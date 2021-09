Εντεκα έπαιξαν τη Νταϊάνα, ποια ήταν η καλύτερη;

Το ενδιαφέρον του κοινού για τα μέλη των βασιλικών οικογενειών ήταν ανέκαθεν πολύ μεγάλο, ωστόσο κανείς δε έχει τραβήξει την προσοχή περισσότερο από την πριγκίπισσα της Ουαλίας Νταϊάνα, η οποία ακόμη και μετά τον θάνατό της συνεχίζει να βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα.

Η πριγκίπισσα, η οποία θα έκλεινε τα 60 τον περασμένο Ιούλιο, σκοτώθηκε το 1997 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι μαζί με τον Ντόντι Φαγιέντ, γιο του πρώην ιδιοκτήτη των Harrods δισεκατομμυριούχου Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ. Η Νταϊάνα ήταν τότε μόλις 36 ετών. Και παραμένει γοητευτική πηγή έμπνευσης για πολυάριθμα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά δράματα, και ντοκιμαντέρ, ακόμη και για ένα μιούζικαλ, που γυρίστηκαν τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες με θέμα την προσωπική ζωή της πριγκίπισσας.

Πιο πρόσφατο και πολυαναμενόμενο, το «Σπένσερ», με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Στιούαρτ, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας το βράδυ της Παρασκευής 05 Σεπτεμβρίου, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η αμερικανίδα ηθοποιός ερμηνεύει καλύτερα από κάθε άλλη την αξιαγάπητη πριγκίπισσα. (Δείτε το trailer τη ταινίας)

Η βιογραφική ταινία σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ (υπογράφει επίσης επιτυχίες όπως το «Βρώμικα Ομορφα Πράγματα» του 2002 και η σειρά του Netflix «Peaky Blinders») διαδραματίζεται τα Χριστούγεννα του 1991, όταν η Λέιντι Ντι -καλεσμένη της βασιλικής οικογένειας- αποφασίζει να δώσει τέλος στον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Με αφορμή την προβολή του «Σπένσερ» το Variety μας θυμίζει τις ηθοποιούς που έχουν υποδυθεί την Νταϊάνα στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη.

1. Κρίστεν Στιούαρτ, «Σπένσερ»(2021)

Σε σκηνοθεσία του Πάμπλο Λαρέιν, γνωστού από τα βιογραφικά δράματα «Jackie» και «Neruda», το «Σπένσερ» διαδραματίζεται στο Σάντρινγκχαμ, τη χειμερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας στο Νόρφολκ της Αγγλίας. Στο επίσημο τρέιλερ της ταινίας η Νταϊάνα παρουσιάζεται σαν μια μοναχική φιγούρα αντιμέτωπη με τις παγίδες της βασιλικής ζωής. Ο γάμος της με τον Κάρολο έχει προ πολλού παγώσει ενώ υπάρχουν φήμες για εξωσυζυγικές σχέσεις και επερχόμενο διαζύγιο. Για χάρη της οικογενειακής γιορτής το ζευγάρι κάνει μεν ειρήνη, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.

Πρόκειται για την περιγραφή ενός φανταστικού Σαββατοκύριακου, η οποία –όπως γράφει η ανταποκρίτρια του Variety στο Λονδίνο Κ.Τζ. Γιόσμαν- έχει ήδη προκαλέσει τις διαμαρτυρίες των βρετανικών εφημερίδων (η Νταϊάνα φέρεται να μην ήταν στο Σάντρινγκχαμ εκείνο το Σαββατοκύριακο). Η επιλογή της Κρίστεν Στιούαρτ, εξάλλου, για τον ρόλο της τραγικής πριγκίπισσας προκάλεσε από την πρώτη στιγμή έκπληξη, και τον αναμενόμενο θόρυβο, καθώς οι θαυμαστές της αναρωτιόντουσαν αν η αμερικανίδα ηθοποιός θα μπορούσε να αποδώσει τη βρετανική προφορά της Νταϊάνας.

2. Τζίνα ντε Βάαλ, «Νταϊάνα: Το μιούζικαλ» (2021)

Το μιούζικαλ που πρωτοπαίχτηκε το 2019 στο La Jolla Playhouse, το θέατρο του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, γράφτηκε από τους Τζο ΝτιΠιέτρο και Ντέιβιντ Μπράιαν (τη βραβευμένη με Tony ομάδα του μιούζικαλ «Memphis», 2010) και σκηνοθετήθηκε από τον, επίσης βραβευμένο με Tony, Κρίστοφερ Ασλεϊ. Στη συνέχεια, και μετά από τις διθυραμβικές κριτικές που συγκέντρωσε, πέρσι τον Μάρτιο η παραγωγή ανέβηκε στο Μπρόντγουεϊ. Δόθηκαν μόλις εννέα παραστάσεις αφού τα θέατρα έκλεισαν λόγω της πανδημίας, ωστόσο οι παραγωγοί ανακοίνωσαν ότι θα επαναληφθούν μόλις ανοίξουν και πάλι τα θέατρα. Εν τω μεταξύ από την 1η Οκτωβρίου το μιούζικαλ θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Netflix, από μαγνητοσκόπηση που είχε γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση στο Twitter.

3. Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, «Το Στέμμα» (2022)

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλά για το σενάριο των δύο τελευταίων κύκλων -του πέμπτου και του έκτου- της ιστορικής βρετανικής σειράς «Το Στέμμα», η αυστραλέζα σταρ του «Tenet» Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι έχει πάρει τη θέση της Εμα Κόριν, που έπαιξε την Νταϊάνα στην τέταρτη σεζόν. Η Ντεμπίκι γυρίζει ήδη σκηνές για τη σειρά του Netflix ερμηνεύοντας την πριγκίπισσα την τελευταία δεκαετία της ζωής της.

Το μεγαλύτερο ερώτημα των θαυμαστών της πριγκίπισσας είναι αν στη σειρά θα παρουσιαστεί το μοιραίο ατύχημα στο παρισινό τούνελ, που της στοίχισε τη ζωη το 1997. Ωστόσο, ο δημιουργός της σειράς Πίτερ Μόργκαν τηρεί, προς το παρόν, σιγήν ιχθύος. Το κοινό, όμως, θα συνεχίσει να βλέπει κάποιες σπίθες μεταξύ της Λέιντι Ντι και του Κάρολου, τον οποίο υποδύεται ο Ντόμινικ Γουέστ, γράφει στο Variety η Κ.Τζ. Γιόσμαν.

«Δεν νομίζω ότι σταμάτησε ποτέ να αγαπά τον Τσαρλς», είπε ο Μόργκαν σε περσινή συνέντευξή του στο Vanity Fair, «Νομίζω ότι είχε συνειδητοποιήσει πως ο γάμος ήταν αδύνατος … Νομίζω ότι μπορεί να αγάπησε άλλους ανθρώπους προς το τέλος του, αλλά η νούμερο ένα επιλογή της ήταν να κάνει αυτόν τον γάμο να λειτουργήσει».

4. Εμα Κόριν, «Το Στέμμα» (2020)

Η Εμα Κόριν βγήκε από την αφάνεια υποδυόμενη την πριγκίπισσα, όπως, άλλωστε και η Νταϊάνα στην πραγματική ζωή. Η ηθοποιός πήρε τον περιζήτητο ρόλο στο «Στέμμα», αφού στάλθηκε ως βοηθητική σε μια οντισιόν για τον ρόλο της νεαρής Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Οκτώ μήνες αργότερα, ο Μόργκαν κάλεσε την Κόριν στην οντισιόν για τον ρόλο της νεαρής συζύγου του Κάρολου. Για τις ανάγκες του ρόλου της, η Κόριν έμαθε ρόλερ σκέιτ, χορό με κλακέτες (tap dance) και τζαζ (jazz dance) και εξασκήθηκε στην προφορά της ανώτερης τάξης με τη μητέρα της, η οποία είναι λογοθεραπεύτρια.

5. Μπόνι Σόπερ, « Harry & Meghan: A Royal Romance» (2018)

Η Μπόνι Σόπερ ερμήνευσε τον ρόλο της πριγκίπισσας στην τηλεοπτική μεταφορά του A+E Networks που απεικονίζει το ειδύλλιο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Μάλιστα, η ταινία μεταδόθηκε την ίδια εβδομάδα με τον βασιλικό γάμο του Χάρι και της Μέγκαν στο Ουίνδσορ το 2018. Η Σόπερ, που εμφανίστηκε σε flashback σεκάνς με τον νεαρό Χάρι, επανέλαβε τον ρόλο στο σίκουελ «Harry & Meghan: Becoming Royal», που μεταδόθηκε την επόμενη χρονιά.

6. Ναόμι Γουότς, «Νταϊάνα» (2013)

Η Ναόμι Γουότς έπαιξε την πριγκίπισσα στην ταινία του Ολιβερ Χίρσμπιγκελ, η οποία καλύπτει τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής της Νταϊάνα, ξεκινώντας με το διαζύγιό της από τον πρίγκιπα Κάρολο το 1996. Η ταινία παρουσιάζει επίσης τις μετέπειτα σχέσεις της, μεταξύ άλλων με τον καρδιοχειρουργό Χασνάτ Χαν και τον Ντόντι Φαγιέντ. Ωστόσο η κριτική ήταν χλιαρή, ενώ η βαθμολογία της ταινίας στο RottenTomatoes ήταν θλιβερή, έπιασε μόλις 7%.

