Επιχειρήσεις του 2023: Αυτοί που βλέπουν μπροστά

Το 2023 θα μπορούσε να περάσει για την Ελλάδα στην ιστορία ως η χρονιά των εκλογών που σήμανε οριστικά το τέλος της Μεταπολίτευσης και την είσοδο της χώρας και της πολιτικής της ιστορίας σε μια νέα εποχή.

Ομως, επί της ουσίας, το 2023 περνά στην ιστορία ως η χρονιά που η ελληνική οικονομία απαλλάχθηκε οριστικά από το βάρος των μνημονίων και της χρεοκοπίας και η χρονιά ανάκτησης, μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, της επενδυτικής βαθμίδας απόφαση που έφερε τη χώρα ξανά στο κλαμπ του αναπτυγμένου κόσμου.

Σε αυτό το περιβάλλον –πολιτικό και οικονομικό– όσοι πίστεψαν στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έφερε η νέα πολιτική πραγματικότητα, επένδυσαν στις προοπτικές που διανοίχτηκαν για την οικονομία πραγματοποιώντας μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, βγήκαν κερδισμένοι.

Οι επιχειρηματίες που στηρίχθηκαν στις προβλέψεις για μεγάλη στροφή της οικονομίας προς τις μεταρρυθμίσεις, την πράσινη ενέργεια και το ψηφιακό άλμα που καλείται να κάνει η Ελλάδα, αποκόμισαν κέρδη, περισσότερη ισχύ και ξεχώρισαν το 2023.

Ταυτόχρονα όμως επιφορτίστηκαν με τις ευθύνες που δημιουργεί ο ανταγωνισμός και η ανάγκη η χώρα μας να τρέξει ταχύτερα απ΄όλους τους Ευρωπαίους προκειμένου να αξιοποιήσει τα 67 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία αν δεν απορροφηθούν μέχρι το 2026 θα χαθούν.

Τράπεζες: Οι BIG 4 της ελληνικής οικονομίας

Αναντίρρητα το 2023 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «η χρονιά των τραπεζών» καθώς οι μεγάλες τράπεζες πέτυχαν ρεκόρ κερδοφορίας, μείωσαν (σχεδόν εξάλειψαν) τα κόκκινα δάνεια ενώ η αποχώρηση του ΤΧΣ και ο απογαλακτισμός από το Δημόσιο έφερε για τη χώρα νέα κεφάλαια από το εξωτερικό γεγονός που υπόσχεται καλύτερες μέρες για τις ίδιες και την οικονομία.

Τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών το 2023 εκτιμάται πως θα προσεγγίσουν τα 4 δισ. ευρώ (θα ξεπεράσουν τα 3,8 δισ. ευρώ σύμφωνα με τους αναλυτές από 3,6 δισ. ευρώ το 2022). Ηδη στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 2023 οι τέσσερις τράπεζες κατέγραψαν καθαρά κέρδη ύψους 2,8 δισ. ευρώ.

Η εικόνα του ενεαμήνου είναι ξεκάθαρη. Η Εθνική κατέγραψε καθαρά κέρδη 791 εκατ. ευρώ, η Eurobank 980 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς πέτυχε κέρδη 577 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 490 εκατ. ευρώ. Πέραν τούτου, το κύριο χαρακτηριστικό της χρονιάς ήταν η είσοδος των τραπεζών στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και η έξοδος του ΤΧΣ από τις τράπεζες.

Στήριγμα στην πραγματική οικονομία

Οπως δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας το 2023 ξεπέρασε τα 6,5 δισ. ευρώ. Η χρονιά ήταν καταλυτική για την ψηφιακή μετάβαση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, τη δημιουργία των νέων πρότυπων ψηφιακών καταστημάτων και την απαλλαγή της τράπεζας από τα κόκκινα δάνεια.

Πλέον, η τράπεζα είναι ισχυρή και κατάλληλα προετοιμασμένη για την επόμενη κίνηση που θα κάνει το ΤΧΣ με την πώληση σε ιδιώτες των μετοχών που κατέχει στην Τράπεζα (ποσοστό 27%) κάτι που περιμένουν η χρηματιστηριακή αγορά, Ελληνες και ξένοι επενδυτές στις αρχές του 2024.

