Πώς το SpyGPT αλλάζει τον κόσμο του Τζέιμς Μποντ

Οι σοβιετικοί κατάσκοποι, τη δεκαετία του 1990, είχαν ένα κοινό παράπονο: οι προϊστάμενοί τους δεν τους εμπιστεύονταν ποτέ πραγματικά. Oσο αξιόπιστες κι αν ήταν οι πληροφορίες που παρέδιδαν, σπανίως έβλεπαν να προκύπτει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας από τους πιο διάσημους κατασκόπους στην Ιστορία, ο Ρίχαρντ Ζόργκε.

Ο Ζόργκε, σοβιετικός πράκτορας στο Τόκιο, είχε προειδοποιήσει τον Στάλιν ότι ο Χίτλερ ετοιμαζόταν να εισβάλει στη Σοβιετική Ενωση, τον Ιούνιο του 1941. Ο Στάλιν, όμως, τον υποψιαζόταν ως διπλό πράκτορα και τον αντιμετώπιζε με περιφρόνηση. Αποκηρυγμένος από τη Μόσχα, ο Ζόργκε συνελήφθη και απαγχονίστηκε από τους Ιάπωνες το 1944. Είκοσι χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε ήρωας της ΕΣΣΔ.

Μία από τις πιο ισχυρές απαντήσεις στο γιατί η Δύση κέρδισε τον Ψυχρό Πόλεμο είναι ότι οι δημοκρατίες είναι καλύτερες στην επεξεργασία πληροφοριών, γράφουν οι Financial Times. Τα αυταρχικά καθεστώτα, κλεισμένα στον εαυτό τους, βλέπουν τον κόσμο μέσα από παραμορφωτικούς καθρέφτες. Η πραγματικότητα αλλοιώνεται από τις ίντριγκες της εξουσίας και οι ακριβείς πληροφορίες συχνά απορρίπτονται ή υποβαθμίζονται.

Ασφαλώς και οι δημοκρατίες έχουν τα δικά τους τυφλά σημεία· χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ανύπαρκτα όπλα μαζικής καταστροφής στο Ιράκ, το 2003. Ωστόσο, η ελεύθερη διακίνηση αντικρουόμενων απόψεων επιτρέπει ταχύτερη προσαρμογή και διόρθωση των λαθών. Οι αποφάσεις στηρίζονται, κατά κανόνα, σε πιο αξιόπιστες και χρηστικές πληροφορίες.

Το ανησυχητικό ερώτημα σήμερα είναι κατά πόσο η τεχνολογία διαβρώνει αυτό το πλεονέκτημα, σημειώνουν οι FT. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται οι μηχανές μπορεί να είναι πιο «αντικειμενικά» από τις παραποιημένες και υποκειμενικές εκτιμήσεις συμβούλων, ενώ σε πολλές δημοκρατίες η εμπιστοσύνη στους θεσμούς έχει καταρρεύσει. Παράλληλα, οι ανοιχτές ψηφιακές κοινωνίες είναι πολύ πιο ευάλωτες σε εξωτερική χειραγώγηση από εκείνες που προστατεύονται πίσω από ένα αυστηρό διαδικτυακό τείχος. «Μήπως», αναρωτιούνται οι Financial Times, «ο Μεγάλος Αδελφός» είναι καλύτερα εξοπλισμένος για την εποχή των Big Data, της Τεχνητής Νοημοσύνης και των κοινωνικών δικτύων;».

Στην πρώτη δημόσια ομιλία της ως νέα επικεφαλής της βρετανικής MI6, η Μπλέιζ Μετρεβέλι υποστήριξε ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπεράσπιση των δημοκρατιών, αλλά μόνο αν μάθουν να τη χειρίζονται σωστά. Οπως είπε, η τεχνολογική επάρκεια πρέπει να διαπερνά τα πάντα: από τα εργαστήρια έως το πεδίο δράσης και, κυρίως, τον τρόπο σκέψης κάθε πράκτορα.

Δεν προκαλεί έκπληξη ότι η Μετρεβέλι, πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της MI6 – η περίφημη «Q» – δίνει τόσο βάρος στις μηχανές. Οι σύγχρονοι Τζέιμς Μποντ, όπως φαίνεται, πρέπει να γνωρίζουν γλώσσες προγραμματισμού τόσο καλά όσο και τις γλώσσες του «εχθρού». Αυτό είναι απαραίτητο, ιδίως από τη στιγμή που «το μέτωπο βρίσκεται πλέον παντού» και η πληροφορία, άλλοτε συνεκτικός παράγοντας για τις σχετικές υπηρεσίες, έχει μετατραπεί σε όπλο.

Η υπερσυνδεσιμότητα της σύγχρονης κοινωνίας, τα ανοιχτά δεδομένα και τα εργαλεία μηχανικής μάθησης έχουν μεταμορφώσει εντελώς τη συλλογή πληροφοριών. Το πρόβλημα, επισημαίνουν οι Financial Times, δεν είναι πλέον η έλλειψη δεδομένων, αλλά η πληθώρα τους. Πώς ξεχωρίζεις οτιδήποτε ουσιαστικό, μέσα στον εκκωφαντικό θόρυβο των κινητών τηλεφώνων, των κοινωνικών δικτύων και των ιστοσελίδων;

Η πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ έδειξε τι μπορεί να συμβεί όταν δεν συνδέονται και δεν αξιολογούνται σωστά οι πληροφορίες για ύποπτους εξτρεμιστές και κατόχους αδειών οπλοφορίας. Η Αν Νόιμπεργκερ, πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (ΝSA), κάνει λόγο για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός «SpyGPT». Θυμίζει ότι το 2018 η Μοσάντ έκλεψε δεκάδες χιλιάδες σελίδες έγγραφα για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και χρειάστηκαν μήνες για τη μετάφραση και την ανάλυσή τους. Σήμερα, με τη βοήθεια της ΤΝ, η ίδια διαδικασία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε λίγες ώρες.

Ενα τέτοιο εργαλείο, σύμφωνα με τους Financial Times, θα μπορούσε να ανιχνεύει μοτίβα σε τεράστιες βάσεις δεδομένων, καθιστώντας την πληροφορία καλύτερα προσβάσιμη και χρήσιμη. Ομως, ακριβώς οι ίδιες τεχνολογίες έχουν καταστήσει τις δημοκρατίες πιο ευάλωτες με επιθέσεις από drones, σαμποτάζ υποθαλάσσιων καλωδίων, κρατικά οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεις από αόρατους χάκερ.

Η σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας έχει απορροφήσει μεγάλο μέρος της προσοχής των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, όμως η μακροπρόθεσμη πρόκληση της Κίνας είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η Κίνα έχει εξελιχθεί σε τεχνολογική υπερδύναμη πολύ πιο ισχυρή από ό,τι υπήρξε ποτέ η Σοβιετική Ενωση.

Αυτό, για ορισμένους, σημαίνει ότι οι δημοκρατίες πρέπει να γίνουν πιο αυταρχικές απέναντι στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η Μετρεβέλι, όμως, έχει δίκιο να επιμένει ότι οι δημοκρατίες πρέπει να παραμείνουν πιστές στις αξίες τους για να διατηρήσουν το πληροφοριακό πλεονέκτημα. «Η καθοριστική πρόκληση του 21ου αιώνα δεν είναι απλώς ποιος κατέχει τις πιο ισχυρές τεχνολογίες» είπε. «Αλλά ποιος τις διαχειρίζεται με τη μεγαλύτερη σοφία».

