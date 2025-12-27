Μασκ: Αγγίζει το «τρισ.», τα ξαναβρήκε με τον Τραμπ

«Αυτός ο άνθρωπος αξίζει ένα τρισ. δολάρια, περισσότερο από τη σούμα των ΑΕΠ της Πορτογαλίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας, κάτι αδιανόητο». Αυτά έγραψε στην Corriere della Sera ο Μάσιμο Γκάτζι για τον Ελον Μασκ, «ο οποίος συνέπηξε πάλι συμμαχία με τον Τραμπ, αφού προηγουμένως τον κατηγόρησε για εμπλοκή στο σκάνδαλο Επσταϊν, ότι ψήφισε ‘‘αηδιαστικό’’ Προϋπολογισμό, ότι επιβάλλει δασμούς που θα φέρουν ύφεση στις ΗΠΑ και ότι πρέπει να παραπεμφθεί εκ νέου».

Επιστημονική φαντασία ζούμε, συνέχισε ο Ιταλός, «ειδικά επειδή ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είχε αποφασίσει να δημιουργήσει κόμμα με σαφή στόχο να προκαλέσει την ήττα του Τραμπ στις επόμενες εκλογές». Και σχολίασε ξανά: «Στον κόσμο των Τραμπ και Μασκ έτσι γίνεται. Ανεμοστρόβιλοι δισεκατομμυρίων, εμμονών, αναθεμάτων, κατηγοριών που κόβουν την ανάσα και ξαφνικών συμφιλιώσεων».

Ο Μασκ είναι έτοιμος να γίνει ο πρώτος «άνθρωπος του τρισ.» στην Ιστορία και «συγχρόνως επιστρέφει στην αγκαλιά του κόσμου του Τραμπ, αφού έμεινε χωρίς φίλους και πλέον χρειάζεται την κυβέρνηση για τις δραστηριότητές του», ενώ «και ο Τραμπ έχει αυξανόμενες δυσκολίες και δεν θέλει να καταναλωθεί σε σύγκρουση μέσω των social media με έναν τόσο πλούσιο και επιδραστικό άνθρωπο»

Πόθεν, όμως, το τρισεκατομμύριο; «Η περιουσία του ήδη ξεπερνούσε το μισό τρισ. δολάρια, όμως μέσα σε λίγες ημέρες εκτοξεύτηκε σε 600 και πλέον δισ., με την ανακοίνωση της επερχόμενης δημόσιας προσφοράς της SpaceX. Πριν από τρεις ημέρες το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ κήρυξε ‘‘άδικη’’ την απόφαση που προ διετίας μπλοκάρισε το πακέτο αποζημιώσεων (συν τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, αξίας 139 δισ. δολαρίων) που είχε λάβει ο Μασκ από το Δ.Σ. της Tesl.

Η συμφωνία ισχύει πλέον και προσθέτει άλλα 56 δισ. δολάρια στην καθαρή αξία του Μασκ, η οποία τώρα ανέρχεται στα 749 δισ. δολάρια. Πλούτος ίσος με τη συνολική καθαρή αξία των τριών διωκτών του: του ιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, του Λάρι Ελισον της Oracle και του Τζεφ Μπέζος της Amazon. Και πριν από έναν μήνα, το Δ.Σ. της Tesla ενέκρινε και άλλο γιγαντιαίο πακέτο αποδοχών, αξίας 1 τρισ. δολαρίων. Ο Μασκ θα το λάβει τα επόμενα χρόνια αν καταφέρει να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του».

Οσον αφορά την πολιτική, «την εποχή της ρήξης τους, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, ο Τραμπ είχε αποκαλέσει τον Μασκ τρελό, στη συνέχεια σκέφτηκε ακόμη και να του αφαιρέσει την αμερικανική υπηκοότητα και να τον απελάσει στη Νότια Αφρική απ’ όπου κατάγεται». Για ποιον λόγο; «Επειδή ο Στιβ Μπάνον και άλλοι εχθροί του Μασκ ισχυρίστηκαν ότι ήταν παράνομος μετανάστης για ένα διάστημα προτού πολιτογραφηθεί Αμερικανός. Ηταν απλώς μία από τις απειλές του Τραμπ για να τρομάξει τον κόσμο».

Και συνέχισε ο Γκάτζι: «Η πραγματική ζημιά στον Μασκ έγινε όταν απορρίφθηκε η υποψηφιότητα του φίλου του και συνεργάτη του Τζάρεντ Αϊζακμαν για τη θέση του επικεφαλής της NASA. Ο Τραμπ είπε ότι ο Αϊζακμαν ‘‘έχει Δημοκρατικό αίμα στις φλέβες του και χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα’’ και, επίσης, ότι ‘‘είναι άπρεπο να δοθεί η θέση σε στενό φίλο του Μασκ, μπίζνεσμαν που κάνει μεγάλες δουλειές με τον διαστημικό οργανισμό, σε πυραύλους, δορυφόρους και διαστημόπλοια. Ο Μασκ έγινε έξω φρενών, αλλά ο Τραμπ επέμεινε. Ετσι η NASA πέρασε στα χέρια του υπουργού Μεταφορών Σον Ντάφι, ενός άλλου εχθρού του Μασκ, ο οποίος τον αποκαλεί κακοπληρωτή και απειλεί να μεταβιβάσει τα συμβόλαια της SpaceX σε άλλους. Ο Μασκ εξαγριώθηκε και μετά σιώπησε.

»Στις 6 Αυγούστου ο Τραμπ είπε ότι ο Μασκ είχε μια δύσκολη περίοδο, όμως δεν είναι κακός. Στις 21 Σεπτεμβρίου οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά και συνομίλησαν. Πού; Στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ. Υστερα και σχετικά σύντομα ο Μασκ ξέχασε το ‘‘τρίτο κόμμα’’ του, σύμβουλοι που τον μισούν απολύθηκαν από τον Λευκό Οίκο και η NASA απελευθερώθηκε από την εποπτεία του Ντάφι. Τον Νοέμβριο ο Τραμπ διόρισε τον φίλο του Μασκ, τον αρχικό Αϊζακμαν, επικεφαλής της διαστημικής υπηρεσίας. Η αλλαγή πέρασε από τη Γερουσία με διακομματική ψήφο και ο Μασκ επέστρεψε στη θέση του».