Η διαδικασία αποχώρησης του ΤΧΣ από τις τράπεζες ξεκίνησε από τη Eurobank στην οποία κατείχε ένα πολύ μικρό μονοψήφιο ποσοστό μετοχών, γεγονός όμως που έδωσε το έναυσμα και για άλλες κινήσεις. Ο Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, έχει σημειώσει ότι η στρατηγική της για την επόμενη δεκαετία, είναι η μετάβαση στη «phygital εποχή» (συνδυασμός φυσικής παρουσίας και ψηφιακών υπηρεσιών) όπως η ίδια φαντάζεται τις σχέσεις της με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέσω των ψηφιακών μέσων.

Ακολούθησε η πώληση του 8,97% της Alpha Bank στη UniCredit, κίνηση η οποία στην ουσία αποτέλεσε την πρώτη επένδυση μεγάλου ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου σε ελληνική Τράπεζα μετά από 17 χρόνια, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα, μετά τη δημοσιονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας.

Οπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης, η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε επιστέγασμα της πολύχρονης και επίπονης προσπάθειας για την εξυγίανση και τον μετασχηματισμό της Alpha Βank, αλλά και της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργεί, δε, περαιτέρω ευνοϊκό περιβάλλον για την πλήρη ιδιωτικοποίηση και των υπολοίπων ελληνικών συστημικών τραπεζών, μέσω της προσέλκυσης υψηλής ποιότητας επενδυτών.

Πράγματι, στην επόμενη πράξη το ΤΧΣ πέτυχε να εισπράξει πάνω από ένα δισ. ευρώ (1.066.557.870 ευρώ) από την πώληση του 22% που κατείχε στην Εθνική Τράπεζα, ήτοι 201.237.334 μετοχές, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εξέλιξη που χαροποίησε το διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Παύλο Μυλωνά και τους γενικούς διευθυντές που έτρεξαν την «αποκρατικοποίηση» της Εθνικής.

Η ΔΕΗ πέρασε στην πρώτη θέση στις ΑΠΕ

Στην παραγωγική οικονομία όμως η επιχείρηση που επανήλθε στις πρώτες θέσεις είναι η ΔΕΗ η οποία υπό την διοίκηση του Γιώργου Στάσση συνεχίζει το επενδυτικό της σχέδιο υλοποιώντας επενδύσεις 9 δισ. ευρώ, με ορίζοντα το 2026, τόσο στην πράσινη ενέργεια, όσο και στην εδραίωση της στην αγορά με την πρόσφατη εξαγορά της Κωτσόβολος.

Στον ενεργειακό κλάδο συνεχίζει τις εξαγορές. Είχε ξεκινήσει με την εξαγορά του 51% της εταιρείας «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης» στην οποία συμμετέχουν επίσης η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 29% και η Damco Energy (του ομίλου Κοπελούζου) με 20% και συνέχισε το 2023 με την μεγάλη συμφωνία που πέτυχε με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ των «νεοεισερχόμενων» στην επιχειρηματική αγορά εφοπλιστών Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη.

Το deal Intrakat – ΔΕΗ Ανανεώσιμες προβλέπει ότι ο όμιλος Intrakat θα μεταβιβάσει στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες 6 ώριμα έργα ΑΠΕ εν λειτουργία και υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 164 MW. Παράλληλα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συμμετάσχει με ποσοστό 49% σε δύο holdings εταιρείες της Ιntrakat στις οποίες ανήκει χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 1,6 GW.

Το αντίτιμο για τη συμμετοχή της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ορίστηκε σε όρους Enterprise Value (μετρητά και ανάληψη δανείων) σε 100 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ισχύος 2,7GW με την αξία της επένδυσης στη δυνητική πλήρη ανάπτυξη της να εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ, η μεγαλύτερη ενεργειακή επένδυση σε ΑΠΕ στη χώρα έως σήμερα.

