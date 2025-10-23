«Θύμα» υπερβολικών αισθητικών επεμβάσεων ο Μπράντλεϊ Κούπερ;

Μέχρι πρότινος οι χειρουργικές επεμβάσεις βελτίωσης της εξωτερικής εμφάνισης θεωρούνταν προνόμιο των γυναικών – μετά από κάποια ηλικία. Δεν ισχύει πλέον, καθώς και ο ανδρικός πληθυσμός, κυρίως μετά τα 50, νιώθει την ανάγκη να «καλλωπίσει» κάποια σημεία του προσώπου του στα οποία ο χρόνος ίσως να μην έχει φερθεί πολύ καλά.

Ανήκει, άραγε, σε αυτήν την κατηγορία και ο διάσημος αμερικανός ηθοποιός Μπράντλει Κούπερ; Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, όλα δείχνουν ότι ο 50χρονος σταρ, μάλλον άλλαξε τόσο πολύ το πρόσωπό του με χειρουργικά μέσα, ώστε έγινε σχεδόν αγνώριστος.

Οπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ο Κούπερ ήταν εντελώς διαφορετικό στην πρόσφατη εμφάνισή του στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Is This Thing On?» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου BFI (BFI London Film Festival). Η αλλαγή στην εμφάνισή του δεν οφειλόταν σε κάποιο νέο κούρεμα ή στο ότι είχε εντυπωσιακό μαύρισμα. Το πρόσωπό του ήταν πιο σφριγηλό και «τσιτωμένο», με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι «υπέστη» αρκετές αισθητικές επεμβάσεις.

Η Telegraph φρόντισε να ψάξει λίγο παραπάνω το όλο ζήτημα και απευθύνθηκε σε έγκυρους αισθητικούς χειρουργούς. «Ο Μπράντλει Κούπερ είχε πάντα εξαιρετική αρμονία στο πρόσωπο, με καλά καθορισμένη, ισχυρή γνάθο, και ωραία οστική δομή», υποστηρίζει ο Πολ Τούλι, ειδικός σύμβουλος για πλαστικές επεμβάσεις.

Ως ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους σταρ του Χόλιγουντ, ο Κούπερ θεωρείται ένας από τους πιο όμορφους ηθοποιούς και είχε ανακηρυχθεί από το περιοδικό People ο «πιο σέξι άνδρας στον κόσμο» το 2011. «Αλλά τελευταία η γνάθος και ο λαιμός του φαίνονται πιο καθαροί, ενώ το πρόσωπό του δείχνει ελαφρώς πιο αδύνατο», επισημαίνει ο Τουλι στην Telegraph. Αυτή η «απώλεια όγκου», όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να οφείλεται και στη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους.

Υπάρχουν όμως εικασίες ότι η αλλαγή οφείλεται σε χειρουργική παρέμβαση. «Κοιτάζοντας τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες του Μπράντλει Κούπερ, φαίνεται να έχει κάνει λίφτινγκ προσώπου και βλεφαροπλαστική – δηλαδή επέμβαση στα βλέφαρα ώστε να ανοίξει το βλέμμα», υποστηρίζει από την πλευρά του ο Πάτρικ Μαλοούτσι, επίσης πλαστικός χειρούργος. Προσθέτει μάλιστα ότι «ο λαιμός του φαίνεται πιο σφιχτός και η γνάθος του πιο έντονη, κλασικοί δείκτες ενός λίφτινγκ προσώπου».

Ο Τούλι συμφωνεί. Πιστεύει ότι ο Κούπερ έχει κάνει ανόρθωση προσώπου και λαιμού για να ενισχύσει τη γραμμή της γνάθου του, «αν και φαίνεται να επικεντρώθηκε περισσότερο στο κάτω μέρος του προσώπου». Παρατηρεί επίσης ότι οι τομές του λίφτινγκ φαίνονται καλά καλυμμένες μέσα στις πτυχές των αυτιών, ενώ υπάρχουν «ενδείξεις φλεγμονής γύρω από τα βλέφαρα, ιδίως στα κάτω», κάτι που ίσως οφείλεται στη βλεφαροπλαστική, κατά την οποία αφαιρείται λίπος και όγκο από τα άνω και κάτω βλέφαρα.

