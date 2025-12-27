Το πολιτισμικό γκελ του Τραμπ άρχισε να φθίνει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υπήρξε ποτέ απλά «ένας πολιτικός». Από την πρώτη του εμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή λειτούργησε ως πολιτισμικός καταλύτης: άλλαξε τον τρόπο που μιλάει η εξουσία, τον τόνο της δημόσιας αντιπαράθεσης, τα όρια του αποδεκτού. Η πολιτική του δεν περιορίστηκε σε νόμους και διατάγματα. Εισέβαλε στη γλώσσα, στην αισθητική, στις κοινωνικές συμπεριφορές, συχνά παραβιάζοντας κάθε κανόνα ευπρέπειας.

Η πρόκληση, η ωμή σύγκρουση και η περιφρόνηση προς τον ελάχιστο σεβασμό που πρέπει να δείχνει κανείς ακόμη και σε αντιπάλους δεν ήταν παρενέργειες. Ηταν ο ίδιος ο πυρήνας της απήχησής του. Για μεγάλο διάστημα αυτή η πολιτισμική ανατροπή έμοιαζε ασταμάτητη. Η πολιτική ισχύς του Τραμπ έδινε την εντύπωση μιας ευρύτερης ηγεμονίας: όχι απλώς εκλογικής, αλλά πολιτισμικής. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά με τα ρεύματα που στηρίζονται περισσότερο στο ύφος παρά στο περιεχόμενο, η δυναμική αυτή άρχισε σταδιακά να συναντά τα όριά της.

Στις αρχές του 2025, ο διάσημος podcaster και αρθρογράφος των New York Times Εζρα Κλάιν είχε εκφράσει την υποψία ότι το πολιτισμικό ρεύμα γύρω από τον Τραμπ πλησίαζε στο απόγειό του. Σήμερα εκτιμά πως η διαπίστωση αυτή δεν είναι πια πρόβλεψη, αλλά γεγονός. Το «Trump vibe shift», όπως το αποκαλεί, η αίσθηση δηλαδή ότι η αμερικανική κοινωνία –από τις εταιρείες και τα media έως την ποπ κουλτούρα– ευθυγραμμίζεται ενεργητικά με τον τραμπισμό, έχει κατά τον ίδιο τελειώσει.

Τι ήταν όμως το «Trump vibe shift» και πώς εκφράστηκε;

♦ Ηταν ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ του Facebook που φόρεσε μια αλυσίδα και είπε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος ήταν πολύ εχθρικός προς την «αρσενική ενέργεια». Hταν τα στελέχη των εταιρειών που χρησιμοποιούσαν τον Τραμπ ως δικαιολογία για να πάρουν πίσω τον έλεγχο των εταιρειών τους από τους εργαζομένους τους.

«Ηταν η πεποίθηση ότι η συμμαχία του Τραμπ για το 2024 –η οποία εκτεινόταν από τον Στίβεν Μίλερ (τον 39χρονο αναπληρωτή προσωπάρχη του Λ. Οίκου) και την (ακροδεξιά συνωμοσιολόγο) Λόρα Λούμερ έως τον Ελον Μασκ και τον (επιχειρηματία του διαδικτύου) Μαρκ Αντρέσεν, τον (αντιεμβολιαστή υπουργό Υγείας) Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, τον (podcaster) Τζο Ρόγκαν και την (επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ) Τούλσι Γκάμπαρντ– συνιστούσε κάτι καινούργιο» σημειώνει ο Κλάιν.

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, τα ποσοστά αποδοχής για τον Τραμπ στις μετρήσεις κυμαίνονται στο 40%, με ορισμένες έρευνες να τον δείχνουν να πέφτει στο 30%. Οι Δημοκρατικοί συνέτριψαν τους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές αυτής της χρονιάς, κερδίζοντας εύκολα τα κυβερνεία στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια και υπερβαίνοντας τις προσδοκίες σε σχεδόν όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες συμμετείχαν.