Με τη συμφωνία η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της, κυρίως στα αιολικά πάρκα. Σήμερα η θυγατρική της ΔΕΗ διαθέτει 38 αιολικά πάρκα, 18 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, 35 φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 1 υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 700MW.

Επίσης, σε joint venture με τη γερμανική RWE -51% οι Γερμανοί και 49% η ΔΕΗ- κατασκευάζει τρία φωτοβολταϊκά πάρκα στο Αμύνταιο δυναμικότητας 280 MWp, αξίας 196 εκατ. ευρώ. Συνολικά η ΔΕΗ από ουραγός στην ανάπτυξη ΑΠΕ έχει τα τελευταία χρόνια γίνει πρωταγωνιστής, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Μytilineos: Η πρώτη ελληνική πολυεθνική με επενδύσεις σε πέντε ηπείρους

Στο ίδιο πεδίο της πράσινης ενέργειας ο Ομιλος Μυτιληναίου συνεχίζει τη δυναμική του επέκταση τόσο στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Αυτά που ξεχώρισαν το 2023 και ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη θέση της Mytilineos είναι η πώληση του φωτοβολταϊκού έργου στο Vulcan County, στην Αλμπέρτα του Καναδά, χωρητικότητας έως 230 MWac σε θυγατρική της Mytilineos, την οποία ανακοίνωσε η Westbridge Renewable Energy Corporation, αλλά και τα επόμενα βήματα που συμφωνήθηκαν.

Η Westbridge διατηρεί την ιδιοκτησία, αλλά συνεχίζει να προωθεί τα έργα καθεμίας από τις άλλες θυγατρικές της: Red Willow Solar Inc., Eastervale Solar Inc., Dolcy Solar Inc. και Sunnynook Solar Energy Inc. τα οποία επίσης θα μεταβιβαστούν στην ελληνική εταιρεία το 2024 και το 2025.

Ακόμη, αυτό που ξεχώρισε και δείχνει το μέγεθος της δυναμικής που έχει ο ελληνικός Ομιλος είναι η σύμβασης ύψους 1 δισ. στερλινών με την National Grid Electricity Transmission και την SP Transmission, για την κατασκευή της πρώτης υποθαλάσσιας διασύνδεσης υψηλής μεταφορικής ισχύος στην ανατολική ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η κοινοπραξία Mytilineos-GE Vernova επιλέχθηκε για την προμήθεια και κατασκευή δύο σταθμών μετατροπής συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC), που θα επιτρέψει την υποθαλάσσια διασύνδεση από το Torness στο East Lothian της Σκωτίας στο Hawthorn Pit στην κομητεία Durham της Αγγλίας, για τη μεταφορά «πράσινης» ανανεώσιμης ενέργειας και την ηλεκτροδότηση περισσότερων από δύο εκατομμυρίων σπιτιών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι προφανές ότι μετά την πανδημία και παρά την ενεργειακή κρίση η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου Μυτιληναίος, συνεχίζεται σε Ελλάδα και εξωτερικό.

CENERGY Holdings: Η παραδοσιακή βαριά ελληνική βιομηχανία κατακτά ξένες αγορές

Μια ακόμη «ελληνική πολυεθνική» όπως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί είναι η η Cenergy Holdings, θυγατρική της Viohalco του Ομίλου Στασινόπουλου, μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου κορυφαίων εταιρειών επεξεργασίας μετάλλων σε όλη την Ευρώπη. Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην κατασκευή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα, σωλήνων χάλυβα και καλωδίων, καθώς και άλλων τεχνολογικά προηγμένων βιομηχανικών εφαρμογών. Εχουν εγκαταστάσεις παραγωγής σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Ρωσία και Τουρκία και πωλούν προϊόντα υψηλής πλέον τεχνογνωσίας σε περισσότερες από 70 χώρες.