7. Ζενεβιέβ Ο’ Ράιλι, «Νταϊάνα: Οι τελευταίες μέρες της πριγκίπισσας» (2007)

Η Ζενεβιέβ Ο’ Ράιλι, ίσως πιο γνωστή από τον ρόλο της Μον Μόθμα στο μυθικό σύμπαν του «Πολέμου των Αστρων», έπαιξε την Νταϊάνα σε αυτό το υβριδικό ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκε μια δεκαετία μετά το θάνατο της πριγκίπισσας. Το ντοκιμαντέρ καλύπτει τους τελευταίους δύο μήνες της ζωής της Λέιντι Ντι και τις τραγικές συνθήκες του θανάτου της, συνδυάζοντας σκηνές, που αναπαριστούν τα γεγονότα με πραγματικές συνεντεύξεις με συντάκτες εφημερίδων και ανθρώπων του στενού κύκλου της Νταϊάνα.

8. Σερένα Σκοτ Τόμας, «Νταϊάνα: Η αληθινή ιστορία της» (1993)

Η δραματική τηλεταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί η μικρότερη αδερφή της ηθοποιού Κριστίν Σκοτ Τόμας πλάι στον Ντέιβιντ Θρέλφολ ως Κάρολο (ο Πρίαμος της μίνι σειράς του Netflix «Τροία: Η Πτώση μιας Πόλης»), βασίστηκε στη βιογραφία της πριγκίπισσας, που όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, γράφτηκε σε συνεργασία του Αντριου Μόρτον με την ίδια την Νταϊάνα. Το 1993, όταν προβλήθηκε, η Νταϊάνα και ο Κάρολος είχαν ήδη χωρίσει αλλά το διαζύγιό τους δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί.

9. Κάθριν Οξεμπεργκ, «Charles and Diana: Unhappily Ever After» (1992)

Η Αμάντα της θρυλικής «Δυναστείας», έχει υποδυθεί τη Νταϊάνα δύο φορές. Η πρώτη ήταν το 1982 στο «The Royal Romance of Charles and Diana». Και επανέλαβε τον ρόλο μια δεκαετία αργότερα στο «Charles and Diana: Unhappily Ever After», όταν η δυστυχία του ζευγαριού και ο επακόλουθος χωρισμός ήταν, πλέον, στα πρωτοσέλιδα.

10. Νίκολα Φόρμπι, «The Women of Windsor» (1992)

Μοντέλο και ηθοποιός που έγινε δημοσιογράφος και σύμβουλος διατροφής, η Νίκολα Φόρμπι υποδύθηκε τη Νταϊάνα στην καναδική τηλεταινία «The Women of Windsor», ένα δράμα τριών ωρών, που παρουσιάζει τη ζωή της Νταϊάνα, της κουνιάδας της Σάρας, της δούκισσας του Γιορκ, και της βασίλισσας Ελισάβετ Β ‘.

Σε κριτική του, το Variety γράφει ότι «Δεν υπάρχει τίποτα στο τηλεοπτικό έπος που να μην έχει παρουσιαστεί με “ουρλιαχτά” στα ταμπλόιντ ή να μην έχει αποκαλυφθεί στο πρόσφατο κύμα των βιβλίων για το ατυχές δίδυμο».

11. Μαντόνα, «Saturday Night Live» (1985)

Ναι, ακόμα και η Μαντόνα έπαιξε τη Νταϊάνα, όχι σε κάποιο δράμα αλλά σε ένα σκετς της σατιρικής εκπομπής «Saturday Night Live». Ποιος θα μπορούσε άλλωστε να αντισταθεί στην ευκαιρία να δει τη βασίλισσα της ποπ ντυμένη ως πριγκίπισσα; Για την περίσταση, η Μαντόνα φόρεσε μια τιάρα και μια τουαλέτα με φουσκωτά μανίκια, και υποδύθηκε την πριγκίπισσα Νταϊάνα σε μια επίσημη συνάντηση με τον Ρόναλντ και τη Νάνσι Ρίγκαν. Στο ίδιο σκετς ο κωμικός Τζον Λόβιτς έπαιξε τον πρίγκιπα Κάρολο ενώ ο Ράντι Κουέιντ ανέλαβε τον ρόλο του αμερικανού προέδρου και η Τέρι Σουίνι υποδύθηκε την Πρώτη Κυρία.

Μερικά χρόνια αργότερα, το 2011, η διάσημη ποπ σταρ θα γύριζε τη δική της βασιλική ταινία «W.E.» (σε σενάριο και σκηνοθεσία δική της), για την σκανδαλώδη σχέση του, Εδουάρδου όγδοου τη Αγγλίας με την νεοϋρκέζα Γουόλις Σίμσον, για τα μάτια της οποίας ο θείος του Κάρολου παραιτήθηκε από τον βασιλικό θρόνο.

