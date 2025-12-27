Στα «σκαριά» συμμαχία γαλλικής Κεντροδεξιάς και Εθνικής Συσπείρωσης;

Οταν, το 2024, υπήρξε η πρόταση για μια πιθανή συνεργασία με την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν, οι γάλλοι συντηρητικοί αντέδρασαν τόσο έντονα ώστε ανάγκασαν τον τότε επικεφαλής τους Ερίκ Σιοτί να κλειστεί στο γραφείο του.

Τελικά ο Σιοτί, μαζί με μερικά ακόμη στελέχη του κόμματος των Ρεπουμπλικανών (του κόμματος των Σαρλ ντε Γκολ και Ζακ Σιράκ), αποχώρησε και ίδρυσαν μια νέα παράταξη, η οποία συμμάχησε με την Εθνική Συσπείρωση.

Δεκαοκτώ μήνες αργότερα δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι μια συνεργασία μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και της Εθνικής Συσπείρωσης στις επικείμενες προεδρικές εκλογές του 2027 δεν θα ήταν και τόσο κακή ιδέα, σύμφωνα με αφιέρωμα του Politico, στο οποίο μίλησαν –διατηρώντας την ανωνυμία τους– αρκετοί συντηρητικοί γάλλοι πολιτικοί.

Τελικά η ιδέα μiας δεξιάς συμμαχίας, ενός «l’union des droites», φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς. Ο πρώην πρόεδρος της χώρας και συντηρητικός Νικολά Σαρκοζί ήταν αυτός που άναψε φωτιές, υποστηρίζοντας ότι όλο το φάσμα της Δεξιάς θα πρέπει να ενωθεί προκειμένου να εξασφαλίσουν την προεδρική εκλογή του 2027.

Γράφοντας πίσω από τα κάγκελα της φυλακής –μετά την καταδίκη του σε υπόθεση που αφορά τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007– τα απομνημονεύματά του, που εκδόθηκαν πρόσφατα, ο Σαρκοζί έκανε λόγο για «το ευρύτερο δυνατό πνεύμα ενότητας» της Δεξιάς. Οταν, δε, ρωτήθηκε σχετικά σε παρουσίαση βιβλίου, ήταν απόλυτα ξεκάθαρος: «Δεν θα πετύχουμε αν δεν υπάρξει ένωση».

Οι δηλώσεις του Σαρκοζί τάραξαν αρκετούς επιφανείς συντηρητικούς. «Θα μπορούσαν άραγε οι πολιτικοί κληρονόμοι του πιο σεβαστού ήρωα της Γαλλίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, του Ντε Γκολ, να συνεργαστούν με ένα κόμμα του οποίου οι ιδρυτές περιλάμβαναν συμπαθούντες των Ναζί;», αναρωτιέται το Politico.

Στο πρόσφατο παρελθόν η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα ήταν ένα κατηγορηματικό «όχι». Μετά την αποτυχία του να περάσει στον δεύτερο γύρο των ιστορικών προεδρικών εκλογών του 2017, ανάμεσα στη Λεπέν και τον Εμανουέλ Μακρόν, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Φρανσουά Φιγιόν, κάλεσε αμέσως τους Γάλλους να καταψηφίσουν ένα κόμμα που είχε επί μακρόν ταυτιστεί με τη βία και τη μισαλλοδοξία.

Για πολλούς αυτή παραμένει η επίσημη κομματική γραμμή. Η Βαλερί Πεκρές, υποψήφια του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2022, σε πολλαπλές συνεντεύξεις της σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης απάντησε αρνητικά στο ενδεχόμενο μιας ένωσης.

Ο Ζαν-Φρανσουά Κοπέ, υπουργός επί προεδρίας Σιράκ, επέκρινε τον Σαρκοζί ότι προδίδει τις αρχές του Ντε Γκολ στηρίζοντας τον άπειρο 30χρονο πρόεδρο της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά, απλώς επειδή τα πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις. «Είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιλογή», δήλωσε ο Κοπέ στο Politico.