Η Cenergy Holdings, με έδρα το Βέλγιο, ιδρύθηκε το 2016 και είναι εισηγμένη στο Euronext Brussels και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Athex). Η Εταιρία εστιάζει στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές και μεταφορά δεδομένων, δηλαδή στις αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτές της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στην Αττική οδό

Ο Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπό τον Γιώργο Περιστέρη συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα εντατικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητας: από τις υποδομές και τις παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ μέχρι την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας και τα περιβαλλοντικά έργα, συμπεριλαμβανομένων της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό.

Παραμονές Χριστουγέννων ανακοινώθηκε μάλιστα η έναρξη κατασκευής του IRC στο Ελληνικό από την κοινοπραξία που έχουν συστήσει η HardRock και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή τριετία, με ευθύνη κατασκευής ασφαλώς από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η νέα επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 3.000 θέσεις εργασίας, ενώ το ύψος αυτής έχει ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ και προσεγγίζει το 1,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την αναφορά του προέδρου της HardRock. Οπως, μάλιστα, τόνισε ο Γιώργος Περιστέρης, το έργο ξεκινά με πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό αλλά και πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς σε αυτό εντάσσεται ξενοδοχείο, καζίνο παγκόσμιας κλάσης, συνεδριακό κέντρο και συναυλιακοί χώροι.

Ομως η μεγάλη κίνηση του Ομίλου για το 2023 ήταν η ανάληψη της σύμβασης παραχώρησης και επέκτασης της Αττικής Οδού για τα επόμενα 25 χρόνια έναντι τιμήματος 3,2 δισ. ευρώ. Η σύμβαση αυτή, αλλά και τα μεγάλα ανεκτέλεστα έργα που έχει στις εθνικές οδικές αρτηρίες ο Ομιλος, τον καθιστούν ηγέτη στον κατασκευαστικό κλάδο.

Μέσω της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής ο Ομιλος κατέχει ισχυρή θέση και στον τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Lamda Development: Πώς το Ελληνικό αλλάζει την Παραλία

Αν το 2021 έμεινε στην Ιστορία σαν η χρονιά που οι εργασίες στο Ελληνικό ξεκίνησαν και επίσημα, το μεγάλο αυτό έργο αφήνει το αποτύπωμα του με την υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος και τη θεμελίωση του Marina Tower, του υψηλότερου παραθαλάσσιου πύργου στη Μεσόγειο. Πράγματι το έργο αυτό, το οποίο θεμελιώθηκε από μια τεράστια ομάδα μηχανικών και εργαζομένων καθώς έχει ιδιαίτερες προδιαγραφές, δεδομένου ότι βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, φέρνει στην Ελλάδα υψηλή κατασκευαστική τεχνογνωσία.

Παράλληλα, όπως προαναφέραμε, ξεκινά η κατασκευή του καζίνο ενώ προχωρά η κατασκευή των εμπορικών κέντρων στη Marina Galleria. Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, ασφαλώς έχει τεράστιο έργο μπροστά του αλλά αυτή τη χρονιά πέτυχε αφενός οι μεγάλες, σύνθετες και πολύπλοκες κατασκευές να ξεκινήσουν και παράλληλα να βρίσκεται σε εξέλιξη όλο το σχέδιο ανάπλασης για το παραλιακό μέτωπο, στο οποίο θα γίνουν επενδύσεις που αγγίζουν το ένα δισ. ευρώ

Η Lamda Development από πέρυσι παρέδωσε στο κοινό τμήμα του Μητροπολιτικού Πάρκου, το Experience Park, το οποίο καλύπτει έκταση πάνω από 70 στρέμματα. Στο Πάρκο, που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη βιοποικιλότητα της περιοχής, φυτεύτηκαν 500 δέντρα και 55.000 φυτά από μεσογειακές ποικιλίες.

