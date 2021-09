Οι υπερπλούσιοι όμως συνεχίζουν τις διακοπές τους

Για το 1% των κατοίκων του πλανήτη μας το φετινό ήταν το καλοκαίρι του mega yachting στη Μεσόγειο. Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Αφλεκ ταξίδεψαν στην Κυανή Ακτή, η Τζούλια Ρόμπερτς κατευθύνθηκε στο Αμάλφι, ενώ ο Ρόμπι Γουίλιαμς με την τουρκικής καταγωγής σύζυγό του Αϊντα Φιλντς και τα τέσσερα παιδιά τους έκαναν βόλτα στα κρυστάλλινα νερά του Μποντρούμ, πριν ή μετά την επίσκεψή τους στη Μύκονο, θα σας γελάσω.

Και ενώ όλοι εμείς οι υπόλοιποι έχουμε επιστρέψει ήδη στις δουλειές μας, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους υπερπλούσιους. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, στη Μεσόγειο πλέουν περισσότερες θαλαμηγοί από ποτέ άλλοτε. Η Γαλλική Ριβιέρα έχει φράξει με πολυτελή σκάφη, ενώ στην Ιταλία (όπου κάνουν τις διακοπές τους με ναυλωμένα σκάφη η Πάρις Χίλτον και η Κένταλ Τζένερ) τα ποσοστά φιλοξενίας είναι 30 % υψηλότερα από πέρσι.

Η Κάρολιν Καρμινάτι, ιδιοκτήτρια της Xanadu, εταιρείας πολυτελούς concierge με γραφεία στις Κάννες και στο Λος Αντζελες, (κλείνει σκάφη, εστιατόρια και ξενοδοχεία για τους πλούσιους και διάσημους πελάτες της), σε ένα πρόσφατο ταξίδι με τη δική της θαλαμηγό, ένιωσε έκπληξη, όχι από την πολυτέλεια των σκαφών που συναντούσε, αλλά από την ηλικία των ενοίκων τους, που ήταν «πολύ νέοι, 20άρηδες», όπως είπε στην Αννα Τάιζακ της Telegraph.

Summer of love 💕❤️💕 I had the most relaxing vacation in Corsica & Sardinia enjoying the beautiful waters with my fiancé thanks to Lapp Francis and @SunreefYachts. I can’t wait to go again! Where should we go next for our honeymoon? 🛥🌊🌅🗺 #ParisInLove #ParisAroundTheWorld ✈️ pic.twitter.com/OIXZCUNWaF

— Paris Hilton (@ParisHilton) September 5, 2021