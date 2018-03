Παναθηναϊκός-Βαλένθια 75-56: Νίκησε κι ελπίζει για την τετράδα

Ηταν «περίπατος»; Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο -και χωρίς εισαγωγικά- ναι. Με τον Νικ Καλάθη σ’ ένα ακόμη νταμπλ-νταμπλ (17 πόντους, 10 ασίστ) και τον Αντριαν Πέιν πολύ ευχάριστη έκπληξη, ο Παναθηναϊκός δεν ανησύχησε.

.@paobcgr leads all the way to take the home win pic.twitter.com/kPBA4ZhY4M

— EuroLeague (@EuroLeague) March 30, 2018