Ωστόσο, πίσω από κλειστές πόρτες –και ολοένα περισσότερο δημόσια– κορυφαία στελέχη των συντηρητικών αναγνωρίζουν ότι το ενδεχόμενο είναι πραγματικό. Ολο και λιγότεροι αντιτίθενται στην κίνηση για λόγους αρχής. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι ο Σαρκοζί δεν απομονώνεται από τους Ρεπουμπλικανούς, όπως είχε συμβεί με τον Σιοτί όταν είχε προτείνει κάτι ανάλογο.

Πολλοί συντηρητικοί ανησυχούν περισσότερο ότι το κόμμα τους απλώς καταρρέει, καθώς το κέντρο της γαλλικής πολιτικής σκηνής διαλύεται. Πολύ αδύναμο για να σταθεί μόνο του, το ανώτατο κομματικό επιτελείο αισθάνεται ολοένα και περισσότερο ότι θα μπορέσει να κερδίσει ισχυρά αξιώματα στην επόμενη κυβέρνηση μόνο αν συνδέσει τη μοίρα του με την άκρα Δεξιά, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, εξηγεί τo Politico.

Ο Ζαβιέ Μπερτράν, συντηρητικός επικεφαλής της βόρειας περιφέρειας Ο-ντε-Φρανς, δήλωσε ότι ο Σαρκοζί με την πρότασή του «κάρφωσε το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των Ρεπουμπλικανών». Ενας πρώην αρχηγός των Ρεπουμπλικανών το έθεσε ακόμη πιο ωμά σε δηλώσεις του στο Politico, λέγοντας ότι το κόμμα του είναι «τελειωμένο».

Ο Σαρκοζί αναζητά την… αγάπη

Ο Σαρκοζί συνήθιζε να χλευάζει ιδιωτικά τον Μπαρντελά της Εθνικής Συσπείρωσης ως τόσο άπειρο, ώστε «δεν έχει υπάρξει ούτε πρόεδρος λέσχης πινγκ πονγκ», σύμφωνα με έναν από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

Γιατί, λοιπόν, αυτή η αλλαγή στάσης;

Κανένας από τους συντηρητικούς παράγοντες που μίλησαν στο Politico –πολλοί εκ των οποίων ζήτησαν ανωνυμία για να μιλήσουν ειλικρινά– δεν πίστευε ότι η στροφή του Σαρκοζί οφείλεται σε ιδεολογικές πεποιθήσεις.

Κάποιοι θεωρούν ότι ο Σαρκοζί θέλει απλώς να εκδικηθεί τον Μακρόν. Στα απομνημονεύματά του από τη φυλακή ο Σαρκοζί έγραψε ότι ήταν εξοργισμένος με τον Μακρόν επειδή δεν παρενέβη όταν του αφαιρέθηκε η τιμητική διάκριση της Λεγεώνας της Τιμής μετά την καταδίκη του για διαφθορά.

Αλλοι πιστεύουν ότι ο Σαρκοζί στοχεύει σε προεδρική χάρη και ποντάρει στο ότι ένας πρόεδρος προερχόμενος από την Εθνική Συσπείρωση θα του τη χορηγήσει, δεδομένης της καταδίκης της Λεπέν για υπεξαίρεση, την οποία η ίδια συνεχίζει να παρουσιάζει ως πολιτικά υποκινούμενη.

Ενας πιστός υποστηρικτής του Σαρκοζί έπαιξε τον ρόλο του «ψυχολόγου της πολυθρόνας», όπως σημειώνει το Politico, λέγοντας ότι ο πρώην ηγέτης της Γαλλίας, παρά το σκληροτράχηλο προσωπείο του, είναι μια ευαίσθητη ψυχή που ανταποκρίνεται σε όσους του φέρονται με καλοσύνη – και ότι ο Μπαρντελά μιλούσε δημόσια με θετικά λόγια για τον Σαρκοζί τους μήνες πριν από μια συνάντησή τους το καλοκαίρι.

«Ψάχνει για αγάπη• αυτό αφορά όλη του τη ζωή», συμφώνησε ένας κομματικός στρατηγικός σύμβουλος των Ρεπουμπλικανών.

Η άκρα Δεξιά στο κέντρο της σκηνής

Για δεκαετίες στη Γαλλία, και μόνο η υποψία μιας συνεργασίας με το κόμμα που τότε ονομαζόταν Εθνικό Μέτωπο προκαλούσε σάλο. Ακόμη και μικρές τοπικές συμμαχίες σε επαρχιακές πόλεις αρκούσαν για να ξεσπάσει πανεθνική αγανάκτηση.

