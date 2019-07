Μήπως τελικά το πορνό αρέσει (πολύ) και στις γυναίκες;

Οι περισσότερες γυναίκες δηλώνουν «εγκεφαλικές». Το σεξ, λένε, τις αφορά μόνο όταν έχουν συναισθήματα. Οι σχέσεις της μιας βραδιάς, το πορνό, οι προκλητικές φωτογραφίες και ό,τι άλλο παραπέμπει σε «ωμές» πράξεις, τους προκαλεί αποστροφή.

«Ισχύει ακριβώς το αντίθετο» υποστηρίζουν τώρα ειδικοί. Σε έρευνα που έκαναν, αποκάλυψαν ότι το πορνό όχι απλώς δεν προκαλεί απέχθεια, αλλά διεγείρει τις γυναίκες, ακριβώς όσο και τους άντρες.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχε και ο έλληνας ειδικός στις γνωσιακές λειτουργίες του εγκεφάλου Νίκος Λογοθετίδης, από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, ήταν μεγάλη έκτασης και έγινε με τον Νο 1 ανιχνευτή «ψεύδους». Δηλαδή με ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις που έδειχναν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου, ώστε να μην μπορεί κανείς να κάνει ψευδείς αναφορές.

Συμμετείχαν 1.850 άτομα και αναλύθηκαν 61 διαφορετικές μελέτες από όλο τον κόσμο. Γυναίκες και άντρες κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ερωτικές ταινίες και κατά τη διάρκεια της προβολής οι επιστήμονες τούς υπέβαλαν σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου.

Ακολούθως αναζήτησαν στις ακτινογραφίες συγκεκριμένες δομές του εγκεφάλου που όταν εκδηλώνουν δραστηριότητα σημαίνει ότι υπάρχει σεξουαλική διέγερση. Αυτό που «είδαν» οι επιστήμονες είναι ότι οι εγκέφαλοι και των δύο φύλων αντιδρούν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο στις εικόνες, αλλά ακριβώς με τον ίδιο στα βίντεο μικρού μήκους που προβλήθηκαν.

Οσον αφορά τις φωτογραφίες, «οι γυναίκες είχαν μικρότερη αντίδραση από τους άντρες» εξηγούν οι ειδικοί από το τμήμα Βιολογικής Βιοκυβερνητικής του Ινστιτούτου Max Planck στη Γερμανία.

Οταν όμως ήρθε η ώρα να εξετάσουν τα αποτελέσματα από τις ταινίες πορνό, ανακάλυψαν ότι άντρες και γυναίκες είχαν ακριβώς την ίδια εγκεφαλική δραστηριότητα. Που σημαίνει ότι όσο διεγείρει τον άντρα μία ταινία σεξ, ακριβώς τόσο διεγείρει και μία γυναίκα. Βέβαια, υπάρχουν διαφορές από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά το γενικό συμπέρασμα ήταν αυτό.

Μιλώντας στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences (PNSA) ο δρ Χάμιντ Νόορι, επικεφαλής της μελέτης, εξηγεί ότι «η έρευνα έρχεται να αμφισβητήσει την κοινή αντίληψη ότι οι άντρες είναι πιο οπτικοί από τις γυναίκες όταν πρόκειται για ταινίες σεξ, δηλαδή διεγείρονται και μόνο με το που θα δουν γυμνό. Είτε λοιπόν πρόκειται για άντρα είτε για γυναίκα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ανταποκρίνεται σε οπτικά σεξουαλικά ερεθίσματα, ενεργοποιώντας ακριβώς τις ίδιες περιοχές στον εγκέφαλο».

Προηγούμενες μελέτες είχαν καταδείξει ότι οι άνδρες χάνουν το ενδιαφέρον τους για ερωτικές εικόνες με την πάροδο του χρόνου, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα για τις γυναίκες. Ωστόσο τα πιο πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες επεξεργάζονται -και αισθάνονται- το γυμνό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.