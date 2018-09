Επίσημο: Τέλος οι ντίζελ κινητήρες από την γκάμα της Porsche

Αν και το φανταζόμασταν -δεδομένου ότι το VAG Group παίρνει τις αποστάσεις του από το θέμα- πλέον, είναι επίσημο: σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Bild, όπως έγραψε το BBC, ο Ολιβερ Μπλουμ, επικεφαλής της φίρμας, επιβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει, πια, μοτέρ ντίζελ στην Porsche.

Στις Macan και Panamera, τις εκδόσεις ντίζελ τις έχουμε ήδη ξεχάσει. Όμως, δεν ξέραμε τι θα συμβεί με την Cayenne. Όταν η τρίτη γενιά της λανσαρίστηκε στο τέλος του 2017, δεν υπήρχε έκδοση που να καίει πετρέλαιο. Η Porsche, ωστόσο, είχε δηλώσει ότι μια έκδοση ντίζελ βρισκόταν στα σκαριά. Ένα πρότζεκτ που, τελικά, εγκατέλειψε ο γερμανός κατασκευαστής, βλέποντας ότι οι πωλήσεις του παρέμεναν πολύ καλές – ακόμα και χωρίς ντίζελ.