Μια χώρα στοιχειωμένη από την ιστορία της ναζιστικής συνεργασίας δεν επρόκειτο να αποδεχθεί υποψηφίους που συνεργάζονταν με τον Ζαν-Μαρί Λεπέν, τον ιδρυτή του Εθνικού Μετώπου, διαβόητο για τη συστηματική υποβάθμιση της σημασίας του Ολοκαυτώματος.

Ομως ο Λεπέν έχει πεθάνει. Η κόρη του και πολιτική του διάδοχος μετονόμασε το κόμμα σε Εθνική Συσπείρωση και, σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία, το «ανέβασε» από το περιθώριο της γαλλικής πολιτικής στην κορυφή των περισσότερων δημοσκοπήσεων.

Η Εθνική Συσπείρωση διαθέτει πλέον περισσότερες έδρες στην Εθνοσυνέλευση – την ισχυρότερη Κάτω Βουλή του γαλλικού Κοινοβουλίου– από οποιοδήποτε άλλο μεμονωμένο κόμμα. Η δημοτικότητά της έχει ωθήσει τους Ρεπουμπλικανούς ακόμη πιο δεξιά, σε σημείο που πολλοί πιστεύουν ότι το μόνο που τους χωρίζει πλέον είναι η στάση τους στην οικονομία.

Ακόμη και εδώ, η ανάδειξη του Μπαρντελά ως πιθανού προεδρικού υποψηφίου καθιστά την Εθνική Συσπείρωση πιο αποδεκτό εταίρο για τους Ρεπουμπλικανούς. Παραδοσιακά, κορυφαίοι συντηρητικοί επιχειρηματικοί κύκλοι θεωρούσαν την άκρα Δεξιά οικονομικά αδαή και άσχετη, όμως ο ιδιαίτερα επικοινωνιακός Μπαρντελά επιδίδεται σε ενεργή προσέγγιση των ηγετών της βιομηχανίας. Σκεπτικιστές όπως ο Κοπέ, ο πρώην υπουργός του Σιράκ, εξακολουθούν ωστόσο να θεωρούν τον Μπαρντελά εξαίρεση σε σχέση με την οικονομική πλατφόρμα της Εθνικής Συσπείρωσης.

Ισως το πιο καθοριστικό στοιχείο είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η πλειοψηφία των γάλλων ψηφοφόρων που τοποθετούνται δεξιά στο πολιτικό φάσμα τάσσονται πλέον υπέρ μιας ένωσης των δεξιών κομμάτων. Ερευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του γαλλικού ραδιοφωνικού σταθμού RTL και δημοσιεύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου έδειξε ότι τα δύο τρίτα των δεξιόστροφων ερωτηθέντων υποστηρίζουν ένα εκλογικό σύμφωνο μεταξύ Εθνικής Συσπείρωσης και Ρεπουμπλικανών.

Οι δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2026 διαμορφώνονται ως μια κρίσιμη δοκιμασία ανοχής για αυτού του είδους τη δεξιά ένωση, εκτιμά το Politico.

Ηδη, στην πόλη της Ντιζόν, ο κεντροδεξιός υποψήφιος δήμαρχος δέχεται σφοδρά πυρά επειδή δεν καταδίκασε επαρκώς το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reconquête του Ερίκ Ζεμούρ, αφού εκείνο τον στήριξε. Ψίθυροι περί συμμαχίας στη Μασσαλία γίνονται επίσης όλο και πιο έντονοι, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι υποψήφιοι της Εθνικής Συσπείρωσης και των Ρεπουμπλικανών εκεί πιθανότατα θα διασπάσουν την ψήφο της Δεξιάς, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανεκλογή του σοσιαλιστή δημάρχου Μπενουά Παγιάν.

Ο υποστηρικτής του Σαρκοζί που μιλάει στο Politico θεωρεί τον Μάρτιο ως τον Ρουβίκωνα για το πόσο μακριά θα φτάσει η συνεργασία της Δεξιάς. «Στις δημοτικές θα υπάρξει πλήρης ανατροπή», είπε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News