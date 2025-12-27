Πούτιν: Η Ουκρανία δεν βιάζεται για ειρήνη, θα πετύχουμε τους στόχους μας διά της ισχύος

Λίγες ώρες πριν την αναμενόμενη συνομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλάντιμιρ Πούτιν έσπευσε να δυναμιτίσει το κλίμα: όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε ότι η χώρα του «βλέπει» πως η ουκρανική πλευρά «δεν βιάζεται» να τερματίσει τη σύγκρουση με ειρηνικό τρόπο.

Σε μια κάπως παράξενη αντίληψη της πραγματικότητας –λες και ο ίδιος δεν διατάσσει συνεχές σφυροκόπημα των ουκρανικών πόλεων εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια–, ο Πούτιν προσέθεσε πως αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τη σύγκρουση ειρηνικά, τότε η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» διά της ισχύος –τα συγκεκριμένα λόγια μετέφερε ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

Οι δηλώσεις αυτές καταγράφηκαν λίγο πριν την τηλεδιάσκεψη που θα έχει την Κυριακή πρόεδρος της Ουκρανίας, με ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οπως ανέφερε το Reuters, στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Τα σημεία-κλειδιά στις συνομιλίες θεωρούνται οι εγγυήσεις ασφαλείας, το εδαφικό (ειδικά η περιοχή του Ντονμπάς), η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Το σχέδιο που παρουσίασε ο Ζελένσκι προτείνει το «πάγωμα» των γραμμών του μετώπου, χωρίς να επιλύει άμεσα τα εδαφικά ζητήματα, ενώ δεν περιέχει δύο βασικά αιτήματα της Μόσχας: την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς και τη νομική δέσμευση της Ουκρανίας να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι είπε ότι στη συνάντηση «θα προσπαθήσουν να οριστικοποιήσουν όσο περισσότερα μπορούν». Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι το 90% του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων είναι ήδη έτοιμο και ότι σχεδίαζε να συζητήσει τις εγγυήσεις ασφαλείας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι είναι «έτοιμος» να προκηρύξει δημοψήφισμα επί του σχεδίου του Τραμπ, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός.

