«Δρ Ζιβάγκο»: Το συγκλονιστικό ρομάντζο που αντέχει στον χρόνο

Το 1965 ήταν εξαιρετικό για τη Τζούλι Κρίστι. Εκείνη τη χρονιά η αγγλίδα ηθοποιός η οποία είχε γεννηθεί το 1940 στο Ασάμ της Ινδίας, τότε βρετανικής αποικίας, πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες, που αποδείχτηκαν σταθμοί της καριέρας της, στο «Darling» του Τζον Σλέσιντζερ και στο «Δρ Ζιβάγκο» του Ντέιβιντ Λιν.

Κατ’ αρχάς στο «Darling» υποδύθηκε την Νταϊάνα Σκοτ μια αμοραλίστρια Αγγλίδα που εργάζεται ως μοντέλο και η ερμηνεία της θα της χάριζε ένα Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Ηταν μια ταινία που αποτύπωσε το Swinging London, αντανακλώντας την εξωφρενικά δημιουργική δεκαετία του 1960 με τη μοντέρνα, φανταχτερή και προοδευτική κουλτούρα της, μια εποχή όπου η μουσική, η τέχνη και η μόδα είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους για να ξεπεταχτεί ένας συναρπαστικός καινούργιος κόσμος που θα γοήτευε τους νέους.

Την ίδια χρονιά, πρωταγωνίστησε επίσης στο ιστορικό έπος «Δρ Ζιβάγκο», ερμηνεύοντας τον χαρακτήρα της αινιγματικής ρωσίδας καλλονής Λάρα Αντίποβα. Μεταφορά στην οθόνη του ομώνυμου μυθιστορήματος του Μπόρις Πάστερνακ, το έργο του Λιν ήταν στο αντίποδα του «Darling»: μια τεράστια, βαρετή και παλιομοδίτικη η ταινία σε αντίθεση με το συναρπαστικό μέλλον που υποσχόταν η ταινία του Σλέσινγκερ.

Ωστόσο, υπήρχε ζήτηση και για τις δύο, χάρη – εν μέρει τουλάχιστον – στον εκπληκτικό μαγνητισμό που εξέπεμπε η Τζούλι Κρίστι, αλλά και σε μια αίσθηση ότι μία εποχή έφτανε στο τέλος της και οι καιροί επρόκειτο να αλλάξουν, παρατηρεί στον Guardian ο Σκοτ Τομπάιας.

Ενας έρωτας σε μια καμπή της ιστορίας

Δεδομένων των περιστάσεων, λοιπόν, φαίνεται λογικό το γεγονός ότι το «Δρ Ζιβάγκο» αναφέρεται σε αυτό που συμβαίνει σε μια καμπή της ιστορίας, όταν μια ομάδα επαναστατών μεταμορφώνει έναν κάποτε σταθερό και οικείο τόπο σε κάτι εντελώς αγνώριστο. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς έναν μεγάλο σκηνοθέτη όπως ο Ντέιβιν Λιν, ο οποίος λίγα χρόνια πριν είχε γυρίσει τον «Λόρενς της Αραβίας» (1962), να νιώθει κατά κάποιον τρόπο όπως ο ήρωάς του, Γιούρι Ζιβάγκο (Ομάρ Σαρίφ), ένας διάσημος ποιητής του οποίου το έργο πέφτει ξαφνικά σε δυσμένεια μετά τη Ρωσική Επανάσταση.

Αν και το έργο του τιμήθηκε με δέκα υποψηφιότητες για Οσκαρ – και πέντε βραβεία, κυρίως σε τεχνικές κατηγορίες – πολλές κριτικές της εποχής του το είχαν απορρίψει ως ένα απολιθωμένο ρομάντζο, αποσυνδεμένο από τις σκληρές πραγματικότητες της Ρωσίας από τις αρχές έως τα μέσα του 20ού αιώνα, σχολιάζει στον Guardian ο βρετανός κριτικός κινηματογράφου. Ακόμα και μετά από 60 χρόνια, εξάλλου, μοιάζει με λείψανο μιας εποχής που έχει περάσει προ πολλού.

