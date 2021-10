Μήπως ήρθε η ώρα να διώκονται και όσοι διευκολύνουν την φοροαποφυγή;  

Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι, οπότε, το ότι τον περασμένο Φεβρουάριο δημοσιεύτηκε έκθεση του ΟΟΣΑ με τον τίτλο «Ending the Shell Game: Cracking Down on the Professionals Who Enable T ax and White Collar Crimes», όπου αναδεικνύεται η ανάγκη δίωξης των επαγγελματιών που διευκολύνουν τη διάπραξη φορολογικών και εταιρικών εγκλημάτων.