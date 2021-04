Tα Oσκαρ είναι εδώ, κάθε βράδυ!

Τη νύχτα της Κυριακής 25 προς ξημερώματα Δευτέρας 26 Απριλίου δική μας ώρα, ο κινηματογράφος θα πάρει τη μεγάλη ρεβάνς από τον κορονοϊό. Γιατί εκείνες τις ώρες ο κινηματογράφος θα φορέσει τα καλά του, θα «πατήσει» και πάλι στο κόκκινο χαλί, θα σταθεί να φωτογραφηθεί, εκατοντάδες φλας θα ανάψουν και η αντανάκλασή τους στα επιχρυσωμένα αγαλματίδια που θα κουβαλούν (κυριολεκτικά, αφού το καθένα ζυγίζει 4 κιλά) οι νικητές, θα σημάνει τη μεγάλη επιστροφή: των Όσκαρ, των μεγάλων σταρ, των ισχυρών αουτσάιντερ, των δυνατών εκπλήξεων. Και εμείς θα είμαστε μέρος της παγκόσμιας αυτής γιορτής, συντονισμένοι στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD, το οσκαρικό κανάλι που αποκλειστικά μας προσφέρει η COSMOTE TV.

Η 93η Τελετή Απονομή των βραβείων Όσκαρ έρχεται λόγω πανδημίας δύο μήνες αργότερα σε σχέση με την περσινή, αλλά υπόσχεται να χαρίσει στιγμές συγκίνησης, λάμψης και αληθινής ψυχαγωγίας – αυτής που τόσο μας έλλειψε τον τελευταίο χρόνο. Στις 11.30 το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων (25 Απριλίου) ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος μας περιμένει με την εκπομπή OSCARS’ NIGHT, που θα μας βάλει στο κλίμα, με προγνωστικά, αναλύσεις και πληροφορίες. Στις 3 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, 26 Απριλίου, θα δούμε LIVE από το Dolby Theater, αλλά και τον σιδηροδρομικό σταθμό (Union Station) του Λος Αντζελες, την τελετή Απονομής των βραβείων στις ταινίες και στους συντελεστές τους.

Θα είναι μια ξεχωριστή τελετή για την κορύφωση μιας χρονιάς που τα σινεμά σε όλο τον κόσμο έμειναν το περισσότερο διάστημα κλειστά. Αυτό, ωστόσο, δεν εμπόδισε τα στούντιο να κυκλοφορήσουν νέες δημιουργίες. Κάποιες, όπως το «φορτωμένο» με 10 υποψηφιότητες «Mank», γυρίστηκαν αποκλειστικά για τις συνδρομητικές πλατφόρμες που γνώρισαν άνθηση τη χρονιά του #ΜένουμεΣπίτι, ενώ άλλες, όπως το «Nomanland», βρήκαν σε αυτές τις πλατφόρμες τη διανομή που έχασαν στις αίθουσες. Το τελευταίο, μάλιστα, φιλοδοξεί να χαρίσει στην Κλόι Ζάο το πρώτο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου σε πρωταγωνίστρια ασιατικής καταγωγής (σε μια εποχή που το ρατσιτσικό μίσος στις ΗΠΑ βρίσκεται στο «κόκκινο»).

Έως τότε, όμως, εμείς μπορούμε να ζούμε τη μαγεία των Όσκαρ καθημερινά! Το pop up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS HD προβάλλει από τον Μάρτιο και έως το βράδυ της 26ης Απριλίου αγαπημένες οσκαρικές ταινίες και μοναδικά αφιερώματα! Κάθε ημέρα προβάλλονται τρεις ταινίες back-2-back, στο σύνολο 130 ταινίες που έχουν κερδίσει ή προταθεί για Όσκαρ θα προβληθούν στο διάστημα αυτό!

Αναλυτικά το πρόγραμμα από Τρίτη 6 Απριλίου, για να μη χάσουμε στιγμή από το πλούσιο αυτό περιεχόμενο και την απόλαυση του καλού σινεμά:

06.04.2021 18:15 107′ Στην πύλη της αιωνιότητας

06.04.2021 20:15 125′ Μια υπέροχη ζωή

06.04.2021 22:30 110′ Σχέσεις Πάθους

07.04.2021 18:50 101′ Ο πλανήτης των πιθήκων: Η εξέγερση

07.04.2021 20:40 101′ Οι Άθλιοι

07.04.2021 22:30 132′ Το μωρό της Ρόζμαρι

08.04.2021 19:00 86′ Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

08.04.2021 20:30 109′ Μίλα της

08.04.2021 22:30 116′ Γύρνα πίσω

09.04.2021 18:40 91′ Ο ευγενικός κύριος Λινκ (Μεταγλ.)

