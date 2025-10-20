Νέο Ωνάσειο: Το πρώτο πλήρως ψηφιακό νοσοκομείο στην Ελλάδα

Πριν από έξι χρόνια, το Ιδρυμα Ωνάση ανέλαβε δράση σε μια μεγάλη και επείγουσα ανάγκη: να βρεθεί λύση στην περιορισμένη προσφορά οργάνων και στις μεγάλες λίστες αναμονής των ασθενών που χρειάζονταν μόσχευμα. Το 2019 ανέθεσε σε ερευνητική ομάδα του London School of Economics και του Imperial College London, με επικεφαλής τους επιστήμονες Ηλία Μόσιαλο και Βασίλη Παπαλόη, την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου για τη Δωρεά και Μεταμόσχευση Συμπαγών Οργάνων στην Ελλάδα. Το 2021 το Σχέδιο παραδόθηκε στην Πολιτεία και το 2023 έγινε νόμος ο οδικός χάρτης για κάθε εμπλεκόμενο στη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.

Παράλληλα με τα παραπάνω, άρχισε να υλοποιείται η ιδέα του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου το οποίο είναι πλέον έτοιμο να λειτουργήσει, μέσα στο νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, που εγκαινιάζεται επίσημα την Τρίτη, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη νέα του μορφή, το Ωνάσειο Νοσοκομείο περιλαμβάνει το εκσυγχρονισμένο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο που αξιοποιεί την τελευταία τεχνολογία στις επεμβατικές και διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας, το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, το οποίο συνεισφέρει στην ανάπτυξη της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων στη χώρα, και τη νέα μονάδα του Ωνάσειου Παίδων, με εξειδίκευση στην παιδιατρική καρδιολογία και καρδιοχειρουργική, καθώς και στις μεταμοσχεύσεις σε παιδιά.

Δυναμικότητα νέου νοσοκομείου

Κλίνες: 185 (από 131)

Κλίνες ΜΕΘ: 54 (από 36)

Χειρουργικές αίθουσες

Συμβατικά χειρουργεία: 4

Υβριδικές αίθουσες: 2

Αιμοδυναμικά εργαστήρια: 4 (από 3)

Πόσο κόστισε και τι περιλαμβάνει η δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση

Τα έργα της δωρεάς του Ιδρύματος, η οποία μέχρι σήμερα ανέρχεται στα €82 εκατ., ξεκίνησαν το 2019. Η δωρεά συνεχίζεται με επενδύσεις επιπλέον €10 εκατ., τα οποία θα διατεθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Νοσοκομείο του Μέλλοντος», για να χρηματοδοτήσουν περισσότερες από 50 καινοτομίες. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, από την αρχική σύμβαση δωρεάς (26/07/2018), αλλά και των τροποποιήσεων που ακολούθησαν, αφορά την κατασκευή του νέου κτιρίου, το οποίο φιλοξενεί μεταξύ άλλων το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων και εκτείνεται συνολικά σε τέσσερις ορόφους, πέραν του ισογείου.

Οι νέες υποδομές δεν στοχεύουν μόνο στην αύξηση της δυναμικότητας του Νοσοκομείου, αλλά και στη διεύρυνση των θεραπευτικών και κλινικών δυνατοτήτων του, μέσα από υβριδικά χειρουργεία, ρομποτικά συστήματα και νέα, υπερσύγχρονα αιμοδυναμικά εργαστήρια. Με τις νέες αυτές δυνατότητες, το Ωνάσειο Νοσοκομείο επιταχύνει τον βηματισμό του για να συναντήσει το μέλλον. Στη δωρεά περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, συνολικού κόστους €25 εκατ., ενώ σημαντικό μέρος της δωρεάς διατέθηκε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νοσοκομείου, που παρέχει πολλαπλάσιες δυνατότητες και στον επαγγελματία υγείας και στον ασθενή.

«Καθώς οι ανάγκες της κοινωνίας αυξάνονται, παραδίδουμε με περηφάνια τον επόμενο μεγάλο σταθμό του οράματός μας, στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης: το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο. Ενα νοσοκομείο δημόσιας πρόσβασης, ανοιχτό για όλους. Δεν παραδίδουμε απλώς ένα υπερσύγχρονο κτίριο, όπου η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία των ανθρώπων. Δημιουργούμε έναν καταλύτη για την πρόοδο της ιατρικής στη χώρα μας», τονίζει ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου.

