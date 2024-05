Το δισεκατομμύριο της Μελίντα Γκέιτς υπέρ των γυναικών   

«Καθορίστε τους στόχους σας, αλλιώς κάποιος άλλος θα τους καθορίσει για εσάς». Σε ένα άρθρο της στους New York Times η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παραθέτει αυτή τη συμβουλή, που της δόθηκε «πριν από πολλά χρόνια», για να εξηγήσει το νέο κεφάλαιο της φιλανθρωπικής της δραστηριότητας.

«Επειτα από σχεδόν 20 χρόνια δράσης υπέρ των γυναικών και των κοριτσιών, διαπίστωσα ότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για την ισότητα των φύλων. Οχι εάν (οι γυναίκες) θέλουν να διαδραματίζουν κάποιον ρόλο, όχι εάν θέλουν να είναι αποτελεσματικές με τους παγκόσμιους ηγέτες – οι περισσότεροι από τους οποίους είναι άνδρες.

»Την ώρα που η παγκόσμια ατζέντα γεμίζει, γυναίκες και κορίτσια αποκλείονται. Αυτό είναι απογοητευτικό και κοντόφθαλμο. Δεκαετίες έρευνας για την οικονομία, την ευημερία και τη διακυβέρνηση καθιστούν σαφές ότι η επένδυση στις γυναίκες και στα κορίτσια είναι ωφέλιμη για όλους.

»Γνωρίζουμε ότι οι οικονομίες με πλήρη συμμετοχή των γυναικών έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης· ότι η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική σχετίζεται με τη μείωση της διαφθοράς· ότι οι ειρηνευτικές συμφωνίες είναι πιο ανθεκτικές όταν στη σύνταξή τους μετέχουν γυναίκες· ότι η μείωση του χρόνου που η κατάσταση της υγείας των γυναικών δεν είναι καλή θα μπορούσε να προσθέσει έως και 1 τρισ. δολάρια στην παγκόσμια οικονομία μέχρι το 2040» γράφει η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, ανακοινώνοντας ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα προσφέρει τουλάχιστον ένα δισ. δολάρια «σε ανθρώπους και οργανισμούς που εργάζονται υπέρ των γυναικών και των οικογενειών σε όλον τον κόσμο, και όσον αφορά τα δικαιώματα αναπαραγωγής στις ΗΠΑ».

Στις 13 Μαΐου η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς –της οποίας η περιουσία, σύμφωνα με το Forbes, ανέρχεται στα 11,3 δισ. δολάρια– ανακοίνωσε επίσημα την απόφασή της να αποχωρήσει από το ίδρυμα που σύστησε μαζί με τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς πριν από σχεδόν 25 χρόνια. Το Bill & Melinda Gates Foundation, που από την 7η Ιουνίου, ημέρα αποχώρησης της Μελίντα, θα αναφέρεται στο εξής ως Gates Foundation, είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο, με περισσότερα από 75 δισ. δολάρια στα ταμεία του, χάρη σε δωρεές, καταρχάς του Μπιλ Γκέιτς, αλλά και του επίσης δισεκατομμυριούχου (επενδυτή) Γουόρεν Μπάφετ.

Η δράση του ιδρύματος είναι πολυεπίπεδη, περισσότερο όμως εστιάζεται στην παγκόσμια υγεία, ειδικά σε φτωχές χώρες. Οταν η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ανακοίνωσε την επικείμενη αποχώρησή της, πολλοί σκέφτηκαν ότι σκοπεύει να επικεντρωθεί περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες. Δεν είχαν άδικο: «Μετά από δύσκολα χρόνια, κατά τα οποία έγινε μάρτυρας της υποχώρησης των δικαιωμάτων των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού στον κόσμο, επιθυμεί να αξιοποιήσει αυτό το επόμενο κεφάλαιο για να εστιάσει ειδικά στην αλλαγή αυτής της τροχιάς» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Gates Foundation, Μαρκ Σούζμαν.

