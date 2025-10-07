Η Polly Pocket ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη με τη μορφή της Λίλι Κόλινς

Ο κόσμος των παιχνιδιών αποκτά ξανά κινηματογραφική ζωή: η Mattel Studios, σε συνεργασία με τα Amazon MGM Studios, ετοιμάζει την ταινία «Polly Pocket», ένα live-action εγχείρημα βασισμένο στη δημοφιλή σειρά μικροσκοπικών κουκλών που σημάδεψε τα παιδικά χρόνια εκατομμυρίων παιδιών.

Το σενάριο υπογράφουν οι Τζόρνταν Γουάις και Νταν Μπράιερ, την παραγωγή έχει αναλάβει η εταιρεία Hello Sunshine της Ρις Γουίδερσπουν και τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η Λίλι Κόλινς – η οποία συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της Case Study Films, σύμφωνα με το Deadline.

Αρχικά το project είχε ανακοινωθεί το 2021 με τη Λένα Ντάναμ («Girls») στη σκηνοθεσία και στο σενάριο, ωστόσο η δημιουργός εδώ και καιρό έχει αποκαλύψει ότι αποχώρησε από το project. Παρά την αλλαγή, το ενδιαφέρον για την ταινία παραμένει έντονο, με τη Γουάις και τον Μπράιερ να δίνουν νέα πνοή στην ιστορία.

Η Λίλι Κόλινς, γνωστή από τη σειρά «Emily in Paris», φαίνεται αποφασισμένη να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη χαρά, τη φαντασία και τη δυναμική του εμβληματικού παιχνιδιού.

Η Γουάις, που έχει στο ενεργητικό της τη δημιουργία της σειράς «Dollface» (Hulu) και τη σκηνοθεσία της ρομαντικής κομεντί «Sweethearts» για το HBO Max, ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τον Μπράιερ, συνυπογράφοντας ένα σενάριο που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνδυάζει χιούμορ, νοσταλγία και σύγχρονο φεμινιστικό πνεύμα.

Η πλοκή της ταινίας θα περιστρέφεται γύρω από «ένα νεαρό κορίτσι και μια γυναίκα σε μέγεθος τσέπης, που αναπτύσσουν μια φιλία».

Το brand «Polly Pocket» έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1989 με μια σειρά από μικροσκοπικά κουκλόσπιτα και φιγούρες που έκλειναν μέσα σε πολύχρωμες θήκες. Το 2018 η Mattel αναβίωσε τη σειρά, προσαρμόζοντας το κλασικό παιχνίδι στις νέες γενιές παιδιών, ενώ παράλληλα δημιούργησε animated specials και διαδικτυακό περιεχόμενο στο YouTube.

Η Mattel Studios δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει την επιτυχία της «Barbie», η οποία όχι μόνο έγινε η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Warner Bros., με παγκόσμιες εισπράξεις 1,44 δισ. δολαρίων, αλλά απέσπασε και οκτώ υποψηφιότητες για Οσκαρ, κερδίζοντας τελικά το βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού για το «What Was I Made For?» των Μπίλι Αϊλις και Φινέας Ο’Κόνελ.

Επόμενα μεγάλα σχέδια του στούντιο περιλαμβάνουν το «Masters of the Universe», που αναμένεται στις αίθουσες τον Ιούνιο του 2026, και το «Matchbox» σε συνεργασία με τα Apple Original Films και Skydance, που προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του ίδιου έτους.

Αν κρίνει κανείς από τη δυναμική της «Barbie», η μικροσκοπική αλλά πανίσχυρη «Polly Pocket» ετοιμάζεται να κάνει το δικό της μεγάλο βήμα στο κινηματογραφικό σύμπαν της Mattel.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News