09.04.2021 20:15 127′ Σχέσεις Στοργής

09.04.2021 22:30 133′ Λος Άντζελες: Εμπιστευτικό

10.04.2021 17:20 170′ Για ποιον χτυπά η καμπάνα

10.04.2021 20:20 119′ Οι δρόμοι της φωτιάς

10.04.2021 22:30 111′ Οι Απόγονοι

11.04.2021 18:45 107′ Το παιδί και το δελφίνι

11.04.2021 20:40 97′ Η Ατιμασμένη

11.04.2021 22:30 119′ Εννέα

12.04.2021 18:15 125′ Σταρ Τρεκ: Η ταινία

12.04.2021 20:30 114′ Σταρ Τρεκ Νο 4: Επιστροφή στο παρόν

12.04.2021 22:30 107′ Σταρ Τρεκ: Πρώτη επαφή

13.04.2021 17:50 125′ Πράσινες τηγανητές ντομάτες

13.04.2021 20:05 136′ Άμεσος Κίνδυνος

13.04.2021 22:30 182′ Μη χαμηλώνεις το βλέμμα

14.04.2021 18:15 80′ Σπίριτ: Το άγριο άλογο (Μεταγλ.)

14.04.2021 19:45 150′ Αρμαγεδδών

14.04.2021 22:30 109′ Έντουαρντ Σνόουντεν: Citizenfour

15.04.2021 18:45 112′ The Post: Απαγορευμένα μυστικά

15.04.2021 20:45 99′ The Muppets

15.04.2021 22:30 114′ Kon-Tiki

16.04.2021 19:00 82′ Λίλο & Στιτς (Μεταγλ.)

16.04.2021 20:30 111′ Ο τυχοδιώκτης του Ρίο

16.04.2021 22:30 187′ Η λίστα του Σίντλερ

17.04.2021 17:20 113′ Τίνα

17.04.2021 19:25 176′ Περλ Χάρμπορ

17.04.2021 22:30 133′ Master and Commander: Στα πέρατα του κόσμου

18.04.2021 18:30 98′ Χαμένοι στη μετάφραση

18.04.2021 20:15 121′ Η μαγική ομπρέλα

18.04.2021 22:30 106′ Οι δύο ληστές

19.04.2021 18:00 131′ Walk the Line

19.04.2021 20:20 115′ Κάνε το σωστό

19.04.2021 22:30 109′ Φωτιά στη θάλασσα

20.04.2021 18:20 101′ Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων

20.04.2021 20:10 129′ Το μυστικό του Brokeback Mountain

20.04.2021 22:30 114′ Carol

21.04.2021 17:45 138′ Αδίστακτα Πρόσωπα

21.04.2021 20:10 131′ Ο Βράχος

21.04.2021 22:30 111′ Απόδραση στον αέρα

22.04.2021 18:10 116′ Τζέιν Έιρ

22.04.2021 20:15 127′ Το πέμπτο στοιχείο

22.04.2021 22:30 99′ Το αριστερό μου πόδι

23.04.2021 18:10 102′ Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις;

23.04.2021 20:00 141′ Υπηρέτριες

23.04.2021 22:30 139′ Για τ’ αγόρια

24.04.2021 17:50 105′ Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων

24.04.2021 19:45 155′ Πέρα από την Αφρική

24.04.2021 22:30 120′ Harriet

25.04.2021 18:45 135′ Το μεγάλο φαβορί

25.04.2021 21:10 127′ Παράσιτα

25.04.2021 23:30 210′ Oscars’ Night

25.04.2021 03:00 180′ 93η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ

26.04.2021 06:30 210′ Oscars’ Night

26.04.2021 10:05 99′ Φύγαμε

26.04.2021 11:45 123′ Amy: Το κορίτσι πίσω από το όνομα

26.04.2021 13:55 88′ Άντρες με τα όλα τους

26.04.2021 15:30 164′ Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ

26.04.2021 18:20 120′ Έμμα

26.04.2021 20:30 90′ Όσκαρ 2021: Pre Show

26.04.2021 21:45 180′ 93η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ

