2026, η χρονιά για το μεγάλο ξεκαθάρισμα

Το 2026 έχει ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται και ορισμένα που μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμα και να μετατρέψουν τη χρονιά σε ένα ιστορικό σημείο αναφοράς, με τη συμπλήρωση 52 ετών από την πτώση της χούντας.

Καταρχάς, στις αρχές του 2026 συμπληρώνονται δέκα χρόνια παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ και ταυτόχρονα δέκα χρόνια πολιτικής κυριαρχίας του, αρχικά στις δημοσκοπήσεις και εν συνεχεία σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.

Οι σημερινές ενδείξεις συμφωνούν ότι το δημοσκοπικό προβάδισμα του Μητσοτάκη δεν απειλείται, όμως φαίνεται ότι απέχει πολύ από τα επίπεδα ποσοστών αυτοδυναμίας. Από πολιτικής άποψης, το ρεαλιστικό στοίχημα για τον Πρωθυπουργό είναι η σταθεροποίηση των δημοσκοπικών επιδόσεων της κυβέρνησης στο επίπεδο του 30% και από την επίτευξη αυτού του στόχου (ή όχι) θα κριθούν πολλά.

Περισσότερα όμως αναμένεται ότι θα κριθούν στον χώρο της αντιπολίτευσης. Η κινητικότητα είναι έντονη, οι προσδοκίες ασαφείς, οι στόχοι και οι επιδιώξεις των περισσοτέρων παρουσιάζουν μια ασυμμετρία. Προέχει το «να φύγει ο Μητσοτάκης», όμως το πώς θα γίνει αυτό και ποιος θα τον διώξει ή θα τον αντικαταστήσει δεν φαίνεται πουθενά.

Στο θεωρητικό επίπεδο, με τέτοιες φιλοδοξίες εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Εχει εκδώσει ένα βιβλίο, δίχως εκπλήξεις ως προς το περιεχόμενο, και αναμένεται πλέον να αποκαλύψει τα επόμενα πολιτικά σχέδιά του. Πότε θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» και αν ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος, τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτό και με ποιους θα το στελεχώσει, είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα της περιόδου.

Οι πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές για το κυοφορούμενο εγχείρημα και, πάντως, η κατάληξη των σχεδιασμών είναι μία από τις παραμέτρους που πιθανώς να ξεκαθαρίσουν κάπως το σκηνικό – τουλάχιστον στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η τελική μορφή της δραστηριοποίησης του Αλέξη Τσίπρα θα είναι, πάντως, ένας καταλύτης. Θα φανεί αν έχει περιθώρια να αναπτύξει δυναμική και να «καταπιεί» το ΠΑΣΟΚ ή αν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επινοήσει κάτι ώστε να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση, έστω και με απόσταση από τη ΝΔ. Υπό τις παρούσες συνθήκες έχει σημασία ποιος θα μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι κυρίαρχη δύναμη στην αντιπολίτευση. Αν όμως συμβούν αντίστροφα τα πράγματα και το ΠΑΣΟΚ όχι απλώς δεν σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση, αλλά χάσει έδαφος έναντι κάποιου άλλου σχηματισμού, είναι εξαιρετικά πιθανό οι εξελίξεις να είναι κατακλυσμιαίες – προφανώς αρνητικές για το κόμμα και τον αρχηγό του.

Αυτά θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό και από τους σχεδιασμούς της Μαρίας Καρυστιανού. Αν τελικά προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και αν η καθαρά πολιτική της (πλέον) παρουσία, σε μια τέτοια περίπτωση, θα επιβραβευθεί δημοσκοπικά είναι μία από τις καθοριστικές παραμέτρους της περιόδου για το πολιτικό σύστημα.

Εφόσον υπάρξει ένας τέτοιος πολιτικός σχηματισμός, θα «μετρηθούν» οι αντοχές των θεωρούμενων παραδοσιακών δυνάμεων της αντιπολίτευσης, θα φανεί αν «η οργή και η αγανάκτηση» θα βρουν έκφραση μέσω της Ζωής Κωνσταντοπούλου ή της Μαρίας Καρυστιανού και αν θα αναπτυχθεί μια κυρίαρχη αντιπολιτευτική δυναμική, σε κάθε περίπτωση τυφλή και δήθεν αντισυστημική.

Ολα αυτά θα αλληλεπιδράσουν με την πολιτική κινητικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ και τις παραφυάδες του και, εν τέλει, θα φανερώσουν τι από όλα όσα διαμόρφωσαν την πολιτική ατμόσφαιρα στη χώρα από την τραγωδία των Τεμπών και έπειτα έχει μία έστω υποτυπώδη πολιτική βάση.

Στις εκκρεμότητες της περιόδου προστίθεται και ο σχεδιασμός του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Το αν θα προχωρήσει τελικά στη δημιουργία του δικού του κόμματος, τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτό και αν θα πλήξει τη ΝΔ σε βαθμό καθοριστικό, ώστε να κλονιστεί εκλογικά και να αμφισβητηθεί η ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι από τα στοιχεία που κάνουν την προσεχή πολιτική περίοδο ενδιαφέρουσα, έως και κρίσιμη.

Δεν πρέπει πάντως να υποτιμηθεί ή να αγνοηθεί ότι εξίσου σημαντικές θα είναι και οι κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έχει επίγνωση για όλα όσα εξελίσσονται παρασκηνιακώς ή και φανερά και είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να μείνει απλός παρατηρητής, με τα χέρια σταυρωμένα. Είναι σαφές ότι πρέπει να επαναπροσεγγίσει συγκεκριμένες δεξαμενές ψηφοφόρων – και μάλλον δεν θα αργήσει η στιγμή που θα δώσει δείγματα γραφής για το πώς θα το κάνει.

Ολα αυτά και πολλά ακόμη, που σήμερα μπορεί να μη φαίνονται, αναμένεται ότι θα δρομολογηθούν μέσα στο νέο έτος και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα καθορίσουν τον συσχετισμό δυνάμεων που εν τέλει θα αναμετρηθούν στις εκλογές.