Ο επιχειρησιακός βραχίονας της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς είναι η Pivotal Ventures, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που διαχειρίζεται και κερδοσκοπικές επενδύσεις. Η εταιρεία έχει ήδη στηρίξει μια σειρά πρωτοβουλιών για αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά, αλλά και την οικονομική και πολιτική ισχύ τους, με στόχο το κλείσιμο της μισθολογικής ψαλίδας, τις αποζημιώσεις τους για παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και την υποστήριξη όσων γυναικών διεκδικούν πολιτικά αξιώματα.

Στο άρθρο της στους New York Times, η αμερικανίδα φιλάνθρωπος σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει ήδη αρχίσει να χρηματοδοτεί διάφορες οργανώσεις προάσπισης γυναικών και των δικαιωμάτων τους – νομικών, εργασιακών και αναπαραγωγικών.

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες αυτής της νέας πρωτοβουλίας της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς είναι ότι εστιάζεται στις ΗΠΑ, από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, η οποία όμως υστερεί σημαντικά σε σχέση με την Ευρώπη σε συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με τις γυναίκες, όπως για παράδειγμα τα υψηλά ποσοστά μητρικής θνησιμότητας και η μη χορήγηση άδειας μητρότητας με αποδοχές. Υπάρχει, φυσικά, και το ζήτημα των αμβλώσεων, το οποίο κατέστη φλέγον πριν από μια διετία, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προέβη στην ανατροπή της ιστορικής απόφασης Ρόου κατά Ουέιντ, καταργώντας, ουσιαστικά, το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση.

«Γυναίκες σε 14 Πολιτείες έχουν απολέσει το δικαίωμα να διακόπτουν μια εγκυμοσύνη υπό σχεδόν οποιεσδήποτε συνθήκες. Παραμένουμε η μόνη προηγμένη οικονομία χωρίς καμία μορφή γονικής άδειας μετ’ αποδοχών. Και ο αριθμός των κοριτσιών στην εφηβεία που κυριεύονται από σκέψεις αυτοκτονίας και επίμονα συναισθήματα θλίψης και απελπισίας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και μια δεκαετία» επισημαίνει η Γκέιτς, ανακοινώνοντας ότι το φθινόπωρο θα χρηματοδοτήσει με 250 εκατ. δολάρια μια εκστρατεία με στόχο τη «βελτίωση της ψυχικής και της σωματικής υγείας των γυναικών και των κοριτσιών παγκοσμίως».

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ζήτησε από 12 προσωπικότητες που θαυμάζει – γυναίκες όπως η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Αρντερν, η αμερικανίδα σκηνοθέτρια Εϊβα ΝτουΒερνέι και η αφγανή ακτιβίστρια Σαμπάνα Μπασίτζ-Ρασίχ, αλλά και άνδρες, μεταξύ των οποίων ο Γκάρι Μπέικερ, ιδρυτής του Equimundo: Center for Masculinities and Social Justice, και ο Ρίτσαρντ Ριβς, πρόεδρος του American Institute for Boys and Men– να διανείμουν 20 εκατ. δολάρια σε οργανισμούς ή προγράμματα της επιλογής τους.

«Ως νέα γυναίκα δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μια μέρα θα συνέβαλλα σε μια τέτοια προσπάθεια. Επειδή μου δόθηκε αυτή η εξαιρετική ευκαιρία, είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι μπορώ για να την εκμεταλλευθώ και να ορίσω μια ατζέντα που θα συνδράμει άλλες γυναίκες και κορίτσια να ορίσουν τη δική τους ατζέντα» αναφέρει η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς στο κείμενό της, επισημαίνοντας, ουσιαστικά, πως αν θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο, η εξάλειψη των διακρίσεων και των όποιων εμποδίων επιβραδύνουν την ανάπτυξη των γυναικών πρέπει να καταστεί προτεραιότητα.

