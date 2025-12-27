Ανασύρθηκαν οι σοροί των 4 ορειβατών στα Βαρδούσια – Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Πρόκειται για μία από τις χειρότερες ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων ετών. Συνέβη στην καρδιά των Χριστουγέννων και έχει βυθίσει τέσσερις οικογένειες στο πένθος. Και αυτή η τραγωδία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου με την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη.

Οι διασώστες εντόπισαν τους τέσσερες ορειβάτες κάτω από το χιόνι, σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους – μια εικόνα που αποτυπώνει πόσο αιφνιδιαστικά και ακαριαία εξελίχθηκε η τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων.

H επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς τους, με ελικόπτερο και ειδικούς ιμάντες, από το δύσβατο σημείο όπου είχαν εντοπιστεί, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι.

Τι εκτιμούν στελέχη της ΕΜΑΚ για την τραγωδία

Όσον αφορά τις συνθήκες του δυστυχήματος, έμπειρα στελέχη της ΕΜΑΚ αναφέρουν πως οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή, λίγο πριν φθάσουν στην κορυφή του Κόρακα. Η χιονοστιβάδα που τους σκότωσε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μπορεί να προκλήθηκε από τον καλό καιρό. Η ηλιοφάνεια και η υψηλότερη θερμοκρασία ενδεχομένως έλιωσε κάποια στοιβάδα πάγου ή χιονιού, παρασύροντας μεγάλους όγκους προς τους ορειβάτες.

Η άλλη εκδοχή τους, ενδεχομένως και συνδυαστικά με την πρώτη, είναι κάποιος ισχυρός θόρυβος, κρότος ή φωνή, να προκάλεσε δονήσεις αντήχησης, που επέφεραν αποκόλληση πάγου και χιονιού, με το ίδιο φρικτό αποτέλεσμα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως στην παρέα των έμπειρων ορειβατών θα υπήρχε και πέμπτο μέλος, το οποίο ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του. Πρόκειται για τον 49χρονο που κινητοποίησε τις Αρχές το βράδυ των Χριστουγέννων, όταν είχε χάσει την επαφή με τους φίλους του.

Ακόμα μία τραγική λεπτομέρεια: έμπειροι πυροσβέστες δεν αποκλείουν κάποιοι από τους ορειβάτες, αν δεν είχαν τραυματιστεί θανάσιμα από την παράσυρσή τους από τη χιονοστιβάδα, να έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία ή από το κρύο…

«Πιθανή η απώλεια προσανατολισμού»

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, μίλησε, επίσης στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ενωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

«Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν», σημείωσε ο κ. Τσίγκας.

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους οδήγησαν στο να χάσουν τον προσανατολισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή και υπήρχε πάρα πολύ χιόνι, γεγονότα που ίσως επηρέασαν τη διαδρομή που ακολούθησαν», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε.

Τα τέσσερα άτομα που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Λάτρεις της ορειβασίας και των extreme sports ήταν οι τέσσερις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια.

Ο Θανάσης Κολοτούρος, από την Ηλεία, ήταν δεινός ορειβάτης και στα κοινωνικά του δίκτυα του έχει πολλές αναρτήσεις από ανάλογες εμπειρίες εντός και εκτός συνόρων. Δύο ημέρες πριν τη μοιραία βόλτα, είχε ανεβάσει βίντεο από τον Πάρνωνα.

Το δεύτερο θύμα, ο Γιώργος Δόμαλης, είχε κάνει το χωριό του Αθανασίου Διάκου σπίτι του και είχε προσκαλέσει τους άλλους για πεζοπορία.

Σε σύντομο βιογραφικό του ανέφερε πως είναι τεχνικός υπολογιστών.

Το τρίτο πρόσωπο, ο Κώστας Πατίκας, εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Φέρεται να είχε λατρεία στα extreme sports και μάλιστα είχε και κανάλι στο YouTube.

Το τέταρτο πρόσωπο ήταν, σύμφωνα με το trikalaola.gr, η 31χρονη δασκάλα Θεοδώρα Καπλάνη με καταγωγή από χωριό των Τρικάλων.

