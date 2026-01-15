Wikipedia ετών 25: Τι απειλεί το «μεγαλύτερο αποθετήριο ανθρώπινης γνώσης»

Κάποτε υπήρχαν οι πολύτομες χάρτινες εγκυκλοπαίδειες. Κάθε σπίτι είχε από μία, ακόμη και αν οι ένοικοί του δεν διάβαζαν άλλα βιβλία. Πωλούνταν «πόρτα πόρτα» από τους πλασιέ βιβλίων και όσοι μεγαλώσαμε στις δεκαετίες του 1960, του 1970 και του 1980, περάσαμε άπειρες ώρες σκυμμένοι πάνω από κάποια σελίδα τους. Μετά ήρθε το Ιντερνετ και οι εγκυκλοπαίδειες έγιναν απλώς κάτι που έπιανε πολύ χώρο και σκονιζόταν σε κάποιο ράφι. Το Διαδίκτυο σε πρώτη φάση ήταν θελκτικό, αλλά χαοτικό. Μέχρι που ένας ιστότοπος το «έβαλε σε τάξη».

Σήμερα, η Wikipedia είναι ίσως το μεγαλύτερο αποθετήριο ανθρώπινης γνώσης που δημιουργήθηκε ποτέ. Ενα παγκόσμιο εγχείρημα βασισμένο στην εθελοντική εργασία εκατομμυρίων ανθρώπων, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς συνδρομές και χωρίς ιδιοκτήτες με επιχειρηματικά συμφέροντα. Το ερώτημα, ωστόσο, που τίθεται όλο και πιο επιτακτικά καθώς συμπλήρωσε 25 χρόνια ζωής, είναι αν μπορεί να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πόλωσης, πολιτικής βίας, ρυθμιστικής πίεσης και τεχνολογικής ανατροπής.

Η Wikipedia γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 2001 ως μια ριζοσπαστική ιδέα: μια εγκυκλοπαίδεια ανοιχτή σε όλους, με συγγραφείς και επιμελητές εθελοντές, χωρίς την προϋπόθεση ακαδημαϊκών τίτλων ή θεσμικής εξουσιοδότησης. Προηγήθηκε το Nupedia, ένα αυστηρά ελεγχόμενο εγχείρημα συγγραφής εγκυκλοπαίδειας από ειδικούς, το οποίο όμως απέτυχε λόγω γραφειοκρατίας και αργών διαδικασιών. Η στροφή στο μοντέλο του wiki, όπου οποιοσδήποτε μπορεί να επεξεργαστεί ένα λήμμα, αποδείχθηκε καταλυτική.

Από την αρχή, θεμελιώδης αρχή της Wikipedia υπήρξε η «ουδέτερη οπτική γωνία», γράφουν οι Financial Times, σε αφιέρωμά τους στη μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια της Ιστορίας. Τα λήμματα δεν γράφονται για να πείσουν ή να δικαιώσουν, αλλά για να περιγράψουν τεκμηριωμένα τι λένε οι αξιόπιστες πηγές. Η αλήθεια, με την εγκυκλοπαιδική έννοια, δεν προκύπτει από προσωπικές απόψεις αλλά από συναίνεση που οικοδομείται μέσα από διαρκή διάλογο, αντιπαράθεση και έλεγχο.

Αυτό το μοντέλο, αν και συχνά κατηγορήθηκε ως χαοτικό ή αναξιόπιστο στα πρώτα χρόνια του, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα από τα πιο σύνθετα συστήματα συλλογικής επιμέλειας περιεχομένου που έχουν υπάρξει ποτέ. Οι σελίδες συζήτησης, οι κανόνες παραπομπών, οι ιεραρχίες δικαιωμάτων και οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών δημιούργησαν μια ιδιότυπη «συνταγματική τάξη» μέσα στην πλατφόρμα.

Σήμερα, η Wikipedia αποτελεί βασικό πυλώνα του παγκόσμιου οικοσυστήματος πληροφόρησης. Οι μηχανές αναζήτησης την προβάλλουν συστηματικά στις πρώτες θέσεις, ενώ τα σύγχρονα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν εκπαιδευτεί σε μεγάλο βαθμό πάνω στο περιεχόμενό της. Παραδόξως, σχολιάζουν οι Financial Times, αυτή η επιτυχία έχει οδηγήσει και σε νέες απειλές: καθώς οι χρήστες αντλούν όλο και περισσότερο τις πληροφορίες που αναζητούν μέσω εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, μειώνεται η άμεση επισκεψιμότητα της Wikipedia και, μαζί της, η ορατότητα του ίδιου του εγχειρήματος.

Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι ανησυχίες για μείωση του αριθμού ενεργών συντακτών, ιδιαίτερα ανάμεσα στις νεότερες ηλικίες. Η συνεισφορά στη Wikipedia απαιτεί χρόνο, υπομονή και εξοικείωση με σύνθετους κανόνες, στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση με την ταχύτητα και την αμεσότητα των κοινωνικών δικτύων. Παρ’ όλα αυτά, η πλατφόρμα παραμένει ανάμεσα στους δέκα πιο επισκέψιμους ιστότοπους παγκοσμίως, επιμένοντας σε ένα μη κερδοσκοπικό μοντέλο που δεν βασίζεται ούτε σε διαφήμιση ούτε σε εμπορική εκμετάλλευση δεδομένων.