Ο πρόεδρος του Ωνασείου Νοσοκομείου, καθηγητής Γιάννης Μπολέτης επισημάινει: «Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ξεκίνησε πριν από 32 χρόνια ως μια υπόσχεση για κορυφαία περίθαλψη στην Καρδιοχειρουργική και την Καρδιολογία. Η φιλοσοφία παραμένει η ίδια: συγκροτημένη οργάνωση που επιτρέπει την αδιάκοπη προσήλωση στην παροχή εξατομικευμένης φροντίδας υγείας, εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και επιλογή ανθρώπων με υψηλή επιστημονική γνώση, ήθος και αφοσίωση. Από τις σύνθετες επεμβάσεις μεταμοσχεύσεων μέχρι την εξειδικευμένη φροντίδα στην Παιδοκαρδιολογία και την Παιδοκαρδιοχειρουργική, το Ωνάσειο αποτελεί φάρο υγείας για ασθενείς από τη βρεφική μέχρι την τρίτη ηλικία».

Νέες τεχνολογικές και ψηφιακές υποδομές

Στο νέο Ωνάσειο, υπήρξε σημαντική επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) να βρίσκεται στον πυρήνα των νέων ψηφιακών συστημάτων, με στόχο ταχύτερες, ακριβέστερες και ασφαλέστερες διαγνώσεις, πιο αποτελεσματικές θεραπείες και, συνολικά, μια πιο φιλική και άνετη εμπειρία.

Ουσιαστικά, το Ωνάσειο είναι το πρώτο πλήρως ψηφιακό νοσοκομείο της χώρας, με σύστημα που διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό και τις κλινικές λειτουργίες του νοσοκομείου, σε συνδυασμό με ένα παράλληλο σύστημα, οργανωμένο γύρω από τα ιατρικά αρχεία των ασθενών.

Μεταξύ των τεχνολογιών που ενσωματώνονται είναι μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα, υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος εξοπλισμένος με όλες τις σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης και μείωσης δόσης της ακτινοβολίας, προηγμένο μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας που προσαρμόζεται στον κάθε ασθενή ξεχωριστά, ειδικό σύστημα για επεμβάσεις στα αγγεία και την καρδιά το οποίο παράγει τρισδιάστατες εικόνες σε πραγματικό χρόνο, ρομποτικό αγγειογραφικό σύστημα νέας γενιάς με ΤΝ, υπερσύγχρονα καρδιολογικά υπερηχογραφικά συστήματα.

Μεταμοσχεύσεις

Πέρα από τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνεύμονα, που γίνονται αποκλειστικά στο Ωνάσειο, το Νοσοκομείο πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά χαμηλού βάρους από ζώντα δότη (συνήθως γονέα), που μέχρι σήμερα πραγματοποιούνταν μόνο στο εξωτερικό.

Στον σχεδιασμό βρίσκονται και οι ζώσες μεταμοσχεύσεις ήπατος σε παιδιά. Για όλες αυτές τις ιατρικές πράξεις το Ωνάσειο συνεργάζεται στενά με δημόσια νοσοκομεία της χώρας, όπως με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για τον πνεύμονα και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» και το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού.

Παρά τη χρόνια έλλειψη μοσχευμάτων στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα, στο Ωνάσειο έχουν πραγματοποιηθεί 267 μεταμοσχεύσεις καρδιάς και έχουν τοποθετηθεί 235 συστήματα υποστήριξης της καρδιάς – Το Τμήμα Προχωρημένης Καρδιακής Ανεπάρκειας και Μηχανικής Υποστήριξης Καρδιακής Λειτουργίας είναι το μοναδικό στη χώρα. Το 2020 ξεκίνησε και λειτουργεί το επίσης μοναδικό στην Ελλάδα πρόγραμμα μεταμόσχευσης πνευμόνων, με 56 επεμβάσεις μέχρι σήμερα.

Επόμενα βήματα

Η σχέση του Ιδρύματος Ωνάση με το Ωνάσειο ξεπερνά, διαχρονικά, τα συμβατικά πλαίσια. Ηδη, σχεδιάζονται τα επόμενα δέκα χρόνια δράσεων, μέσα από το πρότζεκτ «Νοσοκομείο του Μέλλοντος», στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 50 παρεμβάσεις με επίκεντρο την καινοτομία, ώστε το Ωνάσειο Νοσοκομείο να παρακολουθεί στενά τις τάσεις του μέλλοντος.