«Το πρόσωπο του Κούπερ έχει αλλάξει αισθητά», συμπληρώνει στην Telegraph ο πλαστικός χειρουργός Ντέιβιντ Τζακ. «Φαίνεται να έχει κάνει deep-plane facelift» –μια τεχνική που ανυψώνει και αναδιατάσσει τους βαθύτερους μυς και τα στρώματα λίπους του προσώπου– «μαζί με πιθανό filler στη μέση του προσώπου και βλεφαροπλαστική γύρω από τα μάτια». Ο Τζακ παρατηρεί επίσης ότι το «ασυνήθιστα λείο και σφιχτό δέρμα του για την ηλικία του μπορεί να οφείλεται σε θεραπείες με λέιζερ».

Εκρηξη αισθητικών επεμβάσεων

Η Βρετανική Ενωση Αισθητικών Πλαστικών Χειρουργών ανέφερε ότι υπήρξε αύξηση 8% στα λίφτινγκ το 2024 στη Βρετανία, ενώ ο αριθμός των ανδρών που στρέφονται στην πλαστική χειρουργική έχει αυξηθεί κατά 26%.

Το κόστος στη Βρετανία, και όχι μόνο, δεν είναι αμελητέο. Ξεκινάει από 20.000 στερλίνες και μπορεί να φθάσει σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι η Κρις Τζένερ πλήρωσε περίπου 150.000 στερλίνες για το τελευταίο της λίφτινγκ.

Τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο συνηθισμένο άνδρες και γυναίκες να καταφεύγουν σε τέτοιες επεμβάσεις σε νεαρότερη ηλικία: η Αμερικανική Ακαδημία Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Προσώπου διαπίστωσε ότι το 32% των ασθενών που κάνουν λίφτινγκ είναι μεταξύ 35 και 55 ετών. «Η λογική είναι ότι μια πιο έγκαιρη επέμβαση είναι λιγότερο εμφανής και διατηρεί την ψευδαίσθηση της “ανεπιτήδευτης νεότητας”. Μπορεί όμως να δημιουργεί μια παράξενη δυσαρμονία όταν το πρόσωπο δείχνει πολύ νεότερο από το σώμα», εξηγεί ο Τζακ.

Στην κλινική του, στη Harley Street, το ένα στα τρία περιστατικά αφορά άνδρες – «κάτι που θα ήταν αδιανόητο πριν από 15 χρόνια», όπως εξηγεί στην Telegraph. «Γενικώς, αναζητούν τα ίδια πλεονεκτήματα που επί δεκαετίες επεδίωκαν οι γυναίκες: να δείχνουν ξεκούραστοι, σίγουροι και κομψοί, χωρίς να χάνουν τη φυσική αρρενωπότητά τους». Ενα πλήρες λίφτινγκ δεν είναι πάντα απαραίτητο ή επιθυμητό για πολλούς άνδρες μέσης ηλικίας. Υπάρχουν διακριτικοί τρόποι να βελτιώσει κανείς την εμφάνισή του με την πάροδο του χρόνου.

Με μικρές δόσεις ενέσιμων ανοίγει το βλέμμα, ενώ η προσεκτική χρήση fillers μπορεί να αναπληρώσει τον χαμένο όγκο. «Εκτός από το λίφτινγκ, ο Κούπερ είναι πιθανό να έχει κάνει και θεραπείες με botox και αναζωογόνησης του δέρματος, όπως hydrafacial και πολυνουκλεοτίδια, για να διατηρήσει την ποιότητα του», προσθέτει ο Τούλι.

Ο Μαλούτσι τονίζει πως η διαφορά βρίσκεται στα απλά πράγματα: καλή φροντίδα του δέρματος, αντηλιακή προστασία και «στοχευμένες αντιρυτιδικές ενέσεις, χωρίς υπερβολές». Πώς μπορεί, όμως, να καταλάβει κάποιος ότι το έχει παρακάνει τις επεμβάσεις; Ο Τζακ εξηγεί: «Ο κίνδυνος, όταν οι παρεμβάσεις είναι υπερβολικές ή χωρίς σεβασμό στα ανδρικά χαρακτηριστικά, είναι ένας άνδρας να γίνει θηλυπρεπής• δηλαδή με υπερβολικά γεμάτα μάγουλα, «μαλακή» γνάθος ή υπερβολικά λείο, γυαλιστερό δέρμα».

«Η τέχνη της αισθητικής στους άνδρες έγκειται στο να ξέρεις πότε να σταματήσεις – ο στόχος είναι πάντα να δείχνεις μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, όχι ένας εντελώς νέος άνθρωπος», συμβουλεύει ο πλαστικός χειρουργός.