Οι πιέσεις όμως δεν είναι μόνο τεχνολογικές, σημειώνουν οι Financial Times. Οι πολιτικές επιθέσεις εναντίον της Wikipedia έχουν ενταθεί, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η έννοια της «ουδέτερης πληροφόρησης» αμφισβητείται ανοιχτά. Πολιτικοί και σχολιαστές, κυρίως από τα δεξιά του πολιτικού φάσματος, κατηγορούν την πλατφόρμα για ιδεολογική μεροληψία, ενώ επιχειρηματικοί παράγοντες επιχειρούν συχνά να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της.

Χαρακτηριστική είναι η σύγκρουση της πλατφόρμας με τον Ελον Μασκ, ο οποίος κατηγόρησε δημόσια τη Wikipedia ως «προπαγανδιστικό βραχίονα των παραδοσιακών ΜΜΕ» και κάλεσε σε διακοπή χρηματοδότησής της. Παράλληλα, λάνσαρε ένα ανταγωνιστικό εγχείρημα βασισμένο σε Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο όμως κατηγορήθηκε για διάδοση παραπληροφόρησης και ιδεολογικής στρέβλωσης.

Πέρα από τις ρητορικές επιθέσεις, η Wikipedia αντιμετωπίζει και σοβαρές νομικές απειλές. Σε χώρες όπως η Ινδία, δικαστήρια έχουν ζητήσει από το Wikimedia Foundation να παραδώσει στοιχεία ταυτότητας των συντακτών της, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια και την ανωνυμία τους. Η πλατφόρμα έχει κατά καιρούς μπλοκαριστεί πλήρως, σε χώρες όπως στην Τουρκία και την Κίνα, ενώ νέοι κανονισμοί για την ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών, όπως ο Digital Services Act της ΕΕ, απειλούν να εξισώσουν τη Wikipedia με τις εμπορικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ενα από τα πιο δύσκολα πεδία για τη Wikipedia είναι η κάλυψη εξαιρετικά πολωμένων πολιτικών και γεωπολιτικών ζητημάτων, σημειώνουν οι Financial Times, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη σύγκρουση Ισραήλ – Παλαιστίνης. Εκεί, η μαζική προσέλευση χρηστών με πολιτικά κίνητρα, η συναισθηματική φόρτιση και η ένταση των γεγονότων καθιστούν την τήρηση της ουδετερότητας εξαιρετικά δύσκολη.

Για να αντιμετωπιστούν τέτοιες καταστάσεις, η Wikipedia έχει αναπτύξει μηχανισμούς περιορισμού, όπως το «κλείδωμα» λημμάτων και η απαίτηση συμμετοχής μόνο από έμπειρους χρήστες. Αν και αυτά τα μέτρα έρχονται σε αντίθεση με τη βασική αρχή της, ότι όλοι μπορούν να συμμετέχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνονται απαραίτητα για την προστασία της ποιότητας και της αξιοπιστίας του περιεχομένου.

Η λειτουργία της Wikipedia είναι αργή, συχνά εξαντλητική και γεμάτη αντιπαραθέσεις, γράφουν οι Financial Times. Μια και μόνο πρόταση μπορεί να απαιτήσει χιλιάδες λέξεις και άπειρες ώρες συζήτησης για να εγκριθεί. Ωστόσο, αυτή η επιμονή στη διαδικασία και στη συναίνεση είναι και το μεγάλο πλεονέκτημά της. Οπως και η πολυσυλλεκτικότητα των συντακτών. Ερευνες έχουν δείξει ότι λήμματα που προκύπτουν από πολιτικά ετερόκλητες ομάδες συντακτών είναι, κατά κανόνα, υψηλότερης ποιότητας από εκείνα που γράφονται από ομοιογενείς ομάδες.

Σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία εργαλειοποιείται, η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται ταχύτατα και η βία επανέρχεται στον πολιτικό λόγο, η Wikipedia παραμένει ένας από τους ελάχιστους χώρους όπου η διαφωνία δεν οδηγεί αυτομάτως σε ρήξη, αλλά, τουλάχιστον θεωρητικά, σε σύνθεση. Δεν είναι τέλεια, δεν είναι ουδέτερη με τη φιλοσοφική έννοια, ούτε προστατευμένη από τις παθογένειες της εποχής της, εξηγούν οι Financial Times. Είναι, όμως, ένα ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η γνώση αντιμετωπίζεται ως κοινό αγαθό.

Το αν θα επιβιώσει και τα επόμενα 25 χρόνια δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία ή τους νόμους. Εξαρτάται από το αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός ανθρώπων που πιστεύουν ότι αξίζει να αφιερώσουν χρόνο, κόπο και υπομονή όχι για να «κερδίσουν» μια ιδεολογική μάχη, αλλά για να γράψουν και να υπερασπιστούν μια εγκυκλοπαίδεια.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News