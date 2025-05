Τα χρώματα του Γαλαξία κόβουν την ανάσα

Don Pettit | 2025 Milky Way Photographer of the Year

«Ενας στο δισεκατομμύριο», Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS). «Πλέω στον Τρούλο κοιτάζοντας έξω από τα επτά παράθυρα που συνθέτουν αυτό το πολύπλευρο διαφανές κόσμημα. Ενώ είμαι βυθισμένος σε περισυλλογή, τα μάτια μου χαίρονται τις αμυδρές αντανακλάσεις από μια νυχτερινή Γη. Υπάρχουν πάνω από οκτώ δισεκατομμύρια άνθρωποι που αποκαλούν αυτόν τον πλανήτη σπίτι τους. Υπάρχουν επτά από εμάς που μπορούν να πουν το ίδιο για τον Διαστημικό Σταθμό. Τι προνόμιο να βρίσκομαι εδώ! Χρησιμοποίησα έναν τροχιακό ανιχνευτή αστεριών για να καταγράψω την κίνηση των αστεριών από την τροχιά», εξηγεί ο Πέτιτ, βετεράνος αστροναύτης της NASA και διάσημος φωτογράφος