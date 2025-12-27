Το «σύνδρομο της Ιταλίας»: Τι συμβαίνει στις γυναίκες-βοηθούς;

Το φαινόμενο που ονομάστηκε «σύνδρομο Ιταλίας» περιγράφει το βαθύ ψυχικό τραύμα που πολλοί γιατροί στην Ανατολική Ευρώπη διαπιστώνουν εδώ και δύο δεκαετίες σε γυναίκες που εργάστηκαν, μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, φροντίζοντας ηλικιωμένουτς στην Ιταλία. Η ονομασία δεν αποτελεί επίσημη ιατρική διάγνωση· είναι όμως ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά, καθώς αποτυπώνει την ιδιαίτερη ψυχολογική δυσφορία, την εξάντληση και την κατάθλιψη που βιώνουν πολλές γυναίκες μετά από χρόνια εργασίας σε αυστηρά περιορισμένες συνθήκες και μακριά από τα σπίτια τους.

Η ιστορία ξεκινά στα χρόνια μετά την πτώση της Σοβιετικής Ενωσης, γράφουν οι New York Times, όταν χιλιάδες γυναίκες από πρώην σοβιετικές δημοκρατίες μετανάστευσαν για να εργαστούν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Ιταλία, με τον πιο γερασμένο πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είχε τεράστια ανάγκη από εργατικό δυναμικό στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων. Ετσι, χιλιάδες γυναίκες έφυγαν, αφήνοντας πίσω παιδιά, συζύγους και οικογένειες για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Οι συνθήκες που βίωσαν υπήρξαν συχνά σκληρές. Πολλές ζούσαν μέσα στο σπίτι των ανθρώπων που φρόντιζαν, χωρίς ωράριο και χωρίς ιδιωτικότητα. Η φροντίδα ηλικιωμένων με άνοια ή κινητικές αναπηρίες απαιτούσε αδιάκοπη εγρήγορση: ξυπνήματα μέσα στη νύχτα, σωματική υπερκόπωση, επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις και συχνή συναισθηματική αποστράγγιση. Κάποιες γυναίκες έβλεπαν τους ανθρώπους που φρόντιζαν να πεθαίνουν ύστερα από χρόνια συμβίωσης, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ψυχική τους κατάσταση.

Γιατροί από την Ουκρανία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία περιγράφουν κοινά συμπτώματα: επίμονη αϋπνία, κρίσεις πανικού, παρατεταμένη θλίψη, ψυχωσικά επεισόδια και αίσθηση κοινωνικής απομόνωσης. Πολλές γυναίκες, αν και διέθεταν με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, κατέληξαν να αισθάνονται σαν να είχαν χάσει την ταυτότητά τους λόγω του είδους της εργασίας που έκαναν, αλλά και της απομάκρυνσης από την οικογένειά τους.

Η Ρουμανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τους Νew Υork Τimes. Σε ψυχιατρικά κέντρα, γιατροί λένε ότι έχουν δει εκατοντάδες περιπτώσεις μέσα σε λίγα χρόνια. Μία από αυτές είναι η Κορίνα Βασιλόαγια, που εμφάνισε σοβαρά συμπτώματα ψυχικής κατάρρευσης έπειτα από χρόνια φροντίδας μιας γυναίκας με άνοια. Παρόμοια πορεία είχε και η μολδαβή γιατρός Βερόνικα Ντουρούγκιαν, η οποία δούλεψε για σχεδόν δύο δεκαετίες στην Ιταλία, πριν καταρρεύσει ψυχικά.

Τα περιστατικά αυτά δεν περιορίζονται σε μία χώρα. Καθώς το μοντέλο της μετανάστευσης γυναικών – φροντιστών έχει εξαπλωθεί, οι συνέπειες παρατηρούνται σε πολλές κοινωνίες. Πολλές από τις γυναίκες που φεύγουν, αφήνουν πίσω παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν με συγγενείς ή ακόμη και μόνα τους. Μια γενιά αργότερα, τα ψυχολογικά τραύματα μεταφέρονται και σε αυτά τα παιδιά: αυξημένα περιστατικά κατάθλιψης, διαταραχών συμπεριφοράς και συναισθηματικών δυσκολιών εμφανίζονται σε εφήβους που μεγάλωσαν χωρίς την παρουσία μητέρας.

Ο Μιχαήλ Τάμπα ήταν οκτώ ετών όταν η μητέρα του έφυγε από τη Μολδαβία. Λέει στους Νew Υork Τimes ότι δεν την αναγνώρισε όταν επέστρεψε από την Ιταλία. Μεγάλωσε με έναν κακοποιητικό πατριό, κατέληξε σε κατάθλιψη και πιστεύει ότι η μακρόχρονη απουσία της μητέρας του σημάδεψε την ενήλικη ζωή του. Παιδοψυχολόγοι στη Ρουμανία επιβεβαιώνουν ότι τέτοιες ιστορίες είναι πλέον συνηθισμένες.

Παρότι η Ιταλία έχει κάνει κάποιες προσπάθειες να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας αυτών των γυναικών, ο κλάδος της οικιακής φροντίδας λειτουργεί κυρίως ανεπίσημα: σχεδόν οι μισές εργαζόμενες είναι ανασφάλιστες, χωρίς συμβάσεις και χωρίς προστασία από εργασιακή εκμετάλλευση. Εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν φορολογικά κίνητρα ώστε να νομιμοποιηθεί η εργασία, ενώ ορισμένες ΜΚΟ οργανώνουν σεμινάρια υποστήριξης.

Ωστόσο, η ζήτηση για φροντιστές στην Ιταλία συνεχίζει να αυξάνεται, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της απροθυμίας πολλών οικογενειών να στείλουν τους συγγενείς τους σε γηροκομεία για λόγους κοινωνικού στιγματισμού. Ετσι, ο φαύλος κύκλος της μετανάστευσης συνεχίζεται.

Κάποιες γυναίκες δηλώνουν ότι, παρά τις σοβαρές συνέπειες στην υγεία τους, νιώθουν ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, είτε γιατί δεν έχουν πλέον δεσμούς με αυτά είτε γιατί εξαρτώνται οικονομικά από την εργασία τους στο εξωτερικό. Η Λουτσία από τη Μολδαβία, που εξακολουθεί να εργάζεται στο Βερόνα, λέει ότι τα παιδιά της έχουν γίνει «σαν ξένοι». Ζει με άγχος και μοναξιά, αλλά δεν βλέπει εναλλακτική λύση.

Το «σύνδρομο της Ιταλίας» είναι η ιστορία μιας αόρατης κρίσης: μια ψυχική επιβάρυνση που γεννιέται στη σιωπή των σπιτιών όπου οι μετανάστριες φροντίζουν ηλικιωμένους, και εξαπλώνεται στην επόμενη γενιά. Αναδεικνύει το ανθρώπινο κόστος ενός συστήματος φροντίδας που στηρίζεται σε γυναίκες, οι οποίες ζουν μακριά από τα παιδιά τους, σε χώρες που συχνά δεν τις αντιμετωπίζουν ούτε ως εργαζόμενες ούτε ως πολίτες

