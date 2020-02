Η εξομολόγηση ενός σωματοφύλακα: Κανόνας πρώτος, ποτέ δεν χάνεις το όπλο σου

O Γουίλ Γκέντες εργάζεται ως ειδικός ασφαλείας και φύλαξης υψηλών προσώπων. Τα τελευταία 30 χρόνια βρίσκεται ως φύλακας-άγγελος στο πλευρό μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, πολιτικών, δισεκατομμυριούχων και διάσημων τραγουδιστών. Και όπως αναφέρει σε άρθρο του στην Telegraph, «ποτέ δεν έχω ξεχάσει το όπλο μου στην τουαλέτα αεροπλάνου ή οπουδήποτε αλλού».

Το κείμενό του δημοσιεύτηκε με αφορμή το περιστατικό με τον ειδικό φρουρό του Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος ξέχασε στην τουαλέτα του αεροπλάνου το όπλο του, αλλά και το διαβατήριο του τέως πρωθυπουργού της Βρετανίας.

«Το όπλο είναι μία προέκταση ενός ακόμη φυσικού άκρου σου. Δεν είναι δυνατόν έτσι απλά να το αφήσεις κάπου. Εδώ φεύγουμε από το σπίτι και ελέγχουμε εάν έχουμε πάρει τα κλειδιά μας, το όπλο θα ξεχάσουμε;», σχολιάζει ο Γκέντες.

Τονίζει, μάλιστα, ότι σε κάποιες αποστολές φτάνει στο σημείο να πάρει κολλητική ταινία και να περιδέσει το όπλο στο χέρι του πριν πέσει για ύπνο. Τόσο καλά…

Ωστόσο, δεν του έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση το όπλο στην τουαλέτα του αεροπλάνου, αλλά ότι μαζί με αυτό ο συνάδελφός του ξέχασε και το διαβατήριο του Κάμερον. Το όπλο βρέθηκε και παραδόθηκε από έναν επιβάτη, ο σωματοφύλακας απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του και την υπόθεση διερευνά τώρα η ειδική υπηρεσία της βρετανικής Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Η είδηση έκανε τον γύρο του Διαδικτύου σε δευτερόλεπτα και στο κινητό του Γκέντες το ένα μήνυμα ερχόταν μετά το άλλο. «Γνωστοί και συνάδελφοι μου με ρωτούσαν πώς είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο» γράφει. «Κάποιοι θα μπορούσαν να χρεώσουν το συμβάν στην κούραση, όμως το 90% της ζωής ενός σωματοφύλακα είναι κυρίως αφιερωμένο σε κοσμικές εκδηλώσεις».

Το υπόλοιπο, όμως, 10% έχει μεγάλους κινδύνους. Και είναι κάτι που ισχύει για όλους και το ζει και μέσα από τη δική του καριέρα. «Υπήρξαν στιγμές που έπρεπε να διαπραγματευτώ με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος ή βρισκόμουν τη μία στιγμή στο Παρίσι και την άλλη στη Βαγδάτη και το Πεκίνο, αλλά ήταν οι εξαιρέσεις και όχι ο κανόνας», γράφει ο Γουίλ.

Παράλληλα, σπεύδει να διευκρινίσει ότι η ζωή του σωματοφύλακα δεν είναι αυτό που βλέπουμε στις ταινίες. Δηλαδή πυροβολεί δύο ή τρεις κακούς, αφοπλίζει μία βόμβα και μετά κάνει σεξ με την κυρία που προστατεύει. «Αν και μου έχει γίνει πρόταση από πελάτισσα, η οποία είναι σταρ του Χόλιγουντ, να κοιμηθώ μαζί της» υπογραμμίζει.

Ο πυρήνας της δουλειάς είναι να εξασφαλίζει πάντα μία ασφαλή διαδρομή για τον πελάτη του και να είναι πάντα έτοιμος να αποτρέψει οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στον προστατευόμενό του.

Και επίσης έχει πάντα στο μυαλό του πως οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει όπλο, ακόμη και το μιλκσέικ που πέταξαν πέρυσι στον Νάιτζελ Φάρατζ (βίντεο παρακάτω), τον ηγέτη του κινήματος του Brexit, ήταν κάτι που όφειλαν οι σωματοφύλακες να αξιολογήσουν ταχύτατα και να δράσουν.

Chaotic scenes in Newcastle city centre as Nigel Farage hit by a milkshake. He’s been whisked away by his security. This is the aftermath. pic.twitter.com/qxz8yay492

— Sean Seddon (@seddonnews) May 20, 2019