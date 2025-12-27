Κρήτη: Τεράστια αύξηση μεταναστευτικών ροών – 600 αφίξεις σε 48 ώρες

Εκρηξη των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται στην Κρήτη τις τελευταίες 48 ώρες, καθώς 600 άτομα έχουν διασωθεί και μεταφερθεί σε χώρους υποδοχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπου υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), διασώθηκαν συνολικά 209 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους και αλιευτικό σκάφος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, απογευματινές ώρες σήμερα, 31 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου, σε απόσταση 41,8 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγη ώρα νωρίτερα, προηγήθηκε άλλη επιχείρηση, κατά την οποία 47 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο διασώθηκαν από σκάφος της FRONTEX, σε θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Τέλος, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, από δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Γαύδου.

391 διασώθηκαν την Παρασκευή

Παράλληλα, την Παρασκευή, άλλοι 361 μετανάστες εντοπίστηκαν σε αλιευτικό σκάφος σε θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο δανικής σημαίας στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Σε δεύτερο περιστατικό, 30 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο βρέθηκαν από σκάφος της FRONTEX σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ίδιο λιμάνι

Στα όριά τους οι δομές

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, περισσότερα από 500 άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό και με τη σημερινή επιχείρηση διάσωσης, η συγκεκριμένη δομή να βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο λειτουργίας.

Την ώρα που οι ροές ασκούν έντονη πίεση στις δομές φιλοξενίας της Κρήτης, καθώς οι χώροι προσωρινής παραμονής καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες ευνοούν τη δράση των κυκλωμάτων διακίνησης.