SUNLIGHT GROUP: Οι μπαταρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλο τον κόσμο

Σε παγκόσμιο παίκτη στην αγορά μπαταριών και αποθήκευσης ενέργειας εξελίσσεται η ελληνική Sunlight Group. Η εταιρεία, μέλος του επενδυτικού ομίλου Olympia συμφερόντων Πάνου Γερμανού, αναπτύσσεται δυναμικά στον τομέα που θεωρείται ως το «next big thing» στον κλάδο της ενέργειας. Εχει, μάλιστα, καταφέρει να «χτυπά» τον διεθνή ανταγωνισμό, στηριζόμενη σε καινοτομία made in Greece. H Sunlight χτίζει συστηματικά αυτό το προφίλ μέσα από ένα επιχειρηματικό πλάνο που, εκτός από επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, περιλαμβάνει, επίσης, στρατηγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Μάλιστα, μέσα σε μόλις ενάμισι χρόνο, από τα τέλη του 2021 έως τα μέσα του 2023, η Sunlight Group έχει ολοκληρώσει επτά εξαγορές, δύο εντός και πέντε εκτός ελληνικών συνόρων! Τελευταία, και πιο ηχηρή, η απόκτηση του 100% της γερμανικής Triathlon Holding. Η συμφωνία ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξαγοράς που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, με την απόκτηση, σε πρώτη φάση, του 51% της Triathlon.

Σε αυτό το κλίμα ταχείας ανάπτυξης ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Λάμπρος Μπίσαλας σημείωσε με την ευκαιρία βράβευσης του για το επίπεδο διοίκησης της εταιρίας: «Εκπροσωπώ μια προσπάθεια που ξεκίνησε σε δύσκολες συνθήκες. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια όλοι μαζί και καταφέραμε να φτιάξουμε μια εταιρεία που κάνει το 99 % του τζίρου στο εξωτερικό, δημιουργεί θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και υπηρετεί κάτι περισσότερο από τη μεγέθυνση και τα κέρδη» δίνοντας το πνεύμα που επικρατεί στον Ομιλο Γερμανού.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Η Ελλάδα βάση της Philip Morris International

Η νέα εποχή ξεκίνησε το 2023 για την Παπαστράτος, με κομβικό ρόλο για την Ελλάδα. Η εταιρεία μετεξελίχθηκε σε Διοικητικό Κέντρο των Λειτουργιών της Philip Morris International (PMI) για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επικεφαλής ανέλαβε ο Χρήστος Χαρπαντίδης, ως Αντιπρόεδρος Ευρώπης, με τομέα ευθύνης τις 12 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και έδρα την Ελλάδα. Παρέδωσε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Παπαστράτος στον Γιώργο Μαργώνη, ο οποίος έχει την ευθύνη να τρέξει όλες τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και να χτίσει τη «βιομηχανία του μέλλοντος».

.

Πλέον ο Χρήστος Χαρπαντίδης ηγείται του Διοικητικού Κέντρου των 12 χωρών και, συγκεκριμένα, των Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, Μάλτα, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Μαυροβούνιο. Το επιχειρηματικό αποτύπωμα για τη νέα εποχή της Παπαστράτος μεταφράζεται σε κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 5 δισ. δολάρια, τρία εργοστάσια και περισσότερους από 4.000 εργαζομένους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές δραστηριότητας της PMI, στην οποία λειτουργούν δύο από τα τρία εργοστάσια παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού στην Ευρώπη.

Η Παπαστράτος ολοκλήρωσε τη νέα της επένδυση ύψους 125 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο της στον Ασπρόπυργο.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ: O leader της αγοράς τηλεπικοινωνιών προς την μετά-Τσαμάζ εποχή

Για τον ΟΤΕ, ο οποίος ηγείται της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην χώρα μας και τα Βαλκάνια, σίγουρα το 2023 σημαίνει την είσοδο σε μια νέα εποχή. Μετά από επιτυχημένη πορεία 13 ετών ο Μιχάλης Τσαμάζ, ο μακροβιότερος πρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος στην ιστορία του, αποχωρεί αφού θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει τον επιτυχημένο μετασχηματισμό του σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας υψηλής απόδοσης, με ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο ΟΤΕ έγινε ο μεγαλύτερος επενδυτής σε δίκτυα νέας γενιάς και τεχνολογικές υποδομές στην Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, ενώ κατέκτησε ηγετική θέση σε όλους τους βασικούς τομείς τηλεπικοινωνιών: σταθερή, κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και ICT. Επιπλέον, ίδρυσε start-ups σε νέες αγορές όπως fintech, παραγγελία φαγητού και σύγκριση και αγορά ασφαλίσεων.

