Καθαρίζουν ακτές, αλλάζουν συνειδήσεις: Η Lidl βγάζει τα πλαστικά από τις ελληνικές θάλασσες

Υπάρχουν εικόνες που τις κουβαλάμε μέσα μας σαν ένοχες σιωπές. Πλαστικά μπουκάλια που επιπλέουν στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου. Αποτσίγαρα θαμμένα στην άμμο εκεί που παίζουν τα παιδιά μας. Δίχτυα εγκαταλειμμένα στον βυθό, παγίδες θανάτου για ψάρια και θαλάσσιες χελώνες. Τις βλέπουμε, αναστενάζουμε, και συνεχίζουμε. Γιατί, «τι μπορώ να κάνω εγώ μόνος μου;»

Η απάντηση ήρθε για έκτη συνεχή χρονιά από ένα απροσδόκητο μέρος: τα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Σε μια εποχή που η έννοια του «ευ ζην» αποκτά νέο περιεχόμενο, η Lidl Ελλάς επιλέγει να επενδύσει σε κάτι βαθύτερο, στην ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και στην κοινότητα. Γιατί η ευημερία δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση, είναι συλλογική. Και η προστασία του φυσικού μας πλούτου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της.

Η πρωτοβουλία Plastic Free Greece, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα του πώς μια εταιρεία μπορεί να γίνει καταλύτης αλλαγής.

Φέτος, η δράση ταξίδεψε σε εννέα περιοχές της Ελλάδας – από την Άνδρο και την Πάρο, μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τα Τρίκαλα. Εκεί, εθελοντές, στελέχη της Lidl Ελλάς, η καταδυτική ομάδα Dive in Action, και οι Πρεσβευτές της Lidl Ελλάς – Γωγώ Δελογιάννη, Γιώργος Καπουτζίδης και Αντώνης Τσαπατάκης – ένωσαν τις δυνάμεις τους για να καθαρίσουν ακτές και βυθούς.

Ήταν μια πράξη φροντίδας, μια υπενθύμιση ότι η φύση μάς χρειάζεται, και σίγουρα εμείς τη χρειαζόμαστε περισσότερο από όσο νομίζουμε. Ήταν ιδρώτας κάτω από τον ήλιο, νερό στα αυτιά από τις καταδύσεις, λερωμένα χέρια από σκουπίδια που κάποιοι άλλοι πέταξαν με αδιαφορία.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: 14 παράκτιοι και 10 υποθαλάσσιοι καθαρισμοί, με τη συμμετοχή 94 ενηλίκων και 24 παιδιών, απέφεραν τη συλλογή 9.314 κιλών απορριμμάτων. Ανάμεσά τους, χιλιάδες μικρά πλαστικά, αποτσίγαρα, μπουκάλια και κουτάκια. Αντικείμενα που κάποτε ρυπαίναν, τώρα έγιναν σύμβολα αλλαγής.

Από το 2020, η Lidl Ελλάς έχει συμβάλει στην απομάκρυνση πάνω από 20 τόνους απορριμμάτων από ελληνικές ακτές και βυθούς. Πίσω από τους αριθμούς, όμως, κρύβονται πρόσωπα, χαμόγελα, στιγμές. Κρύβεται η πίστη ότι η αλλαγή είναι εφικτή, όταν γίνεται συλλογικά. Ότι κάθε μικρή πράξη έχει αξία. Ότι κάθε καθαρισμός, κάθε ενημέρωση, κάθε συνεργασία, χτίζει ένα αύριο που αξίζει σε όλους μας.

Η πρωτοβουλία επεκτάθηκε και στα logistics centers της εταιρείας, με 94 εργαζόμενους-εθελοντές να συμμετέχουν ενεργά, αποδεικνύοντας πως η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο στρατηγική, αλλά κουλτούρα που ξεκινά από μέσα. Και όταν βλέπεις τους συναδέλφους σου να σηκώνουν τα μανίκια για κάτι που πιστεύουν, θες να γίνεις μέρος αυτού. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους Δήμων, ενισχύοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της κοινής ευθύνης. Συζητήσεις για το πώς μπορεί κάθε περιοχή να προστατεύσει καλύτερα το περιβάλλον της. Δικτύωση ανθρώπων που νοιάζονται.

Και ίσως το σημαντικότερο: την εμπλοκή των 24 παιδιών που συμμετείχαν. Έμαθαν όχι μόνο να μην πετάνε σκουπίδια, αλλά και να τα μαζεύουν. Να νοιάζονται. Να δρουν. Γιατί οι συνήθειες που χτίζουμε στα παιδιά σήμερα, θα καθορίσουν τις θάλασσες που θα κολυμπάμε αύριο.

Το μεγάλο στοίχημα

Σε μια χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, η προστασία της θάλασσας δεν πρέπει να είναι αγγαρεία και σίγουρα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη για επιβίωση. Οικονομική (τουρισμός), περιβαλλοντική (οικοσυστήματα), πολιτιστική (η σχέση μας με τη θάλασσα ορίζει την ταυτότητά μας).

Για τη Lidl Ελλάς, η βιωσιμότητα είναι στάση ζωής. Είναι η καθημερινή επιλογή να κάνεις το σωστό, ακόμα κι όταν κανείς δεν κοιτάζει. Είναι η πίστη ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει πλαστικά ελεύθερη, όταν όλοι βάλουμε το χέρι μας και την καρδιά μας.

Είναι αρκετό; Προφανώς όχι. Πάνω από 20 τόνοι σκουπιδιών σε έξι χρόνια είναι σταγόνα στον ωκεανό του προβλήματος. Αλλά κάθε τέτοια πρωτοβουλία δημιουργεί κύματα. Εμπνέει άλλες εταιρείες. Ευαισθητοποιεί πολίτες. Εκπαιδεύει παιδιά. Αλλάζει σιγά-σιγά τη νοοτροπία.

Γιατί στο τέλος, η λύση δεν θα έρθει από έναν ήρωα που θα καθαρίσει μαγικά όλες τις θάλασσες. Αλλά από χιλιάδες ανθρώπους που θα κάνουν ο καθένας το κομμάτι του. Εταιρείες που θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πολίτες που θα αλλάξουν συνήθειες. Παιδιά που θα μεγαλώσουν με διαφορετικές αξίες.

Μέχρι τότε, κάθε καθαρισμός, κάθε εθελοντική δράση, κάθε πλαστικό μπουκάλι που δεν καταλήγει στη θάλασσα, είναι μια μικρή νίκη. Και από τις μικρές νίκες χτίζονται οι μεγάλες αλλαγές.

