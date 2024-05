Χάλασε το «επαναστατικό» τσιπάκι του Μασκ

Η εταιρεία Neuralink, συμφερόντων του Ελον Μασκ, ανακοίνωσε πως το πρώτο εγκεφαλικό εμφύτευμα, που μόλις πριν ενάμιση μήνα είχε παρουσιάσει ως επαναστατική τεχνολογία που θα μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή ασθενών με κινητικές αναπηρίες, χάλασε.

Δεν χρησιμοποίησε βέβαια αυτή τη λέξη, αλλά ανέφερε ότι υπήρξε δυσλειτουργία σε ένα μέρος του τσιπ που έχει εμφυτευθεί στον εγκέφαλο του 29χρονου Νόλαν Αρμπό, ο οποίος παρέλυσε πριν από οκτώ χρόνια, έπειτα καταδυτικό ατύχημα.

Η Neuralink είχε λανσάρει την εμφυτεύσιμη συσκευή με την ονομασία Link δημοσιοποιώντας ένα βίντεο που έδειχνε τον Νόλαν να παίζει σκάκι στον υπολογιστή του ελέγχοντας τις κινήσεις με τη σκέψη του.

Οπως γράφουν οι Times του Λονδίνου, το εμφύτευμα καταγράφει τη νευρική δραστηριότητα μέσω 1.024 ηλεκτροδίων σε 64 «νήματα», που είναι πιο λεπτά από μια ανθρώπινη τρίχα. Στον έλεγχο που έγινε 100 ημέρες μετά την εμφύτευση, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα νήματα –δεν έγινε γνωστό πόσα από τα 64– είχαν αποσυνδεθεί από τον εγκέφαλο του ασθενούς, γεγονός που έκανε τη συσκευή λιγότερο αποτελεσματική.

Κάποιες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι υπεύθυνοι μηχανικοί της εταιρείας εξέτασαν το ενδεχόμενο αφαίρεσης της συσκευής. Η Neuralink απέφυγε να απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις των Times. Ανακοίνωσε μόνο ότι τροποποίησε τον αλγόριθμο και βελτίωσε τους μηχανισμούς που μεταφράζουν τα εγκεφαλικά σήματα σε κινήσεις του δρομέα στον υπολογιστή, χωρίς να διευκρινίσει τι έγινε με τα χαλασμένα νήματα.

Ο δισεκατομμυριούχος Μασκ, πάντως, έγραψε στην πλατφόρμα X για την επιτυχία των πρώτων 100 ημερών της συσκευής.

