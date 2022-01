Playboy: Η δεύτερη ταφή του Χιου Χέφνερ από τα «κουνελάκια» του

Το περιοδικό Playboy έχει αποστασιοποιηθεί από τον εκλιπόντα ιδρυτή του, Χιου Χέφνερ, μετά από μια σειρά ανησυχητικών καταγγελιών από τα «Bunnies», τα διάσημα «Κουνελάκια» του, ότι μοίραζε ναρκωτικά και ότι «περιποιόταν» και κινηματογραφούσε κρυφά κορίτσια και διασημότητες στην έπαυλή του.

Συνεντεύξεις με δεκάδες μάρτυρες για μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ οδηγούν σε επαναξιολόγηση του Χιου Χέφνερ και της αυτοκρατορίας του: ο μεγιστάνας του «ροζ Τύπου» προσπαθούσε να παρουσιαστεί ως υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών, στην πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν ένα «βαμπίρ» που χειραγωγούσε και έπειθε νεαρές γυναίκες να κάνουν πράγματα που δεν ήθελαν, γράφει στην Telegraph η Τζόσι Ενσορ, ανταποκρίτρια της βρετανικής εφημερίδας στις ΗΠΑ.

«Το σημερινό Playboy δεν είναι το Playboy του Χιου Χέφνερ. Εμπιστευόμαστε και επιβεβαιώνουμε αυτές τις γυναίκες και τις ιστορίες τους και υποστηρίζουμε σθεναρά όλα εκείνα τα άτομα που μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους», ανέφερε η διεύθυνση του περιοδικού σε μια δήλωση, που διανεμήθηκε πριν από τη μετάδοση της σχετικής εκπομπής το βράδυ της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου.

Στη σειρά των 10 επεισοδίων, ο πρώην μπάτλερ του Χιου Χέφνερ ισχυρίζεται ότι ο εκατομμυριούχος διοργάνωνε στην έπαυλή του «βραδιές γουρουνιών», όπως αποκαλούνται, στις οποίες προσκαλούσε ιερόδουλες για να κάνουν σεξ με τους διάσημους φίλους του και τους κινηματογραφούσε κρυφά.

Ο μεγιστάνας φέρεται να είχε κρυφές κάμερες σε κάθε δωμάτιο στην έπαυλή του στο Λος Αντζελες, ενώ ακόμα και στον κήπο υπήρχαν κρυμμένα μικρόφωνα. Ωστόσο, στην Καλιφόρνια είναι ποινικό αδίκημα η καταγραφή ατόμων σε ιδιωτικό περιβάλλον χωρίς την άδειά τους, αναφέρει η Τζόσι Ενσορ στην Telegraph.

Ο εκδότης, ο οποίος πέθανε το 2017 σε ηλικία 91 ετών, ήταν μόλις 27 ετών όταν ξεκίνησε τη θρυλική έκδοση, που αναστάτωσε τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης με τις ριψοκίνδυνες και συχνά πολύ αποκαλυπτικές (για τότε…) εικόνες της. Πρώην υπάλληλοι, καθώς και συνεργάτες του Χέφνερ, μίλησαν, όμως, στους κινηματογραφιστές για την πολύ πιο σκοτεινή πλευρά του κόσμου του Playboy.

Η σειρά περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τη Λίντα Λάβλεϊς, την πορνοστάρ της δεκαετίας του 1970, που έγινε διάσημη με την θρυλική ταινία «Βαθύ Λαρύγγι». Η Λάβλεϊς αποκάλυψε ότι ο Χέφνερ συμμετείχε σε κτηνοβασία και ότι ενδιαφερόταν για τον Τσαρλς Μάνσον και ταινίες με δολοφονίες on camera.

Η Χόλι Μάντισον, ένα μοντέλο που έβγαινε μαζί του επί οκτώ χρόνια, ανέφερε επίσης ότι ο Χέφνερ αρνιόταν να χρησιμοποιήσει προφυλακτικά κατά τη διάρκεια του σεξ και πως ο τρόπος ζωής της σαν «Κουνελάκι» του Playboy την οδήγησε ακόμη και στο να σκεφτεί την αυτοκτονία.

Αλλες γυναίκες, εξάλλου, είπαν ότι ο Χέφνερ είχε απόθεμα από Quaaludes, το ισχυρό ηρεμιστικό με το οποίο οι κατήγοροι του Μπιλ Κόσμπι ισχυρίστηκαν ότι νάρκωνε τα θύματά του. Ο Χέφνερ είχε τη δική του συνταγογράφηση, είπαν, τα κρατούσε σε ένα συρτάρι στην κρεβατοκάμαρά του και τα μοίραζε στις γυναίκες στην έπαυλη.

Στην ανακοίνωσή του, το Playboy πρόσθετε: «Ως brand με θετική σεξουαλική συμπεριφορά στον πυρήνα μας, πιστεύουμε ότι η ασφάλεια και η λογοδοσία είναι πρωταρχικής σημασίας. Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ακούμε ενεργά και να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες τους».

«Δεν θα φοβηθούμε ποτέ ως εταιρεία να αντιμετωπίσουμε τα μέρη της παρακαταθήκης μας, που δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας σήμερα. Ως οργανισμός με περισσότερο από το 80% του προσωπικού μας γυναικείο δυναμικό, δεσμευόμαστε στη συνεχή εξέλιξή μας ως εταιρεία και στην προώθηση θετικών αλλαγών για τις κοινότητές μας».

Η ηγετική ομάδα του PLBY Group διαβεβαίωσε επίσης το προσωπικό ότι η οικογένεια Χέφνερ δεν συνδέεται πλέον με το Playboy. Μετά τον θάνατο του Χέφνερ, οι κληρονόμοι του πούλησαν τις μετοχές του Playboy ύψους 33%, και αξίας 35 εκατ. δολαρίων, που μοιράζονταν η χήρα του εκλιπόντος και τα τέσσερα παιδιά του.

Some may not approve of the life my Dad chose, but my father was not a liar. However unconventional, he was sincere in his approach and lived honestly. He was generous in nature and cared deeply for people. These salacious stories are a case study of regret becoming revenge.

— Cooper Hefner (@cooperhefner) January 23, 2022