Αγγιξαν τα 26 εκατ. οι τουρίστες στην Ελλάδα το 8μηνο

Τα 26 εκατ. προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, βάσει των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ΤτΕ το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12% και έφθασαν στα 16,1 δισ. ευρώ, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε 4,1% και η δαπάνη ανά ταξίδι κατά 7,2%.

Αναφορικά με τις εισπράξεις η αύξηση οφείλεται τόσο στην αύξηση αυτών από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 9,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.182,9 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.707,5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7.108,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 7,2%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 17,4% και διαμορφώθηκαν στα 2.074,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 2.637,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 5,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.023,3 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 1,4% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 984,3 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 8,7% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.485,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν στα 1.174,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 20,6%. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε σε 25.920,7 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 24.890,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 15.285,6 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε σε 10.635,1 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 3,8%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 6,9%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 7,8% και διαμορφώθηκε σε 3.893,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 6,3% και διαμορφώθηκε σε 1.423,1 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 2,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.576,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 4,5% και διαμορφώθηκε σε 3.277,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 6,1% σε 1.078,1 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 20,1 χιλ. ταξιδιώτες.