Και όμως, η ταινία εξακολουθεί να εκπέμπει μια μαγεία, χάρη στην απαράμιλλη αίσθηση κλίμακας του Λιν και στον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύει μια ερωτική σχέση που επιβιώνει από τις αναταραχές του πολέμου και της μοίρας, και σε μια απόσταση που εκτείνεται από τη Μόσχα μέχρι τα Ουράλια. Και ναι μεν, το «Δρ Ζιβάγκο» δεν είναι η πιο αντικειμενική προσέγγιση της ρωσικής ιστορίας. Ο Λιν, ωστόσο, ενδιαφέρεται περισσότερο για τα άτομα τα οποία παρασύρονται από ένα ρεύμα στο οποίο δεν έχουν τη δύναμη να αντισταθούν, πράγμα που είναι τρομακτικό και τόσο βαθιά ρομαντικό όσο μόνο η αφήγησή του μπορεί να γίνει.

Τα διακύβευμα ήταν σημαντικά μικρότερο για το «Δρ Ζιβάγκο» του Λιν από ό,τι για το αρχικό μυθιστόρημα του Μπόρις Παστερνάκ, το οποίο είχε εξοργίσει τόσο πολύ το Κομμουνιστικό Κόμμα ώστε έπρεπε να φυγαδευτεί από τη χώρα του για να δημοσιευτεί.

Πράγματι, ο ιταλός εκδότης Τζιάκομο Φελτρινέλι κατάφερε να βγάλει κρυφά το χειρόγραφο του Πάστερνακ από τη Σοβιετική Ενωση και να το εκδώσει το 1957 στο Μιλάνο, στα Ρωσικά και τα Ιταλικά. Την επόμενη χρονιά το έργο δημοσιεύτηκε στα Αγγλικά (και στη συνέχεια σε 18 διαφορετικές γλώσσες) και ο Πάστερνακ βραβεύτηκε με το Νομπέλ Λογοτεχνίας αλλά δεν είχε το δικαίωμα να παραλάβει το βραβείο, το οποίο δέχτηκε τελικά εκ μέρους του ο γιος του Γιεβγκένι, το 1989.

Ο Ντέιβιντ Λιν συνεργάστηκε με τον Ρόμπερτ Μπολτ, σεναριογράφο επίσης του «Λόρενς της Αραβίας», δίνοντας σε αυτή την ιστορική στιγμή το κατάλληλο πεδίο, αλλά απομακρύνθηκε από την πολιτική της εποχής, επιδεικνύοντας την ίδια ελαφρότητα που είχαν οι περιπέτειες του βρετανού αξιωματικού Τόμας Εντουαρντ Λόρενς στην αραβική έρημο. Ως προς αυτό, ο Ζιβάγκο δεν διαφέρει από τον Λορενς: ο ήρωας της ταινιας σε μια από τις πρώτες σεκάνς στέκεται στο μπαλκόνι του και παρακολουθεί ειρηνικούς διαδηλωτές να σφαγιάζονται από στρατιώτες του Τσάρου. Βλέπει τα πάντα, αλλά συναισθηματικά είναι σαφώς απόμακρος.

Από τη Μόσχα στα Ουράλια

Σε ένα flash-back, όταν ο Γέβγκραφ Ζιβάγκο (Αλεκ Γκίνες), ετεροθαλής αδελφός του Γιούρι και υψηλόβαθμος σοβιετικός αξιωματούχος, συναντά μια νεαρή (Ρίτα Τάσινγκαμ) και πιστεύοντας ότι είναι η χαμένη ανιψιά του, της διηγείται την ιστορία των γονιών της, του Γιούρι και της Λάρα, η ταινία μεταφέρεται στη Μόσχα του 1913, μια πόλη που βρίσκεται στο χείλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Ρωσικής Επανάστασης. Ο ορφανός Γιούρι Ζιβάγκο ζει άνετα ως γιατρός και διάσημος ποιητής, αρραβωνιασμένος με την Τόνια (Τζεραλντίν Τσάπλιν), την κόρη των οικογενειακών φίλων που τον μεγάλωσαν, την οποία στη συνέχεια θα παντρευτεί. Στο μεταξύ, η ωραία, 17χρονη Λάρα είναι παγιδευμένη στη σκιά του εραστή της Βίκτορ Κομαρόφσκι (Ροντ Στάιγκερ), ενός πλούσιου και βίαιου άνδρα με διασυνδέσεις, που είχε επίσης σχέσεις με τη μητέρα της. Αλλά η καρδιά της Λάρα ανήκει στον Πάσα Αντίποφ (Τομ Κόρτνεϊ), έναν νεαρό μπολσεβίκο φοιτητή, που τραυματίζεται από έφιππους αστυνομικούς σε μια ειρηνική διαδήλωση. Και αργότερα θα τον παντρευτεί για να ξεφύγει από τα δίχτυα του Κομαρόφσκι.

