που ενσαρκώνει την Ολίβια, στη πρώτη σκηνή του «Feud» («Εχθρα»), μια σειρά πολυδιαφημισμένη η οποία προβλήθηκε πρόσφατα στην αμερικάνικη τηλεόραση από την FΧ. Το κεντρικό της θέμα; Η διαβόητη κόντρα ανάμεσα στην Μπέτι Ντέιβις και την Τζόαν Κρόφορντ που κορυφώθηκε μετά το τέλος των γυρισμάτων του «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέιν;» του 1962, σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ολντριτς.

Η Ντέιβις δέχτηκε να συμπρωταγωνιστήσει με τη μεγάλη της αντίπαλο, πιστεύοντας ότι ο ρόλος της, ως πρώην παιδί-θαύμα Μπέιμπι Τζέιν Χάτσον, θα αναβίωνε την καριέρα της και πνίγοντας τον εγωισμό της συνεργάστηκε με τη μισητή της αντίπαλο, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, με εκτόξευση αρνητικών δηλώσεων κι από τις δυο πλευρές και στο μεταξύ η Ντέιβις έλαβε την ενδέκατη υποψηφιότητά της για τα Οσκαρ, ενώ η Ακαδημία αγνόησε την Κρόφορντ. Η Κρόφορντ, πικραμένη τότε, στράφηκε δημόσια εναντίον της Ντέιβις και η τελευταία έχασε το Οσκαρ από την Αν Μπάνκροφτ, η οποία λόγω θεατρικών υποχρεώσεων δεν είχε μπορέσει να παραβρεθεί στην τελετή. Μόλις το όνομα της νικήτριας ανακοινώθηκε η Ντέιβις πάγωσε και η Κρόφορντ την προσπέρασε για να παραλάβει το Οσκαρ για λογαριασμό της Μπάνκροφτ.

«ΜΙΑ ΣΚΥΛΑ». Ωραίο θέμα για σειρά, έτσι; Προφανώς αυτό θα σκέφτηκε η Τζέσικα Λανγκ (ως Κρόφορντ), η Σούζαν Σαράντον (ως Ντέιβις) και η Ζέτα Τζόουνς που επανήλθε στο προσκήνιο.

Η ίδια η Ολίβια ντε Χάβιλαντ, όμως, δεν είχε την ίδια γνώμη: η ηλικιωμένη ντίβα παρακολούθησε τη σειρά και έντρομη είδε τον «εαυτό» της να εκστομίζει λόγια που η ίδια δεν είπε ποτέ.

«Οταν έμαθα για το φιλμ ενδιαφερόμουν να δω πώς θα απεικονίσει την αγαπημένη μου φίλη Μπέτι Ντέιβις και μετά φίλοι και συγγενείς με ενημέρωσαν πως εμφανίζομαι κι εγώ. Κανείς από την FX δεν είχε επικοινωνήσει για να ζητήσει την άδειά μου ή έστω να με ρωτήσουν πώς ένιωθα γι’ αυτό. Οταν έμαθα έπειτα ότι ο χαρακτήρας μου χαρακτήριζε στο φιλμ την αδελφή μου Τζόαν «μια σκύλα» (σ.σ. την Τζόαν Φοντέιν, με την οποία συνεχιζόταν η διαχρονική έχθρα), πως κουτσομπόλευα τις φίλες μου για το προσωπικό μου όφελος, αισθάνθηκα βαθιά προσβεβλημένη».

Αν η Ντε Χάβιλαντ αποδείξει πως οι «δηλώσεις» αυτές δεν έγιναν ποτέ, έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει τη σχετική δίκη. Πολλοί προσθέτουν ότι η πράξη της χαρακτηρίζεται ως μια «σημαντική αντίσταση στην α λα καρτ παρουσίαση των γεγονότων που συχνά γίνεται σήμερα από τον κόσμο του θεάματος».

«Ενας βασικός λόγος που αποφάσισα να προχωρήσω με τη μήνυσή μου εναντίον της FΧ είναι η συνειδητοποίηση πως σε αυτό το στάδιο της ζωής και της καριέρας μου μπορώ να πάρω μια θέση, να αξιώσω από τους δυνατούς αυτού του συστήματος να τιμούν την αλήθεια – ένας νεαρός ηθοποιός δύσκολα μπορεί να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη. Πιστεύω στην ελευθερία του λόγου, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα για να δικαιολογήσουμε ψευτιές οι οποίες έχουν ακουστεί δημόσια. Η Fox πέρασε αυτό το όριο. Δεν επικοινώνησαν καν μαζί μου. Αν αυτά συνεχίσουν να συμβαίνουν χωρίς συνέπειες, τότε ο μηχανισμός των ψεμάτων που αφορούν διασημότητες και συχνά μεταμφιέζονται ως αλήθεια θα γίνει καθεστώς. Αυτό δεν είναι ηθικό και δεν πρέπει να επιτρέπεται», σημείωσε η Χάβιλαντ.

Η διεξαγωγή της δίκης, λοιπόν, ενδέχεται να αλλάξει ελαφρώς το σκηνικό της αμερικανικής τηλεόρασης, αν και οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούν ότι η Ντε Χάβιλαντ δεν θα κερδίσει.

Ο καθηγητής Νομικής Ρόθμαν προειδοποίησε ότι εάν η ντε Χάβιλαντ κερδίσει αυτή τη διαμάχη, οι δημιουργοί ταινιών, οι δημοσιογράφοι και οι συγγραφείς ενδέχεται να μην είναι πλέον σε θέση να καταγράφουν ή να λένε ιστορίες που αφορούν αληθινά γεγονότα ή να γράφουν βιογραφίες χωρίς άδεια, θέτοντας «μια θεμελιώδη απειλή για τον δημόσιο λόγο, απειλή της Ιστορίας, της Τέχνης και ακόμη και της ίδιας της δημοκρατίας, καθώς τα δημόσια πρόσωπα θα μπορούν να λογοκρίνουν τα δυσάρεστα γεγονότα που πληγώνουν τα πορτρέτα τους».

Εκπρόσωπος του FX, πάντως, κατέστησε σαφές ότι η ιστορία που περιγράφεται στο «Feud» εμπίπτει στην προστασία της ελευθερίας του λόγου, καθώς αφορά μυθοπλασία δημοσίου ενδιαφέροντος, προσθέτοντας ότι η σειρά παρουσιάζει την Ολίβια ντε Χάβιλαντ με θετικό τρόπο, ως μια σοφή και έμπιστη φίλη της Μπέτι Ντέιβις.

