Τι κρατάει ευτυχισμένο το ζεύγος Μπάιντεν; Μα το «καλό σεξ»

Το 2004, ο τότε 62χρονος Τζο Μπάιντεν ήταν βουλευτής της Πολιτείας του Ντελαγουέαρ και δεχόταν πιέσεις να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ. Η σύζυγός του, Τζιλ, είχε αντιρρήσεις. Και για να κάνει ξεκάθαρη τη θέση της, μπήκε μια μέρα στο γραφείο του, όπου εκείνος κουβέντιαζε με άλλα στελέχη των Δημοκρατικών, φορώντας μόνο ένα μπικίνι και έχοντας ζωγραφίσει ένα μεγάλο «όχι» χαμηλά στην κοιλιά της.

Δεν ξέρουμε αν η Τζιλ Μπάιντεν είχε διαβάσει Αριστοφάνη –δεδομένης της μόρφωσής της, δεν είναι καθόλου απίθανο– και αποφάσισε να μιμηθεί τη Λυσιστράτη, εργαλειοποιώντας το σεξ στην πολιτική, πάντως «ο πρόεδρος ήταν φανερό ότι πήρε το μήνυμα», όπως γράφει στο βιβλίο της «American Woman – The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden» (Αμερικανίδα – Η μεταμόρφωση της σύγχρονης Πρώτης Κυρίας, από τη Χίλαρι Κλίντον στην Τζιλ Μπάιντεν), η δημοσιογράφος των New York Times Κέιτι Ρότζερς.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα πάντα με τη Ρότζερς, ο Μπάιντεν είχε πει σε μια ομάδα υποστηρικτών του ότι «προτιμά να μείνει στο σπίτι και να κάνει έρωτα στη σύζυγό του όταν κοιμούνται τα παιδιά τους», παρά να βάλει υποψηφιότητα.

Το καλό σεξ είναι αναμφίβολα συστατικό επιτυχίας μιας σχέσης. Αυτό που κάνει την περίπτωση του ζεύγους Μπάιντεν ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι οι δύο τους είναι μαζί επί 47 χρόνια. Και βέβαια, το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος στα 82 του αμφισβητείται εάν έχει αρκετή ενέργεια για να κυβερνήσει μια χώρα, φαίνεται να μη στερείται διάθεσης και ικανότητας να συντηρεί τη ρομαντική και σεξουαλική πλευρά της σχέσης του με την Τζιλ.

Ο ίδιος, σύμφωνα με την Telegraph, φέρεται να είπε σε βοηθούς του πρόσφατα ότι «το μυστικό για έναν επιτυχημένο γάμο είναι το καλό σεξ». Αστειευόμενος ή και μη…

Τα σχόλια του Μπάιντεν περί της ευτυχούς σεξουαλικής ζωής του προκάλεσαν θυμηδία σε πολλούς, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη. Σπανίως οι μακροχρόνιες σχέσεις συνδέονται με το σεξ. Για την ακρίβεια, στις μακροχρόνιες σχέσεις δεν υπάρχει καν σεξ. Στην καλύτερη περίπτωση αγάπη και αλληλοκατανόηση, στη χειρότερη απλώς συμβιβασμός.

Ολα, όμως, φαίνεται ότι καταλήγουν όχι στο τέλος μιας σχέσης, αλλά στην αρχή της. Ο Τζο Μπάιντεν συνετρίβη μετά τον θάνατο της πρώτης συζύγου του, Νίλια, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, το 1972. Μερικά χρόνια αργότερα, γνώρισε την Τζιλ. Της έκανε πέντε φορές πρόταση γάμου προτού εκείνη πει το «ναι». Την πέμπτη φορά τής είπε «αυτό είναι: Ή θα με παντρευτείς ή φύγω από τη σχέση. Εδειξα όση υπομονή μπορώ να δείξω», έχει πει ο ίδιος, «μέχρι που ξύπνησε ο Ιρλανδός μέσα μου».

Η Τζιλ υποχώρησε. «Ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται ότι είναι ειλικρινά ερωτευμένος με τη σύζυγό του», είχε σχολιάσει ένας εκπρόσωπος των Δημοκρατικών το 2004, περισσότερα από 25 χρόνια μετά τον γάμο των Μπάιντεν.

Και δείχνει να παραμένει ερωτευμένος. Η Τζιλ και ο έρωτάς του φαίνεται να είναι κινητήριος δύναμη για εκείνον, έχοντας μπροστά του, σε αρκετά προχωρημένη ηλικία, ένα τιτάνιο έργο.

Οπως είχε γράψει και ο Φρόιντ, εξάλλου, το αντίθετο του θανάτου δεν είναι η ζωή, αλλά ο έρωτας.

