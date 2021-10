Εμβολιασμοί: Mίλησαν τα άστρα, οι Λέοντες πρωτοστατούν…

Τα νέα είναι συναρπαστικά για όσους πιστεύουν στην επιστήμη και θέλουν μαζικούς εμβολιασμούς αλλά τι συμβαίνει όταν μπαίνει στη μέση η αστρολογία; Το υπουργείο Υγείας στο Σολτ Λέικ Σίτι, πρωτεύουσα της Πολιτείας της Γιούτα, υποστηρίζει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στα ποσοστά εμβολιασμών κατά της Covid-19 ανάλογα με το ζώδιο των πολιτών…

Αυτό τουλάχιστον διαπίστωσαν όταν ανέλυσαν –ανώνυμα φυσικά- τα δεδομένα 1,2 εκατ. κατοίκων και στη συνέχεια έφτιαξαν έναν πίνακα με τα ποσοστά εμβολιασμού ανά ζώδιο, τον οποίο μάλιστα ανάρτησαν και στο Twitter.

Η έρευνα έδειξε ότι οι Λέοντες –προφανώς το πιο συμπονετικό ζώδιο- είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων, 70%, ακολουθούμενοι από τους Υδροχόους με 67%. Οι Σκορπιοί από την άλλη πλευρά (το πιο σκληρό ζώδιο του Ζωδιακού κύκλου) ήρθαν τελευταίοι με ποσοστό εμβολιασμένων μόλις 46%, με τους Παρθένους να ακολουθούν με λίγο καλύτερες επιδόσεις της τάξης του 50%.

Now that Mercury is not in retrograde, we’re just going to leave this here…

(and yes, this is based on data) pic.twitter.com/fOxBHaDPvY

— Salt Lake Health (@SaltLakeHealth) October 19, 2021