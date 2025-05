Οι Science Reactors επιστρέφουν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Οι Science Reactors και αυτό το καλοκαίρι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με ένα ακόμη ανατρεπτικό stand up. Ένα stand up στα χνάρια του stand up comedy με θέματα όμως επιλεγμένα από την επιστημονική επικαιρότητα.

Ύστερα από δέκα χρόνια ξεχωριστής παρουσίας τους στην Τεχνόπολη στο Γκάζι (Athens Science Festival) οι Science Reactors δοκιμάζουν και πάλι την «τύχη» τους στον άλλο ενδιαφέροντα πολιτιστικό χώρο του Δήμου Αθηναίων, σε μια περιοχή που εξελίσσεται σε ένα νέο «στέκι» της πόλης που προάγει τον πολιτισμό.

Μετά την περσινή τους παρουσία στο ιστορικό αυτό διατηρητέο κτίριο, «σήμα κατατεθέν» σε μια γειτονιά-εστία κοινωνικής ζωής στην καρδιά της Αθήνας, επιστρέφουν με τις καλύτερες εντυπώσεις στην Αγορά που θυμάται την ιστορία της και συνεχίζει στο παρόν και στο μέλλον.

Φιλοδοξούν, λοιπόν, με το γνώριμο αντισυμβατικό τους ύφος, να αφηγηθούν απρόβλεπτες επιστημονικές ιστορίες και με γλαφυρότητα και χιούμορ να γίνουν μέρος της ζωντανής γειτονιάς της Κυψέλης κερδίζοντας νέους φίλους.

Οι Science Reactors που θα συμμετάσχουν στην παράσταση της 06 Ιουνίου (με σειρά εμφάνισης) :

Αθανάσης Κουστένης (βιοχημικός), Αλέξανδρος Σουρτζής (χωροτάκτης-πολεοδόμος), Θωμάς Παππάς (πληροφορικός), Γιώργος Γαλανόπουλος (ηλεκτρολόγος-μηχανικός), Σταύρος Δημητρακούδης (αστροφυσικός) και Πιέρρος Πατουχέας (γεωλόγος-stand up comedian). Παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Αντωναρόπουλος (Φιλόσοφία-ρητορική).

Θα είναι στην Αγορά για να ανατρέψουν τον μύθο πως οι επιστήμονες δεν διαθέτουν χιούμορ. Θα το καταφέρουν; Θα το αποδείξουν από σκηνής…