ΜΑΣΟΥΤΗΣ: Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα

Αναμφίβολα το 2023 στον χώρο του λιανικού εμπορίου από άποψη ρυθμού ανάπτυξης ανήκει στην αλυσίδα σουπερμάρκετ Μασούτης, η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και πλέον έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Από την αρχή του 2023 η Μασούτης έχει εντάξει 17 νέα καταστήματα στο δίκτυο της, στην Αττική –που αποτελεί στρατηγικό στόχο– καθώς και σε Βόρεια Ελλάδα, Κέρκυρα και Κυκλάδες, συνεχίζοντας το επενδυτικό πλάνο παντού στην ελληνική επικράτεια.

Το 2023 εκτιμάται ότι θα αποτελέσει την πρώτη χρονιά που οι πωλήσεις της Μασούτης θα σπάσουν το φράγμα του 1 δισ. ευρώ καθιστώντας τη χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία, όπως σημειώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Γιάννης Μασούτης. Παράλληλα, σχεδιάζεται το άνοιγμα καταστημάτων σε Λαμία και Πάτρα ως το τέλος της χρονιάς, ενώ η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματός της για την Αθήνα με στόχευση στις μεγάλες αίθουσες άνω των 1.500 τ.μ., οι οποίες θεωρείται ότι παρέχουν τη βέλτιστη εμπειρία αγορών για τα Grand Μασούτης. Επίσης, μέσα στο 2024 αναμένεται να ανοίξει ένα ακόμη Grand Μασούτης, στις Τρεις Γέφυρες, στην Αθήνα.

Εμβληματική όμως κίνηση αποτέλεσε η εξαγορά από τη Μασούτης του παλιού εργοστασίου της ιστορικής θεσσαλονικιώτικης υποδηματοποιίας ΑΛΥΣΙΔΑ, στη Θέρμη. Το ακίνητο της εταιρείας ΑΛΥΣΙΔΑ, που για δεκαετίες αποτέλεσε σήμα κατατεθέν για το επιχειρηματικό γίγνεσθαι της Θεσσαλονίκης, συνορεύει με την έκταση της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία διοίκησης της εταιρείας, το Grand Μασούτης και το Cash and Carry Μασούτης.

AEGEAN: Εθνικός αερομεταφορέας αμιγώς… ιδιωτικός

Το 2023 ήταν χρονιά ορόσημο και για την AEGEAN. Οπως έχει τονίσει ο πρόεδρος της Ευτύχιος Βασιλάκης, η επαναγορά των warrants (δικαιωμάτων του Δημοσίου από τη βοήθεια που δόθηκε την εποχή της πανδημίας) ήταν ιδιαίτερης σημασίας καθώς η εταιρεία κρατήθηκε αμιγώς ιδιωτική και κλείνει με αυτή την απόφαση τον κύκλο της πανδημίας.

Το 2023, με την ανάκαμψη της επιβατικής κίνησης και του τουρισμού, η αεροπορική εταιρία, που λειτουργεί κατ’ ουσίαν ως εθνικός αερομεταφορέας, περιμένει ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το 2023 η AEGEAN έχει παραλάβει εννέα νέα αεροσκάφη. Ο στόλος των τζετ αεροσκαφών της AEGEAN αποτελείται από 14 Airbus A320neo , 12 Airbus A321neo, 6 Airbus A321 και 27 Airbus A320 . Η αεροπορική εταιρεία επιχειρεί συνολικά με 76 αεροπλάνα και προσφέρει στο σύνολο του έτους πάνω από 18 εκατ. θέσεις, με 11 εκατ. θέσεις εξωτερικού. Το δίκτυο καλύπτει 46 χώρες σε 165 προορισμούς, από συνολικά 10 βάσεις.

