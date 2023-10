Πώς εξοντώνουν έναν-έναν τους ηγέτες της Χαμάς

Εως τις αρχές του τρέχοντος μήνα υπήρχε στο Ισραήλ ένα στρατιωτικό πρωτόκολλο για την ελαχιστοποίηση των παράπλευρων απωλειών μεταξύ παλαιστινίων αμάχων κατά τις στοχευμένες επιδρομές του ισραηλινού στρατού για τη δολοφονία ηγετικών στελεχών της Χαμάς μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Ετίθετο σε ισχύ εν καιρώ ειρήνης –ή μάλλον κατά τις περιόδους εκεχειρίας μεταξύ ενός πολέμου και ενός άλλου– διαστήματα κατά τα οποία οι Ισραηλινοί εστίαζαν την προσοχή τους στα ηγετικά στελέχη της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Οπως εξηγεί στην ανταπόκρισή του από το Τελ Αβίβ ο Ντανιέλε Ραϊνιέρι της La Repubblica, η επιχείρηση για την εξόντωσή τους, σύμφωνα με όσα όριζε το εν λόγω πρωτόκολλο, ήταν σχετικά απλή: ένα drone ακολουθούσε τον εκάστοτε στόχο ενώ εκείνος κινούνταν οδικώς στους δρόμους της Λωρίδας, και την κατάλληλη στιγμή, δηλαδή όταν ο στόχος ήταν σχετικά απομονωμένος, σε σχετική απόσταση ασφαλείας από αμάχους, εκτόξευε έναν ειδικό πύραυλο με μειωμένη γόμωση, ούτως ώστε η έκρηξη να είναι το δυνατόν πιο περιορισμένη και να μην υπάρχουν παράπλευρες απώλειες.

Επειτα από λίγες ώρες ο ισραηλινός στρατός προέβαινε στην κοινοποίηση του βίντεο της επίθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ακριβώς αυτό: ότι κατά την επιδρομή δεν είχαν πληγεί αθώοι πολίτες. Φυσικά, πολύ συχνά το πρωτόκολλο δεν ακολουθούνταν και τα θύματα μεταξύ αμάχων ήταν πολλά, «αλλά γινόταν αντιληπτό ότι διεξαγόταν μια συγκεκριμένη εκστρατεία πληροφόρησης από τον ισραηλινό στρατό με σκοπό να δείξει πως ενδιαφερόταν να μη σκοτώνει ανθρώπους που δεν ανήκαν στη Xαμάς» γράφει ο ιταλός δημοσιογράφος.

Ομως «με την έναρξη της επιχείρησης “Σιδερένια Σπαθιά”, αυτό το πρωτόκολλο κατέστη μακρινή ανάμνηση. Κρίνοντας από τις πρώτες 13 ημέρες του πολέμου, η τακτική που υιοθέτησε ο ισραηλινός στρατός για να εξοντώσει τους ηγέτες της Χαμάς και να την καρατομήσει […] βρίσκεται στους αντίποδες. Προτεραιότητα είναι η εξόντωση του στόχου. Οποιοι σχεδιάζουν τις αποστολές κατά της Γάζας στο ισραηλινό Υπουργείο Αμυνας αποδέχονται τις παράπλευρες απώλειες αμάχων» προσθέτει ο Ντανιέλε Ραϊνιέρι.

IDF releases names and in style cases photos of 30+ “central” Hamas and Palestinian Islamic Jihad members killed so far in the fighting. The IDF says it has killed dozens more lower ranking operatives. pic.twitter.com/EciKT06FGL

— Judah Ari Gross (@JudahAriGross) May 16, 2021