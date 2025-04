Υγειονομική βόμβα στο Μπέρμινγχαμ: Σκουπίδια και αρουραίοι πνίγουν την πόλη

Οι υπάλληλοι καθαριότητας του Μπέρμινγχαμ απεργούν από τις 11 Μαρτίου με αποτέλεσμα τόνοι σκουπιδιών να έχουν συσσωρευθεί στους δρόμους της αγγλικής πόλης, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Το δημοτικό συμβούλιο βρίσκεται σε διαμάχη με το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους εργαζομένους στην καθαριότητα για θέματα όπως οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας και οι εργαζόμενοι εμποδίζουν τα απορριμματοφόρα να βγουν από το αμαξοστάσιο από τότε που ξεκίνησε η απεργία.

Ο δήμος πραγματοποιούσε συνήθως 500.000 αποκομιδές απορριμμάτων την εβδομάδα, αλλά λόγω της απεργίας είναι πολύ λιγότερα από τα 360.000 δρομολόγια που απαιτούνται για να είναι καθαροί οι δρόμοι.

Ως αποτέλεσμα, σχεδόν 19.000 τόνοι σκουπιδιών έχουν συσσωρευθεί στην πόλη, ενώ κάθε μέρα, προστίθενται άλλοι 1.000 τόνοι.

Τη Δευτέρα, ο δήμος κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, επιτρέποντας την χρήση 35 απορριμματοφόρων και συνεργείων, καθώς και βοήθεια από την κυβέρνηση και τις γειτονικές πόλεις.

Ομως, η ανησυχία εξακολουθεί να υπάρχει επειδή η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.

Μιλώντας στην Washington Post, ο Νόρμαν Γιουσάφ, διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων Monster Clearance, περιέγραψε την πόλη ως «παράδεισο των αρουραίων», προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι βλέπουν τα τρωκτικά να τριγυρνούν όταν κάνουν αποκομιδή.

Οι εργαζόμενοι φορούν προστατευτικό εξοπλισμό, όπως μπότες με ατσάλι στο μπροστινό μέρος και εργάζονται πάντα δύο μαζί σε περίπτωση που τα τρωκτικά δαγκώσουν κάποιον.

Η Νάταλι Φορντ, υπεύθυνη μάρκετινγκ στην εταιρεία καταπολέμησης τρωκτικών Hullternative, είπε στην Post ότι οι αρουραίοι έχουν γίνει μεγαλύτεροι και πιο τολμηροί λόγω της άφθονης προσφοράς τροφής, γεγονός που μπορεί επίσης να καταστήσει πιο δύσκολη την αντιμετώπισή τους.

«Διαπιστώσαμε ότι τα τρωκτικά αποθρασύνονται όταν κυκλοφορούν έξω», κάτι που γίνεται πιο συχνά επειδή τώρα βρίσκουν τροφή εύκολα, είπε, προσθέτοντας ότι τα δηλητήρια είναι λιγότερο αποτελεσματικά λόγω των εναλλακτικών διαθέσιμων πηγών τροφής.

Η Φορντ δήλωσε ότι η εταιρεία έχει δει αύξηση 75% στις κλήσεις από τότε που ξεκίνησε η απεργία πριν από τρεις και πλέον εβδομάδες. Οι πελάτες της περιλαμβάνουν εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, εστιατόρια, νοικοκυριά και σχολεία.

Παρ’ όλο που η εταιρεία χρησιμοποιεί μη δηλητηριώδη δολώματα όπου είναι δυνατόν, «αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε ισχυρότερα δολώματα… απλώς για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», δήλωσε. «Συνήθως μπορούμε να θέσουμε υπό έλεγχο μια κατάσταση σε 3-4 εβδομάδες, αλλά κάτι τέτοιο θα πάρει περισσότερο χρόνο».

Η διαμάχη δήμου και συνδικάτου αφορά τις θέσεις 150 εργαζομένων στην ανακύκλωση και στη συλλογή απορριμμάτων, τις οποίες το δημοτικό συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ σχεδιάζει να καταργήσει.

Το συμβούλιο δήλωσε ότι στους θιγόμενους προσφέρθηκαν εναλλακτικές θέσεις εργασίας με τον ίδιο μισθό, εκπαίδευση ή πακέτα αποζημίωσης.