Το φαινόμενο όμως που ξεδιπλώθηκε, συνεχίζει ο Κλάιν, δεν γεννήθηκε από την εκλογική νίκη του 2024, η οποία υπήρξε οριακή με βάση τους αριθμούς, όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος. Γεννήθηκε από κάτι άλλο, άυλο αλλά ισχυρότερο: την εντύπωση ότι ο Τραμπ δεν κέρδισε απλώς την εξουσία, αλλά «νομιμοποίησε» μια γενικευμένη πολιτισμική αντεπίθεση. Μεγάλες εταιρείες, μέσα ενημέρωσης, δημόσια πρόσωπα και θεσμοί προσαρμόστηκαν στο νέο κλίμα, όπου η σκληρότητα βαφτιζόταν αυθεντικότητα και η υπέρβαση των ορίων παρουσιαζόταν ως απελευθέρωση από την «υποκρισία» του παρελθόντος.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος των New York Times, αυτή η πολιτισμική δυναμική βρέθηκε από την αρχή σε σύγκρουση με τα πραγματικά δεδομένα. Ο Τραμπ δεν επικράτησε σαρωτικά. Κέρδισε επειδή ένα κρίσιμο κομμάτι των ψηφοφόρων πιέστηκε από το κόστος ζωής. Παρά ταύτα η κυβέρνηση Τραμπ και ο ίδιος ο πρόεδρος κινήθηκαν σαν να είχαν λάβει εντολή για μια βαθιά δεξιά τομή σε όλα τα επίπεδα – πολιτικά, θεσμικά και πολιτισμικά. Το χάσμα αυτό άνοιξε τον δρόμο για υπερβολές και, τελικά, για τη φθορά.

Εναν χρόνο μετά, τα σημάδια είναι κατά τον Κλάιν εμφανή. Η δημοτικότητα του προέδρου υποχωρεί σταθερά, οι Δημοκρατικοί καταγράφουν απρόσμενες νίκες σε πολιτειακές εκλογές, ενώ στο εσωτερικό της Δεξιάς καταγράφονται ρήγματα που πριν από λίγους μήνες θα έμοιαζαν αδιανόητα. Πρόσωπα-σύμβολα αποστασιοποιούνται, συμμαχίες διαλύονται και η ενότητα του «αντισυστημικού» τραμπικού μετώπου δείχνει εύθραυστη.

Καθοριστικός παράγοντας αυτής της μεταστροφής είναι, κατά τα φαινόμενα, η οικονομία. Ο Τραμπ εξελέγη υποσχόμενος ανακούφιση από την ακρίβεια, αλλά επέλεξε πολιτικές που την επιτείνουν. Δασμοί, εμπορικές συγκρούσεις και αποσπασματικές παρεμβάσεις προκάλεσαν αστάθεια, είχαν επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, χωρίς σαφές όφελος. Το αφήγημα ότι οι Αμερικανοί «θα κερδίσουν χωρίς να πληρώσουν τίποτα» αποδείχθηκε πολιτικά βολικό αλλά οικονομικά αβάσιμο. Και όταν η πραγματικότητα άρχισε να γίνεται αισθητή στις τιμές και στην αγορά εργασίας, το πολιτισμικό κεφάλαιο άρχισε να εξανεμίζεται.

Παράλληλα, όμως, ο Εζρα Κλάιν υποστηρίζει ότι φθείρεται και το ίδιο το ύφος του τραμπισμού. Η πρόκληση μπορεί να λειτουργεί ως αντίδοτο στη συμβατικότητα, όμως η ωμή σκληρότητα, όταν γίνεται μόνιμο καθεστώς, κουράζει και αποξενώνει. Η μετατροπή της κυνικότητας σε κυρίαρχο πολιτισμικό σήμα δεν συγκροτεί πλειοψηφίες. Αντίθετα, τις διαλύει.

Ο Κλάιν δεν ισχυρίζεται ότι ο τραμπισμός εξαφανίζεται. Υποστηρίζει όμως ότι χάνει αυτό που τον έκανε επικίνδυνα ελκυστικό: την αίσθηση της αναπόφευκτης πολιτισμικής κυριαρχίας. Και σε αυτό το κενό που τώρα βλέπει αρχίζουν να κινούνται νέες πολιτικές φιγούρες, κυρίως από τον χώρο των Δημοκρατικών, που δεν επενδύουν σε μια επιστροφή στην «κανονικότητα», αλλά σε ένα διαφορετικό μείγμα: πιο ανοιχτό, λιγότερο μηδενιστικό και με σαφείς οικονομικές προτάσεις.

Η Ιστορία, καταλήγει εμμέσως ο αρθρογράφος των New York Times, δεν κινείται μόνο με εκλογικούς κύκλους αλλά και με πολιτισμικά ρεύματα. Το ρεύμα που σήκωσε τον Τραμπ πολύ ψηλά δείχνει να ξεμένει από ενέργεια. Ισως γιατί όταν η πρόκληση μετατρέπεται σε μόνιμη στάση και η σύγκρουση σε αυτοσκοπό, το γοητευτικό γίνεται κουραστικό και το «αντισυστημικό» χάνει τη φρεσκάδα του. Και τότε το ερώτημα δεν είναι αν το φαινόμενο εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αν εξακολουθεί να εμπνέει.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News