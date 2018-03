Τι θέλει ο Φρανκ Μίλερ στη Θεσσαλονίκη;

O Φρανκ Μίλερ αγαπάει την Ελλάδα. Και η Ελλάδα τον αγαπάει· αυτός πριν από 20 χρόνια σχεδίασε το κόμικ «300» το οποίο μεταφέρθηκε από τον Ζακ Σνάιντερ στον κινηματογράφο βάζοντας το «this is Spartaaaa» και το «Come and get it» («μολών λαβέ») στο στόμα όλου του πλανήτη (ή σχεδόν όλου, στο Ιράν δεν άρεσε η ταινία). Τώρα ο 60χρονος κομίστας, ο διασημότερος του χώρου, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για το Comic Con 4 που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στο «Βελλίδειο» στη Θεσσαλονίκη.

Ασφαλώς ο Μίλερ δεν έγινε διάσημος με τους «300». Είχε κάνει αίσθηση ήδη από τη δεκαετία του 1970 όταν εισήγαγε τον ήρωα Daredevil, ενώ στα 80s ανανέωσε τον μύθο του Μπάτμαν με τη σειρά του «Σκοτεινού Ιππότη». Οι «300», για τη μάχη των Θερμοπυλών, κυκλοφόρησαν το 1998 και έγιναν ταινία το 2006, σπάζοντας τα ταμεία. Και έκτοτε ο αμερικανός κομίστας συνεχίζει να αντλεί έμπνευση από την ελληνική αρχαιότητα. Τον Μάιο κυκλοφορεί το λεύκωμα «Xerxes: The Fall of the House of Darius and the Rise of Alexander», το οποίο καταπιάνεται τόσο με τους Περσικούς Πολέμους όσο και με την άνοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου –ή αλλιώς το τέλος του οίκου των Δαρείων στην Περσία.

Οι «300» θεωρήθηκαν έργο αναφοράς για την 9η Τέχνη, όπως αποκαλείται η τέχνη του κόμικ. Και ήταν κάτι που είχε στο μυαλό του ο Μίλερ χρόνια προτού ακόμη φανταστεί τον εαυτό του να σχεδιάζει κόμικ. Οπως έχει πει ο ίδιος ήταν μικρό παιδί όταν είχε δει το φιλμ «Ο Λέων της Σπάρτης» («300 Spartans», 1962) του Ρούντολφ Ματέ. Ηταν μια ταινία που γυρίστηκε στην Αθήνα και το Λουτράκι τον Δεκέμβριο του 1960 με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Εγκαν, στον ρόλο του Λεωνίδα και αρκετούς έλληνες ηθοποιούς σε δεύτερους ρόλους.

Εκτός από την Αννα Συνοδινού που αναφερόταν στην αφίσα ως νέα φέρελπις πρωταγωνίστρια, από το φιλμ πέρασε ο Γιώργος Μούτσιος και ο Μιχάλης Νικολινάκος.

Εχοντας δει μικρός -και έπειτα ξαναδεί αρκετές φορές- την ταινία, ο Μίλερ δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του μια μεταφορά της μάχης των Θερμοπυλών στις σελίδες ενός κόμικ. Ταξίδεψε στην Ελλάδα, επισκέφτηκε τις Θερμοπύλες και το 1998 κυκλοφόρησε το λεύκωμα. Η συγκεκριμένη δουλειά τιμήθηκε με τρία βραβεία Eisner, τα οποία θεωρούνται το αντίστοιχο των Οσκαρ για τον κόσμο των κόμικ.

Info: Το «The Comic Con 4» θα πραγματοποιηθεί από τις 4 ώς τις 6 Μαΐου 2018, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» της Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις τής ΔΕΘ-Helexpo. (ώρες λειτουργίας: 10.00-21.00)