Η ταινία υπονοεί επιδέξια τον αναπόφευκτο έρωτα του Ζιβάγκο και της Λάρα, κρατώντας τους χωριστά για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μισού και περιμένοντας μέχρι τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να τους ενώσει στο μέτωπο, όπου φροντίζουν τους τραυματίες ο Ζιβάγκο ως γιατρός και η Λάρα ως νοσοκόμα. Ενώ και οι δύο παραμένουν πιστοί στην Τόνια και τον Πάσα, αντίστοιχα, τα συναισθήματα που γεννιούνται ανάμεσά τους είναι πολύ έντονα για να τα καταστείλουν, ειδικά καθώς η ίδια η ιστορία φαίνεται να παίζει τον ρόλο της προξενήτρας. Και τελικά η αγάπη τους θα βρει ένα μέρος για να ανθίσει, πίσω από τα χιονισμένα παράθυρα μιας εγκαταλειμμένης έπαυλης βαθιά στα Ουράλια, εμπνέοντας την πιο πολύτιμη συλλογή ποιημάτων του Ζιβάγκο.

Με διάρκεια περίπου 197 λεπτά, το «Δρ Ζιβάγκο» είναι μια τεράστια και κουραστική ταινία, χωρίς την ευκινησία του «Λόρενς της Αραβίας», πόσο μάλλον την οικειότητα και το πνεύμα των «μικρότερων» ερωτικών ιστοριών του Ντέιβιντ Λιν, όπως η «Σύντομη Συνάντηση» («Brief Encounter», 1945), παρατηρεί ο βρετανός κριτικός κινηματογράφου του Guardian. Ωστόσο, η κλίμακα της παραγωγής, μαζί με τη σκηνοθεσία των συγκρούσεων, όπως μια επίθεση εναντίον διαδηλωτών και οι χαοτικές πρώτες μέρες της κομμουνιστικής διακυβέρνησης, είναι πειστική όπως μόνο μια επική ταινία του Λιν μπορεί να είναι. Αν και ο ατρόμητος Ζιβάγκο του Λιν συμπαθεί τους επαναστάτες μέχρι ενός σημείου, είναι όπως όλοι οι άλλοι σε αυτόν τον κόσμο: αντιδρά και προσαρμόζεται σε συνθήκες που είναι πολύ πέρα από τον έλεγχό του.

Οπως λέει ο Πάσα στον Ζιβάγκο προς το τέλος της ταινίας, μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, «Η προσωπική ζωή είναι νεκρή στη Ρωσία. Η ιστορία την έχει σκοτώσει». Ο Πάσα αγαπούσε τα ποιήματα του Ζιβάγκο, αλλά τα συναισθήματα και η στοργή που περιέχουν δεν έχουν χάσει απλά το νόημά τους. Τώρα ξεχωρίζουν ως αντικομμουνιστικά. Οπως συνήθως, οι ήρωες του Λιν δεν είναι θερμόαιμοι, έτσι και ο Ζιβάγκο φαίνεται να έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι απλά έχει πέσει σε δυσμένεια χωρίς ο ίδιος να φταίει σε τίποτα. Δεν ταράζεται ούτε όταν ανακαλύπτει ότι το σπίτι του στη Μόσχα έχει χωριστεί σε κατοικίες για 13 διαφορετικές οικογένειες, γιατί του φαίνεται δίκαιο και ούτως ή άλλως δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό.

Ωστόσο, το περίφημο τσουχτερό κρύο της ταινίας του Λιν – η απόλυτη εμπειρία τηλεθέασης στο σπίτι ένα μακρύ χειμωνιάτικο απόγευμα – περνάει κάθε φορά που ο Ζιβάγκο και η Λάρα κλέβουν λίγο χρόνο για να βρεθούν οι δυο τους, μακριά από την αναταραχή στη χώρα τους και μέσα στις οικογένειές τους. Το love story τους είναι μια ιστορία του τύπου «εμείς ενάντια στον κόσμο», που αναπόφευκτα τείνει προς την τραγωδία, αλλά η ταινία μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη επιμένει στις σκοτεινές εποχές, όπως και η τέχνη που πηγάζει από αυτήν, επισημαίνει ο Σκοτ Τομπάιας στον Guardian. Και από αυτή την άποψη, το «Δρ Ζιβάγκο» μπορεί να μοιάζει με λείψανο μιας άλλης εποχής, αλλά είναι επίσης διαχρονικό.

