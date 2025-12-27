Εμφύλιος πόλεμος στον κόσμο των MAGA

Ανοχή στη διάδοση θεωριών συνωμοσίας, στον ρατσισμό της λεγόμενης «λευκής υπεροχής», στον μεταμφιεσμένο σε ελευθερία έκφρασης λόγο μίσους ο οποίος συχνά μετατρέπεται σε αντισημιτισμό. Τα νεότερα από τη διαπάλη στους κόλπους των MAGA έδωσε ο Μάσιμο Γκάτζι στην Corriere della Sera.

Ο Τραμπ και η δεξιά κυβέρνηση έπαιζαν πολύν καιρό με τη φωτιά, έγραψε, και τώρα αρχίζουν να καίγονται: το ρήγμα στο «κίνημα» MAGA (το οποίο προέκυψε το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Τραμπ αμφισβητήθηκε από τους ριζοσπάστες των MAGA επειδή προσπάθησε να καλύψει το σκάνδαλο Επσταϊν) διευρύνεται όλο και περισσότερο σε ιδεολογικά ζητήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ και τον ρατσισμό.

Τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκαν συγκρούσεις στο ακροδεξιό «κίνημα» νεολαίας Turning Point USA, του δολοφονηθέντος Τσάρλι Κερκ, το οποίο τώρα διευθύνει η χήρα του. Ηρθαν στη δημοσιότητα αλληλοκατηγορίες των ομιλητών σε εκδήλωση που προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον, αφού πουλήθηκαν 31.000 εισιτήρια, ενώ πριν από έναν χρόνο, όταν μίλησε ο ίδιος ο Τραμπ, είχαν πουληθεί 21.000 εισιτήρια.

Οι Μπεν Σαπίρο, Τάκερ Κάρλσον και Μέγκιν Κέλι ανέβηκαν στη σκηνή διαδοχικά, αφηγείται ο Γκάτζι. Ο πρώτος, ριζοσπαστικός και φιλοϊσραηλινός ακτιβιστής, κατηγόρησε την οργάνωση ότι ανέχεται τον αντισημιτικό λόγο και επιτέθηκε στον Κάρλσον, έναν διάσημο ακροδεξιό τηλεοπτικό παρουσιαστή, επειδή φιλοξένησε στις εκπομπές του τον νεαρό λευκό υποστηρικτή της «λευκής ανωτερότητας» Νικ Φουέντες. Η ρητορική του Φουέντες περί Χίτλερ και αντισημιτισμού επηρεάζει σημαντικό κοινό νεολαίων, οι οποίοι έχουν το παρατσούκλι «groypers».

Ο Σαπίρο στοχοποίησε και την Κέλι, η οποία είναι και αυτή διάσημη τηλεπερσόνα, με την κατηγορία ότι δεν καταδίκασε την επίσης διάσημη ακροδεξιά influencer Κάντας Οουενς, Αυτή συνήθως επινοεί ευφάνταστες θεωρίες συνωμοσίας κατά της Αριστεράς, έγραψε ο Γκάτζι εννοώντας τους Δημοκρατικούς, όμως τώρα τελευταία λέει και ότι ο Κερκ εγκαταλείφθηκε από το ίδιο του το κίνημα, το Turning Point, και ότι δεν αποκλείεται να σκοτώθηκε από αυτό.

Κατά τον Σαπίρο, «το κίνημα των συντηρητικών πρέπει να απαλλαγεί από τσραλατάνους και απατεώνες». Ο Κάρλσον τού απάντησε με χλεύη, η Κέλι διέκοψε τη δεκαετή φιλία της μαζί του, ενώ ο Στιβ Μπάνον, ο στρατηγός της πρώτης νίκης του Τραμπ και νυν ιδεολόγος της παραδοσιακής Δεξιάς είπε στο δικό του podcast, ονόματι War Room, τα εξής: «Ο Σαπίρο είναι καρκίνος που εξαπλώνεται και κάνει μεταστάσεις».

Και ο ινδικής καταγωγής υποψήφιος κυβερνήτης του Οχάιο, ο Βίβεκ Ραμασουάμι, κατηγόρησε τους συναγωνιστές του ότι πιστεύουν πως είναι πιο άξιοι από τους νέους Αμερικανούς, παιδιά μεταναστών, με βάση το βάθος των ριζών τους στη χώρα. Επίσης υπερασπίστηκε σθεναρά την ινδή σύζυγο του αντιπροέδρου, η οποία δέχτηκε επίθεση από τον Φουέντες. Ο Φουέντες αποκάλεσε και τον Βανς φυλετικό προδότη.

Ο Βανς ήταν το τιμώμενο πρόσωπο της εκδήλωσης και η Ερικα Κερκ τον καλωσόρισε ως διάδοχο του Τραμπ. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος, πάντως, έκανε τον ισορροπιστή, διευκρινίζει ο Γκάτζι, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξη στο Ισραήλ, όμως απέφυγε να καταδικάσει όσους δεξιούς είναι εχθρικοί προς τους εβραίους, «κυρίως τους νέους Ρεπουμπλικανούς που κάνουν χωρατά με τους θαλάμους αερίων και εξωραΐζουν τον Χίτλερ». Κατά τον Βανς, η εχθρότητα πολλών προς το Ισραήλ και στις τρέχουσες πολιτικές της κυβέρνησής του δεν σχετίζεται με τον αντισημιτισμό.

Για τον παραγωγό της εκδήλωσης, Αντριου Κόλβετ, ήταν μια υγιής, γνήσια συζήτηση, «το αποτέλεσμα της επιλογής να μη λογοκρίνεται κανείς και τίποτα».

